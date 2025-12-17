أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، بالشراكة مع شركة باين كابيتال (باين)، إنجاز عملية الاستحواذ على شركة "سيرفس لوجيك" ذ.م.م (سيرفس لوجيك)، الرائدة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الشاملة للقطاع التجاري وأتمتة المباني، وذلك من "شركة ليونارد غرين آند بارتنرز". وبموجب هذا الاستحواذ، ستواصل مبادلة و"باين" دعم الشركة في المرحلة القادمة من مسيرة نموها.

يقع المقر الرئيسي لشركة "سيرفس لوجيك" في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل انطلاقاً من أكثر من 140 موقعاً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتختص الشركة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقطاع التجاري، بما في ذلك الصيانة الوقائية، وخدمات الطوارئ، واستبدال الوحدات، ومشاريع التحديث والتجديد.

وتجمع "سيرفس لوجيك" التي تضم ضمن شبكتها أكثر من 5,000 فني، بين نموذج خدمة محلية عالية الجودة ومزايا الانتشار الوطني، مما يجعلها شريكاً موثوقاً لآلاف العملاء عبر مختلف القطاعات والمناطق. وتمتلك الشركة سجلاً طويلاً من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية الناجحة والتعاون المستمر مع المُلّاك والمشغّلين المحليين.

وبهذه المناسبة، قال زهير رقراقي، رئيس الصناعات وخدمات الأعمال في مبادلة: "يسعدنا في مبادلة أن نتعاون مع باين كابيتال وفريق شركة سيرفس لوجيك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة. لقد نجحت سيرفس لوجيك في بناء منصة رائدة تقوم على تقديم خدمات متميزة، وتوفير خبرة تقنية متقدمة، وعلاقات وثيقة مع العملاء. ويعكس هذا الاستثمار قناعتنا بقدرة الشركة على تحقيق نمو متواصل، وباستراتيجيتنا الداعمة للشركات التي تقدم خدمات أساسية تتسم بالمرونة، وتتمتع بفرص حقيقة لخلق القيمة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع باين كابيتال وفريق الإدارة لتعزيز آفاق التوسع، وترسيخ الحضور في السوق، وإطلاق الإمكانات الكاملة للشركة."

وقد قاد فريق الأسهم الخاصة لشركة "باين كابيتال" في أمريكا الشمالية هذا الاستثمار، وهو فريق يتمتع بتاريخ طويل في بناء الشراكات ودعم نمو الشركات الرائدة في مجالات الخدمات والتوزيع. وبموجب هذا الاستحواذ، تنضم "سيرفس لوجيك" إلى محفظة المنصات الخدمية واسعة النطاق التابعة للشركة، والتي تشمل "إمبيريال دايد"، و"يو إس إل بي إم"، و"فرونتلاين رود سيفتي"، و"ديلر تاير"، و"غايدهوس"، و"هارينغتون بروسس سوليوشنز".

وتولّت "باركليز" و"جيفريز" مهام المستشارين الماليين الرئيسيين المشتركين. وقدّمت "روبس آند غراي" الاستشارات القانونية لشركة باين كابيتال. كما قدّمت "هاريس ويليامز" و"غولدمان ساكس وشركاه" الاستشارات المالية الرئيسية المشتركة لشركة "سيرفيس لوجيك"، وتولت "جيه بي مورغان ومورغان ستانلي وشركاه" مهام الاستشارات المالية. في حين تولّت "لاثام آند واتكينز" الاستشارات القانونية لشركة ليونارد غرين.

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1,212 مليار درهم إماراتي )330 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

-انتهى-

#بياناتشركات