دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار مواصلة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الاستدامة، أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" عن عودتها شريكًا للحد من هدر الغذاء ضمن دورة عام 2026 من مهرجان "تيست أوف دبي".

تأتي هذه الشراكة في سياق السعي إلى دمج ممارسات الإدارة المسؤولة للغذاء في صميم الفعاليات الجماهيرية الكبرى في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يُقام المهرجان في مسرح مدينة دبي للإعلام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، حيث يُتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر من عشّاق فنون الطهي.

ومنذ المشاركة الأولى لـ"نعمة" في مهرجانات "تيست" و"تيست أوف دبي" في تحويل أكثر من 1820 كيلوغرامًا من نفايات الغذاء بعيدًا عن المكبات، والحد من انبعاث أكثر من 4600 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e)، إلى جانب إنتاج 275 كيلوغرامًا من السماد العضوي لدعم الزراعة المحلية. وتؤكد هذه النتائج الأثر البيئي الملموس الذي يمكن تحقيقه من خلال للإدارة المنهجية لهدر الغذاء في الفعاليات العامة، مع إشراك جمهور واسع ومتنوع.

وفي نسخة "تيست أوف دبي" لهذا العام؛ تسترشد مشاركة "نعمة"بــ"دليل الفعاليات المستدامة"، الذي صدر عام 2024 كمرجع عملي ومتاح لمنظمي الفعاليات. يحدد الدليل ركائز أساسية للفعاليات الواعية بهدر الغذاء، تشمل الفصل السليم للنفايات والتخلص منها، والتسميد، وتوعية الزوار. وسيُترجم ذلك في المهرجان من خلال حاويات مخصصة وواضحة للزوار، ورسائل توجيهية ميدانية تشجع السلوك المسؤول، إضافة الى بطاقات تتضمن وصفات من "نعمة" توضّح كيفية الإستفادة من بقايا الغذاء ضمن عروض الطهي الحي لإعداد وجبات جديدة.

وتسهم هذه التدابير السلوكية والقائمة على البيانات، في ترسيخ الإدارة المستدامة لعمليات الغذاء في موقع الفعالية، وضمان تحويل مخلفات الغذاء الناتجة عن الحدث بعيدًا عن المكبات.

وفي هذا السياق، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة":"تعكس شراكتنا مع "تيست أوف دبي" أهمية تعزيز العمل مع المنصات المجتمعية التي تقوم على المشاركة العامة. ومن خلال الحضور المستمر في هذه الفعاليات الكبرى، تتمكن"نعمة" من تحويل الأهداف الوطنية إلى ممارسات يومية ملموسة، ودعوة المجتمع ليكون شريكًا فاعلًا في هذا الجهد".

وأضافت: "ومع اعتماد عام 2026 كعام الأسرة، يتجدد التركيز على الفاعليات التي تجتمع فيها العائلات، وتتشكل فيها العادات اليومية. وتوفّر فعاليات مثل "تيست أوف دبي" فرصة حقيقية لإبراز أن الاستمتاع والمسؤولية يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب. ومن خلال تعزيز الوعي وتقديم نماذج عملية، يصبح الحد من هدر الغذاء ممارسة قابلة للتنفيذ وجزءًا من الحياة اليومية".

وبعودتها إلى "تيست أوف دبي"، تؤكد "نعمة" أهمية الاستمرارية في دفع جهود الحد من هدر الغذاء عبر قطاعي الفعاليات والضيافة. فالتفاعل المستدام مع المهرجانات العامة الكبرى يتيح ترسيخ الحلول العملية بمرور الوقت، ويعزز مواءمتها مع الأولويات الوطنية، ويسهم في تطبيق الممارسات المسؤولة لدى شرائح واسعة ومتنوّعة من المجتمع.

قالت فيكي بيرن، مديرة مهرجان "تيست أوف دبي": "لطالما كان مهرجان "تيست أوف دبي" يتمحور حول جمع الناس معًا للاحتفاء بالطعام الرائع، ونحن ندرك المسؤولية التي تصاحب ذلك. ومن خلال شراكتنا مجددًا مع نعمة في دورة عام 2026، أصبح بإمكاننا اتخاذ خطوات عملية لإدارة وتقليل هدر الطعام، مع الاستمرار في الاحتفاء بالإبداع والجودة والحِرفية في مختلف أرجاء المهرجان. فالأمر يتعلق بترسيخ الممارسات المسؤولة في أسلوب عملنا، والاستفادة من التجربة المشتركة للمهرجان لبناء وعي أوسع حول هدر الطعام لدى ضيوفنا والطهاة وشركائنا.

من خلال المناصرة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، تواصل مبادرة "نعمة" قيادة حركة وطنية للحد من فقد وهدر الغذاء، بما يدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، ويسهم في تحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، وتحويل الإمارات إلى دولة لا يُهدر فيها الغذاء.

نُبذة عن مبادرة "نعمة"

"نِعمة" هي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأهمية مواجهة فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المسؤولية الفردية والاجتماعية، وتعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة الغذائية.

تأسست "نِعمة" في عام 2022، وتهدف إلى معالجة الإفراط في الإنتاج والإفراط في الاستهلاك وبناء معايير جديدة يمكن أن تساهم في الحد من فقد وهدر الغذاء، يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.nema.ae

