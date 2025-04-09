الدوحة، قطر: نظّمت شركة “ماي كيو للتجارة والدعاية والإعلان” حفل إطلاق منصة “ميغا ديلز”، وهي منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى تطوير مفهوم التسوق عبر الإنترنت في قطر. تقدم “ميغا ديلز” تجربة تسوق فريدة من نوعها، حيث تمنح كل عملية شراء المشتري فرصة مجانية للفوز بجوائز نقدية، سيارة، أو ذهب.

أُقيم حفل الإطلاق في فندق سانت ريجيس بحضور السيد طارق حسين الخلف، الشريك في شركة ماي كيو للتجارة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الحكومية، وشخصيات مرموقة من داخل قطر وخارجها.

تعتمد منصة “ميغا ديلز” على ثلاث ركائز أساسية تعمل معاً لتقديم تجربة استثنائية للعملاء. تعمل المنصة بشفافية ونزاهة، من خلال عمليات واضحة ومتوافقة تماماً مع لوائح دولة قطر، ومدعومة من وزارة التجارة. كما تضمن سهولة الوصول من خلال موقعها الإلكتروني (www.megadeals.qa) وتطبيق جوال سهل الاستخدام، يجعل التسوق مريحاً لجميع العملاء. وتتبع “ميغا ديلز” نهجاً يركّز على العملاء، من خلال تقديم معاملات آمنة ودعم سريع الاستجابة، مما يعزز رضا العملاء ويبني علاقات طويلة الأمد معهم.

تعزز منصة “ميغا ديلز”، المشروع الرئيسي لشركة ماي كيو للتجارة والإعلان، التجارة الرقمية في قطر من خلال توفير تجارب تسوق سلسة. تهدف المنصة إلى جعل عمليات الشراء عبر الإنترنت أكثر إرضاءً، بتوفير مزيد من القيمة والراحة للمستهلكين. ومن خلال دمج السحوبات الترويجية في عمليات الشراء، تقدم المنصة قيمة وإثارة وتفاعلًا غير مسبوق.

قال السيد طارق حسين الخلف، الشريك في شركة ماي كيو للتجارة والإعلان: “يشهد السوق القطري نهضة اقتصادية متسارعة، مدعومة بمشاريع تنموية رائدة وقطاعات تتجه نحو الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. هذا التحول يتطلب حملات تسويقية أكثر ذكاءً، وحلولًا إبداعية تواكب هذا النمو السريع. ومن هنا جاء تأسيس شركة ماي كيو للدعاية والإعلان لتكون منصة متكاملة تقدّم حلولًا تسويقية حديثة تدعم الشركات والمؤسسات في تعزيز تواجدها الرقمي، وبناء علاماتها التجارية بقوة داخل قطر وخارجها.”

وأضاف الخلف: “نؤمن بأن الإبداع والابتكار هما مفتاح النجاح في سوق متجدد مثل السوق القطري. لذلك، لا يقتصر عملنا على تقديم محتوى إعلاني جذاب فحسب، بل يمتد إلى خلق تجارب مؤثرة تعزز التفاعل بين العلامات التجارية والجمهور المستهدف. ومن هذا المنطلق، تأتي منصة “ميغا ديلز” كخطوة رائدة في دعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز نمو قطاع الأعمال في قطر.”

من جانبه، أوضح السيد فايز شاوول، المدير العام لشركة “ميغا ديلز”، قائلاً: “منصة ميغا ديلز هي مشروع رائد لشركة ماي كيو للتجارة والإعلان، حيث ستعزز قطاع التجارة الرقمية المتنامي في قطر، وستُحدث تحولاً في تجربة التسوق للمستهلكين. ومن خلال دمج السحوبات الترويجية في عمليات الشراء اليومية، تقدم المنصة قيمة وتفاعلًا شيقًا مع الجمهور.”

وأكد شاوول أن: “منصة ميغا ديلز ستقدم تجربة تسوق فريدة من نوعها عبر الإنترنت، تضيف لمسة مميزة إلى مفهوم التسوق في قطر، حيث تمنح كل عملية شراء فرصة للفوز بجوائز قيّمة.”

ومع التوقعات بوصول حجم قطاع التجارة الإلكترونية في قطر إلى 3.72 مليار دولار بحلول عام 2025، وبمعدل نمو سنوي يبلغ 8.07% حتى عام 2029، يُتوقع أن تستفيد منصة “ميغا ديلز” من هذا الزخم. ومن خلال الدمج بين القيمة والربح، تُعد المنصة مهيأة لإعادة تشكيل تفاعل المستهلكين مع التجارة الإلكترونية.

وبفضل نموذجها المبتكر القائم على المكافآت، وعروض منتجاتها، والتزامها بالشفافية، من المتوقع أن تصبح “ميغا ديلز” اسمًا مألوفًا لا يقتصر على تقديم تجارب تسوق مميزة فحسب، بل يمنح العملاء أيضًا فرصة للفوز بجوائز قد تغيّر حياتهم.

نبذة عن ميغا ديلز

ميغا ديلز هي منصة تجارة إلكترونية متميزة ترتقي بالتسوق عبر الإنترنت من خلال دمج سحوبات ترويجية مثيرة. يحصل العملاء الذين يشترون منتجات من مجموعتنا المختارة على دخول مجاني في سحوبات تتضمن جوائز نقدية ، وسيارة و سبائك ذهب. تحوّل ميغا ديلز المعاملات الروتينية إلى لحظات من الترقب والاحتفال المحتمل، مما يجعل كل تجربة تسوق مجزية ومبهجة في آن واحد.

نبذة عن ماي كيو للتجارة والدعاية والإعلان

ماي كيو للتجارة والدعاية والإعلان هي شركة مقرها قطر متخصصة في الإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الإعلامي. نلتزم بالابتكار والإبداع، ونقدم حلولاً مصممة خصيصاً عبر المنصات التقليدية والرقمية. تمتد خبرتنا لتشمل حملات العلاقات العامة والإنتاج السينمائي والتلفزيوني وحلول التجارة الإلكترونية، مما يجعلنا الشريك الموثوق به للشركات التي تسعى إلى المشاركة المؤثرة والنجاح.

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