أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار العالمية المملوكة لحكومة أبوظبي، عن بيع حصة الأقلية التي تملكها في شركة أركاديا لمنتجات العناية الصحية (أركاديا)، وهي منصة رائدة في مجال منتجات العناية الصحية، ومقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع الإعلان مؤخراً عن استحواذ صناديق استثمارية تُديرها مجموعة بانسك (بانسك) على أركاديا.

وتُعدُّ أركاديا من أبرز الشركات الرائدة التي تحقق نمواً سريعاً في قطاع منتجات العناية الصحية التي تُصرف دونَ وصفة طبية، بما في ذلك الفيتامينات والمُكمّلات الغذائية. وتشمل محفظتها أربع علامات تجارية بارزة ، وهي: "نيزورال"، الشامبو الفعّال لمشكلة القشرة؛ و"كولاس"، المليّن الأول الموصي به من الأطباء؛ و"سينوكوت"، المليّن النباتي المُستخلص من عشبة السَّنا، و"كلوسيس"؛ وهو غسول فم فائق الحساسية وخالٍ من الكحول، إضافةً إلى علامات تجارية أخرى بارزة مثل، "ناتيوريلو"، و"بيتادين"، و"كاوبيكتات"، و"فانجي-نيل"، و"سلو-ماج"، و"سيفتيوسين"، و"أوبتي نايل"، حيث يقدّم كلٌّ منها حلولاً فعّالة وعالية الجودة تلبّي احتياجات المستهلكين.

وبهذه المناسبة، قال فيليب ييفي باو، مدير بقطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة: "نعتزُّ في مبادلة بشراكتنا المثمرة مع مجموعة بانسك ومايك ديبياسي وفريق أركاديا خلال السنوات الأربع الماضية. ونفخر بدورنا في دعم مسيرة تحوّل أركاديا إلى منصة رائدة في قطاع المنتجات الصحية والعناية الشخصية في أمريكا الشمالية. لقد تحقَّق هذا التحول بفضل مجموعة من العوامل، من بينها تسريع النمو الطبيعي للشركة، إلى جانب استحواذات استراتيجية ناجحة شملت شركتي أفريو وكلوسيس. وخلال فترة شراكتنا، تضاعفت إيرادات أركاديا ثلاث مرات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في الأرباح، مما يعكس كفاءة الفريق والمسار التصاعدي لنمو المنصة. نحن واثقون أن أركاديا ستواصل تحقيق المزيد من الازدهار تحت قيادة بانسك، ونتمنى لهم التوفيق في هذا الفصل الجديد من مسيرة الشركة."

وبدوره، قال بارت بيخت، الشريك الأول ورئيس مجلس إدارة مجموعة بانسك: "نتقدم بجزيل الشكر إلى مبادلة على شراكتها المُثمرة على مدى السنوات الأربع الماضية. لقد أسهمت رؤيتهم طويلة الأمد، ونهجهم الإداري الفعّال، والتزامهم الراسخ بالإشراف الرشيد والمسؤول، بدور محوري في تسريع وتيرة نمو أركاديا، ووضعها على مسار مستدام من النجاح طويل الأمد."

