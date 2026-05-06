​​​​​​المنامة، البحرين - أعلن متحف كانو، أول متحف عائلي خاص في مملكة البحرين لشركة يوسف بن أحمد كانو، عن توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة البحرين للثقافة والآثار للتعاون في المجال الثقافي والمتحفي، وذلك إيذانًا ببداية شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، تهدف في فحواها إلى إثراء ودعم القطاع الثقافي.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من دور هيئة البحرين للثقافة والآثار في دعم القطاع الثقافي، وتنمية المدن التاريخية، وحماية التراث العمراني، وتعزيز البنية التحتية للسياحة الثقافية. كما أنها تعكس الالتزام المشترك لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون في مجال الثقافة والمتاحف والفنون، وذلك دعمًا لإحياء مدينة المنامة التاريخية وتشغيلها ثقافيًا وفنيًا.

وبصفته أول متحف خاص يقع في قلب المنامة القديمة، يعد متحف كانو إضافة مهمة إلى المشهد الثقافي في المملكة، حيث يشكل قيمة تراثية تسهم في إحياء السوق التاريخي وسرد تاريخ إحدى الشخصيات الوطنية المؤثرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الطرفين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك توطيد التعاون بين متحف كانو ومتحف البحرين الوطني للترويج للموقعين، وتطوير برامج ثقافية مشتركة، وتعزيز أنظمة إعارة الأصول والقطع الفنية. كما تنص مذكرة التفاهم أيضًا على تبادل الخبرات المهنية والاستشارية في مجالات العروض المتحفية والترميم والتشغيل الثقافي، إلى جانب إعداد برامج وخطط عمل مشتركة لإحياء الملامح الثقافية والتاريخية. وفي إطار هذا التعاون، سوف يتم إدراج متحف كانو ضمن خارطة وجهات السياحة الثقافية، بما يعزز الجهود الرامية إلى تنويع العروض الثقافية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور فيصل خالد كانو، رئيس مجلس إدارة متحف كانو: "إن تعاوننا مع هيئة البحرين للثقافة والآثار يعكس رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بالقطاع الثقافي للبحرين، وذلك من خلال التعاون المثمر بين الطرفين. إن الجمع بين المبادرات التراثية الخاصة ضمن إطار العمل الثقافي الوطني الأكبر يسهم بشكل ملموس في الحفاظ على تاريخنا العريق، فضلاً عن تعزيز عمق وتنوع التجارب الثقافية في المملكة. ويواصل متحف كانو التزامه الراسخ بالمساهمة الفعالة في دعم هذه الجهود بما يعمل على ترسيخ الهوية التراثية للمملكة."

من جهته أوضح سعادة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشّيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن مثل هذه الشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعين العام والخاص تؤكد أهمية التّكامل والاشتغال الثقافي المشترك لتحقيق الرؤى التي تلهم مدننا، وأردف: "تشكّل المتاحف بقلب المدن التاريخية استثمارًا نوعيًا يعزّز رفدها بمضامين إنسانيةِ وثقافية، وإحياء ملامحها وإرثها الحضاري، وهي مسؤولية تستدعي تكامل المساعي لتعميق البنى التحتية للسياحة الثقافية في المنامة التاريخية. ويجيء هذا التعاون اهتمامًا بملمحٍ نتطلّع إلى إسهامه بقلب سوقِ المنامة القديمِ، مؤكدين رهاننا على أهالي وأبناء المدن للإسهام في سرد فصول تاريخيّةٍ من تاريخِ المكانِ وسيرته".

أقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في متحف البحرين الوطني بحضور سعادة الدكتور فيصل خالد كانو، والشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة. وتعكس هذه الشراكة الواعدة التزامًا مشتركًا من الجانبين بتعزيز الهوية الثقافية للبحرين، والحفاظ على التراث العريق للمملكة، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.

