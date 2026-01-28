شركة مارك آند سيف، إحدى أسرع سلاسل المتاجر الفائقة نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي، افتتحت متجرها الفائق الثاني والعشرين في عجمان، في إطار خطط التوسع المستمرة التي ستشهد افتتاح سبعة متاجر فائقة جديدة في دول المجلس خلال الأشهر الستة المقبلة.

تم تأسيس سلسلة مارك آند سيف منذ عدة سنوات لتلبية الفجوة المتزايدة في سوق التجزئة منخفضة التكلفة في المنطقة، ويعد هذا المتجر الفائق الثاني والعشرين للشركة في دول المجلس والتاسع في الإمارات العربية المتحدة.

يمتد المتجر على مساحة تزيد عن 100,000 قدم مربع، ويقدم مساحة تجزئة واسعة مصممة لراحة الزبائن وسهولة تسوقهم. ويقع المتجر متعدد الطوابق في منطقة الطلة بعجمان.

يضم المتجر مجموعة واسعة من الفئات تشمل المواد الغذائية الطازجة، البقالة، المستلزمات المنزلية، الإلكترونيات، الوجبات الساخنة، المخابز، الموضة، وغيرها. ويعتبر المتجر وجهة شاملة توفر تجربة تسوق كاملة ومميزة.

قال ديبانغشو أدهيكاري، نائب الرئيس الأول لشركة مارك آند سيف:

"تواصل مارك آند سيف توسيع تواجدها في الإمارات ودول الخليج من خلال الجمع بين الأسعار الاقتصادية وتجربة العميل الفريدة – وهو ما يلقى قبولًا متزايدًا لدى عدد أكبر من المستهلكين. ويسرنا رؤية ثقة المستهلكين المتنامية في عرض القيمة الذي نقدمه، والذي يجمع بين جودة عالية وأسعار معقولة جدًا – ما يزيد من مدخرات العملاء."

وأضاف:

"يكمن نجاح مارك آند سيف في قدرتها على تقديم الجودة والاقتصاد والراحة، بينما تظل الأسعار التنافسية عاملًا أساسيًا، إلا أن الميزة الحقيقية تتمثل في قدرة العلامة التجارية على إعادة خلق القيمة من خلال الاستماع لاحتياجات عملائها."

" بهذه الطريقة، تتحدى مارك آند سيف المبدأ القائل بأن الجودة تأتي بسعر مرتفع، فذلك ليس الحال هنا، حيث يُظهر نموذج أعمالنا أن المنتجات عالية الجودة يمكن أن تكون ميسورة التكلفة."

وتتمحور هوية مارك آند سيف حول نقاط البيع الفريدة التي تميزها في سوق التجزئة، وهي التنظيم الموجه نحو العملاء حيث يتم توجيه كل قرار وفقًا لاحتياجاتهم.

وقال محمد فاضل، رئيس العمليات في مارك آند سيف:"افتتاح 22 متجرًا خلال ثلاث سنوات فقط يعد إنجازًا كبيرًا، خصوصًا في هذا العصر من المنافسة الشديدة. ويعود ذلك إلى قوة العمل الجماعي، القيادة الممتازة داخل المنظمة، التخطيط الدقيق والتنفيذ المثالي."

وأضاف:

"يستمر برنامج التوسع مع افتتاح سبعة متاجر إضافية خلال الأشهر الستة المقبلة. كما قامت مارك آند سيف بتنويع وارداتها من دول مثل بولندا، تركيا، النرويج، المملكة المتحدة، إسبانيا، الصين، بنغلاديش وتايلاند، على سبيل المثال لا الحصر."

ويعمل لدى مارك آند سيف أكثر من 5,000 موظف، مما يسهم في خلق تجارب تسوق مميزة وتوفير فرص عمل ودعم نمو قطاع التجزئة. وتعرض مارك آند سيف أكثر من 200,000 منتج متنوع تحت سقف واحد. تأسست العلامة التجارية في عام 2022، وتقدم متاجر مارك آند سيف منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، أو ببساطة "الرفاهية الميسورة".

تنتمي مارك آند سيف إلى مجموعة ويسترن إنترناشيونال التي تدير حاليًا واحدة من أكبر شبكات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل اسم "مارك" معيارًا للجودة والتوفير، بينما يبرز اسم "سيف" التزامها بتقديم أسعار معقولة تساعد المستهلكين على التوفير في كل مرة يتسوقون فيها لدى مارك آند سيف.

تعد مارك آند سيف من كبار تجار التجزئة ذوي المساحات الكبيرة الذين يديرون متاجر في الإمارات، قطر، عمان، الكويت، والمملكة العربية السعودية.

يوجد خطط طويلة المدى لافتتاح متاجر جديدة تحت الإنشاء أو في مراحل الموقع النهائي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وتخطط الشركة لافتتاح 500 متجر حول العالم، بما في ذلك الهند، جنوب شرق آسيا، أمريكا الشمالية وأوروبا.

حول مارك آند سيف

مارك آند سيف هي سلسلة تجزئة منخفضة التكلفة أطلقتها مجموعة ويسترن إنترناشيونال في مايو 2022، لمساعدة العملاء الباحثين عن القيمة على زيادة مدخراتهم في كل مرة يتسوقون فيها. ومع وجود 22 متجرًا، تعد من أسرع سلاسل التجزئة نموًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

تستهدف المتاجر العائلية جميع الفئات العمرية مع التركيز على الباحثين عن القيمة. وتقدم منتجات عالية الجودة بأفضل قيمة، وتتعامل مع المجتمعات المحلية لبناء الثقة والارتباط. ويعد التسوق في مارك آند سيف تجربة ممتعة وميسورة التكلفة ومجتمعية، مع موظفين ودودين ومتعاونين.

تضم المتاجر أكثر من 200,000 منتج متنوع، مع طاقم محترف لتقديم خدمة عملاء ممتازة وسياسة إرجاع سهلة. وتستقطب عددًا متزايدًا من العملاء من خلال استخدام التكنولوجيا لتحسين تجربة التسوق عبر العمليات الرقمية وبرنامج ولاء وي ريواردز (WeRewards)، بالإضافة إلى العروض اليومية والفعاليات داخل المتاجر.

الموقع الإلكتروني: https://www.markandsave.com/

حول مجموعة ويسترن إنترناشيونال

مجموعة ويسترن إنترناشيونال هي مجموعة أعمال متعددة الأنشطة تعمل في التجزئة، تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، السلع الاستهلاكية، التصدير، الاستيراد، البيع بالجملة وسلاسل المتاجر الفائقة، وغيرها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

#بياناتشركات