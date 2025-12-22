مسقط – أعلن منتجع سانت ريجيس الموج مسقط، العنوان الأرقى في العاصمة، عن تعيين مانويل ليفونـيان مديرًا عامًا للمنتجع. ويأتي هذا التعيين ثقةً في خبرات ليفونيان القيادية الممتدة لأكثر من خمسةً وعشرين عامًا في عالم الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعله واحدًا من أبرز الأسماء الموثوقة في القطاع. ويمثل انضمامه إلى المنتجع بدايةٍ لفصلٍ جديدٍ يعزز حضور سانت ريجيس الموج مسقط في مشهد الفخامة في عُمان والمنطقة.

ويُعد منتجع سانت ريجيس الموج مسقط، التابع لمجموعة الفردان، أحد أبرز علامات الضيافة الساحلية الفاخرة في السلطنة، حيث يجمع بين التصميم العصري وملامح الإرث العُماني الأصيل، ليقدّم للضيوف تجربة إقامة تتسم برقي التفاصيل، والاهتمام بلمسات من الفخامة تعكس تقاليد وهوية علامة سانت ريجيس العالمية.

وتعليقًا على ذلك، قال مانويل ليفونيان: "لطالما كانت عُمان محطة مهمة في مسيرتي؛ ويسعدني الانضمام لأسرة منتجع سانت ريجيس الموج مسقط وبدء هذه المرحلة الجديدة من خلال توظيف خبرتي في المنطقة بما يخدم رؤية المنتجع لتقديم تجارب تعكس قيمه الراقية. وأتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نجاحات جديدة تعزز نمو قطاع الضيافة الفاخرة في السلطنة."

تولى مانويل ليفونـيان مناصب قيادية في عددٍ من أكبر الفنادق الدولية ومن بينها مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، وفنادق ومنتجعات ستاروود، ومجموعة أكور. ويعد ليفونيان صاحب المسيرة الإدارية الأطول في وجهات الضيافة في عُمان وبفضل رؤيته التشغيلية، حقق أحد الفنادق التي أدارها نمو مستمر في الحصة السوقية، وسجل نتائج مميزة في مستويات رضا الموظفين وتفاعلهم. وأشرف خلال فترة عمله على اتباع مفاهيم طهي مبتكرة حازت على جوائز مختلفة، وساهم في تنفيذ مشاريع تطويرية كبيرة ومبادرات استدامة عززت من مكانة الفندق كنموذج رائد في الابتكار والتجارب العصرية.

هذا وحصل مانويل ليفونـيان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إيست لندن، ودرجة البكالوريوس في إدارة أعمال الضيافة الدولية من جامعة ديربي. وتستند مسيرته المهنية إلى هذا الأساس العلمي، حيث يتسم بفكره الاستراتيجي وقيادته لفرق العمل بأسلوب يركّز على الإنسان. ويشتهر ليفونـيان بقدرته على الجمع بين الانضباط المالي وتطوير العلامة وترسيخ ثقافة الخدمة مما أهله للحصول على جائزة أفضل مدير عام في عُمان، وجائزة أفضل مدير عام في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إدراجه ضمن قائمة (Hotelier Middle East GM Power List) التي تضم نخبة القيادات الفندقية.

وسيواصل منتجع سانت ريجيس الموج مسقط، بقيادة مانويل ليفونـيان، تعزيز معايير الضيافة الفاخرة في السلطنة، من خلال تقديم تجارب تُعنى بالتفاصيل وتجمع بين الحِرَفية العالية وروح التواصل، بما ينسجم مع التقاليد والقيم العريقة التي تميز علامة سانت ريجيس.

عن منتجع سانت ريجيس الموج مسقط

يقع منتجع سانت ريجيس الموج مسقط في العاصمة العمانية، ويُعد نموذجًا راقيًا للحياة الفاخرة، حيث يعكس الثقافة المحلية ويجسد الطقوس الأسطورية للعلامة التجارية. كجزء من مجموعة كجزء من مجموعة ماريوت بونفوي، يجمع المنتجع بين كرم الضيافة العمانية والفخامة العالمية.

