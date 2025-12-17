إطلاق المنشأة الجديدة واعتماد أدوية الأورام المبتكرة يُسهمان في توفير علاجات حيوية ضرورية وتقليل التكاليف وتعزيز الأمن الدوائي الوطني

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات، عن افتتاح منشأة الأدوية عالية الفعالية التابعة لشركتها "بايوفنتشر هيلث كير". كما أعلنت الشركة عن إطلاق ثلاث أدوية أساسية لعلاج الأورام، يتم إنتاج بعضها محلياً لأول مرة كأدوية بديلة .وتمثل هذه الخطوة إنجازاً محورياً في مسيرة تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات وضمان استمرارية توافر العلاجات الحيوية وسهولة الوصول إليها.

تم تصميم المنشأة بمواصفات عالمية خصيصاً للتعامل مع المنتجات الدوائية المعقدة وعالية الفعالية، بما في ذلك أدوية الأورام والهرمونات .وقد تم بناؤها وفق أعلى معايير السلامة والجودة لتطابق المتطلبات المواصفات العالمية.

وتشمل الأدوية الأولى التي سيتم إطلاقها في هذه المنشأة:

ليناليدومايد (Lenalidomide) – الذي يُستخدم في علاج المايلوما المتعددة (الورم النقوي المتعدد)، وهو نوع من سرطانات الدم.

بوماليدومايد (Pomalidomide) – وهو دواء ينتج محلياً لأول مرة في دولة الإمارات، ويُستخدم أيضاً لعلاج المايلوما المتعددة، حيث يوفر خياراً علاجياً إضافياً للتحكم في المرض.

سونيتينيب (Sunitinib) – وهو علاج موجَّه يُستخدم لعلاج أنواع محددة من السرطان المتقدم أو المتفاقم.

من خلال توفير هذه الأدوية الحيوية في السوق المحلية، تُسهم مبادلة بايو في تعزيز الأمن الدوائي، وضمان استمرارية الإمدادات، وتقديم خيارات علاجية أكثر كفاءة من حيث التكلفة للمرضى في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: "يُمثِّل إطلاق هذه الأدوية محلياً لعلاج الأورام، إضافةً مهمة إلى محفظة مبادلة بايو المتنامية، ويُسهم هذا الإنجاز في تطوير الصناعات الدوائية في الدولة وتعزيز تقدُّمه، إلى جانب تحقيق فوائد جوهرية لمقدِّمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحسين الوصول إلى العلاجات الدوائية المتقدِّمة".

قال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "نلتزم في مبادلة بايو بتعزيز منظومة إنتاج الأدوية في دولة الإمارات. ومن خلال الاستثمار في القدرات الوطنية وتقديم أدوية أساسية ومتقدمة لعلاج الأورام، نضمن توفير علاجات حديثة ومتاحة باستمرار للمرضى الذين يعتمدون عليها."

من جهته، قال حمد حسين المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "تركز جهودنا على تلبية أبرز الاحتياجات الطبية في دولة الإمارات. حيث إن المنشأة الجديدة بمواصفاتها العالمية، وإطلاق الأدوية الثلاث المتقدمة لعلاج الأورام، لا يعكسان توسع قدراتنا الإنتاجية فقط، بل أيضاً التزامنا الثابت بدفع عجلة الابتكار الدوائي الوطني وتقديم أدوية موثوقة وعالية الجودة تضمن وصولها إلى المرضى في جميع أنحاء الدولة".

ويأتي تأسيس المنشأة الجديدة وإنتاج أدوية الأورام محلياً ضمن استراتيجية مبادلة بايو الشاملة لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وضمان استدامة توفير العلاجات الأساسية، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع دوائي متطور ومستدام.

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

