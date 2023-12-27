جدة، المملكة العربية السعودية، إيماناً منها بأهمية وسائل التواصل الاجتماعي كأداة أساسية في عالم التسويق ورفع المبيعات وتعزيز الهوية التجارية، أقامت مؤسسة مجتمع جميل السعودية فعالية تدريبية بعنوان "مختبر وسائل التواصل الاجتماعي" للسنة الثانية على التوالي، وذلك بمدينة جدة وفي مقر شركة نفيسة شمس، بحضور أكثر من 200 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب العمل الحر وخبراء التسويق والمؤثرين.

تأتي هذه المبادرة بالتوافق مع رؤية مؤسسة مجتمع جميل السعودية الساعية للمساهمة في تحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والتقني والبيئي في المملكة، وتأتي ضمن جهود المؤسسة في محور تمكين رواد الأعمال، والذي يسعى إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الأدوات والمعارف والأدوات المساندة لنموهم وتطورهم. وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الاقتصاد الرقمي.

ويستهدف مختبر وسائل التواصل الاجتماعي رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الناشئة، وأصحاب العمل الحر، من خلال برنامج استثنائي يشمل أربع مسارات للمساعدة في تحقيق أهداف وتطلعات مشاريعهم. أولها هو مسار التشخيص الذي حصل فيه المشاركون على استشارات فردية مع الخبراء حول الهوية التجارية، والخطة التسويقية، وكتابة المحتوى، والحملات الإعلانية، وكيفية إدارة برامج التواصل الاجتماعي.

تلاها مسار معمل تطوير المهارات الذي يتيح للمشاركين الالتحاق بورش عمل يقدمها نخبة من المدربين والخبراء في عالم التسويق الرقمي، وليحصلوا على شهادة معتمدة من مؤسسة التدريب الفني والمهني. ومن ثم مسار عيادة التوعية الذي تضمن لقاءين تفاعليين عن عالم تسويق المؤثرين وصناعة المحتوى. ثم تبعها أخيرها مسار منطقة التفاعل، والذي يجمع رواد الأعمال والزوار مع عدد من وكالات التسويق وأصحاب العمل الحر المشاركين والخريجي السابقين من برامج ريادة الأعمال لمؤسسة مجتمع جميل السعودية، في مساحة تفاعلية تشجع على التعارف وتبادل الخبرات والمنافع.

بهذه المناسبة، قال محمد عبدالغفار، المدير العام لريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مجتمع جميل السعودية: "سعدنا بنجاح فعالية مختبر وسائل التواصل الاجتماعي للسنة الثانية على التوالي، والتي تُعد فرصة استثنائية للتعرف على أحدث أدوات التسويق الرقمي، وتسهم في تطوير مهارات الشباب بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل في المملكة. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تمكين رواد الأعمال وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني".

من جهتها، قالت الأستاذة بلقيس باسلامة، مديرة الفعالية: "إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أداة جانبية في عالم الأعمال، بل أصبحت عنصراً أساسياً لأي نشاطٍ تسويقي، وهي أداة قوية لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة. ونأمل بأن تقوم هذه الفعالية التدريبية والبرامج المبتكرة التي قدمتها بالمساهمة في دفع رواد الأعمال نحو بناء هويتهم التجارية وزيادة مبيعاتهم". وقال أحد المشاركين في المعسكر التدريبي: "لقد وفر لنا المعسكر فرصة رائعة، حيث غطت ورش العمل عدة جوانب من أساسيات استخدام التواصل الاجتماعي لرواد الأعمال. ونيابة عن زملائي المشاركين أتقدم بجزيل الشكر لمجتمع جميل السعودية على تنظيمهم لمثل هذه المبادرات التي تدعم رواد الأعمال في مساعيهم لتحقيق أهدافهم".

الجدير بالذكر أن مؤسسة مجتمع جميل السعودية تقدم العديد من الأنشطة والمبادرات الموجهة لرواد على مدار العام، مثل المسابقات التحفيزية والبرامج التدريبية واللقاءات التعارفية. وتخطط المؤسسة لإطلاق عدد من البرامج النوعية التي ستشكل نقلةً نوعيةً في منظومة ريادة الأعمال السعودية في الشهور القليلة القادمة.

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مجتمع جميل السعودية

في عام 1945، أطلق الشيخ عبداللطيف جميل (رحمه الله)، مجموعة من الأنشطة والبرامج الخيرية ليستهل بها مسيرة العطاء الخيري والمبادرات المجتمعية، والتي استمرت لعدة عقود من الزمن. وفي عام 2003، تأسست برامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع، والتي أُعِيدَ هيكلتها في عام 2010 لتكون ضمن مؤسسة مجتمع جميل السعودية، والتي تشكل اليوم مظلة تجمع العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية.

تهدف مجتمع جميل السعودية إلى تنمية المجتمع من خلال محاور رئيسية متنوعة تشمل تنمية المهارات، تعزيز دور المرأة ، تمكين رواد الأعمال، الاهتمام بصحة المجتمع، دعم التقنية والعلوم، الحفاظ على البيئة، تشجيع الابتكار، التطوير المستمر للتعليم، والمبادرات الإنسان