يضم المنتجع 250 غرفة وجناحًا فاخراً، جميعها مزودة بشرفات خاصة تطل على مناظر خلابة. يستوحي تصميمه من التراث البحري العماني، متبنياً طابع اليخوت الذي ينسجم مع موقعه الساحلي. يمكن للضيوف الاسترخاء في سبا جيرلان الشهير أو استكشاف المرسى القريب، وملعب الجولف، وخيارات التسوق المتنوعة.

تنتظركم مجموعة متنوعة من تجارب الطعام في مطاعم إم شريف، ومقهى نوفيكوف، وكويا، وروبرتو، وهاكاسان، بالإضافة إلى زوربا، وكاريبو، ذا ستيج بار اند لاونج، ولوبي لاونج ، حيث تُقدم كل منها نكهات وأجواء فريدة تُناسب جميع الأذواق والمناسبات. يكرّس منتجع سانت ريجيس الموج مسقط جهوده لخلق تجارب لا تُنسى تعكس ثقافة المنطقة. ويُجسّد المنتجع التزام علامة سانت ريجيس بتقديم خدمة استثنائية وضيافة مُبتكرة، داعيًا ضيوفه إلى الانغماس في سحر عُمان الآسر.

نبذة عن فنادق ومنتجعات سانت ريجيس

تجمع فنادق ومنتجعات سانت ريجيس، التابعة لشركة ماريوت الدولية، بين الرقي الكلاسيكي واللمسة العصرية، وهي ملتزمة بتقديم تجارب استثنائية في أكثر من 40 فندقًا ومنتجعًا فاخرًا في أفضل المواقع حول العالم. منذ افتتاح أول فندق سانت ريجيس في مدينة نيويورك قبل أكثر من قرن على يد جون جاكوب أستور الرابع، حافظت العلامة التجارية على التزامها بتقديم خدمة مُصممة خصيصًا لجميع ضيوفها، تُقدّمها خدمة سانت ريجيس بتلر المميزة.

لمزيد من المعلومات حول الافتتاحات الجديدة، يُرجى زيارة stregis.com أو متابعة الحسابات الرسمية على إكس وإنستغرام وفيسبوك.

تفخر فنادق سانت ريجيس بمشاركتها في برنامج ماريوت بونفوي، الاسم الجديد لبرنامج السفر من ماريوت، والذي حل محل برامج مكافآت ماريوت Marriott Rewards®، The Ritz-Carlton Rewards®، وStarwood Preferred Guest® (SPG)، يقدم البرنامج للأعضاء مجموعة استثنائية من العلامات التجارية العالمية، وتجارب مميزة عبر Marriott Bonvoy Moments، ومزايا لا مثيل لها، بما في ذلك كسب نقاط لإقامات فندقية مجانية وليالٍ فندقية تُمكّنهم من الوصول إلى مستوى النخبة. للتسجيل مجانًا أو لمزيد من المعلومات حول البرنامج، تفضل بزيارة MarriottBonvoy.marriott.com

عن ماريوت إنترناشونال

تأسست ماريوت إنترناشونال، إنك. (NASDAQ: MAR) في بيثيسدا، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم أكثر من 6,900 منشأة فندقية ضمن 30 علامة فندقية رائدة في 130 دولة وإقليمًا. تدير ماريوت وتمنح امتياز تشغيل الفنادق، كما تمنح تراخيص لمنتجعات العطلات حول العالم. تقدم الشركة الآن برنامج سفر موحد، Marriott Bonvoy™، بديلاً عن Marriott Rewards®، The Ritz-Carlton Rewards®، وStarwood Preferred Guest® (SPG).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة www.marriott.com ، وللاطلاع على آخر الأخبار، يرجى زيارة www.marriottnewscenter.com، كما يمكنكم التواصل معنا عبر Facebook، X، وInstagram (@MarriottIntl).

