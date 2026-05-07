دبي، أصدرت مارش (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزMRSH)، الشركة العالمية الرائدة في مجالات إدارة المخاطر وإعادة التأمين ورأس المال والموارد البشرية والاستثمارات والاستشارات الإدارية، تقريرها العالمي لتأمين مخاطر المعاملات لعام 2025. وأظهر التقرير ارتفاعاً في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العام، مدفوعةً بالنشاط الملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تصنيف دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في المشهد الإقليمي لصفقات الدمج والاستحواذ.

وفي حين شهدت أسعار تأمين مخاطر المعاملات ارتفاعاً في معظم الأسواق العالمية، برزت منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2025 بتسجيلها معدلات منخفضة تاريخياً لأقساط التأمين. ويؤكد هذا التوجه على جاذبية المنطقة لصنّاع الصفقات الذين يعتمدون على التأمين لدعم تنفيذ أعمالهم.

ويشير التقرير إلى وجود نشاط قوي للصفقات المحلية والصادرة على مستوى المنطقة. وفي هذا الإطار، تلقت شركة مارش أكثر من 100 طلب واستفسار حول التأمين على الضمانات والتعويضات في منطقة الشرق الأوسط (بما في ذلك أفريقيا) خلال عام 2025. وشكلت المعاملات المحلية نسبة 44% من الصفقات المُبرمة، تليها الصفقات الصادرة بنسبة 32%، ثم الصفقات الواردة بنسبة 24%.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيراف مودي، رئيس أعمال الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: "تسلط بيانات مارش لعام 2025 الضوء على تحول حلول مخاطر المعاملات إلى عنصر تمكين رئيسي لنشاط الصفقات في جميع أنحاء المنطقة. وتبرز دولة الإمارات بتقديم مجموعة مميزة ومتنوعة من الفرص التي تشمل قطاعات مثل التكنولوجيا، والبنية التحتية، وتحول الطاقة، والخدمات المالية، مدعومةً بأجندتها الواضحة للنمو الاستراتيجي. وفي حين شهدت الأسعار ارتفاعاً في العديد من الأسواق العالمية، لا تزال منطقة الشرق الأوسط تحتفظ ببيئة تسعير جاذبة، ما يرسخ من مكانة التأمين الضمانات والتعويضات كأداة عملية تضمن تنفيذاً أسلس، وتوزيعاً أكثر كفاءة للمخاطر، وتعزيز الثقة في المعاملات التي تتسم بالتعقيد المتزايد. وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها البيئة العالمية على عالم الأعمال، تواصل الفرص المميزة المتاحة في دولة الإمارات دعم الزخم القوي لإبرام الصفقات واستقطاب الاهتمام المستدام من قِبل المستثمرين".

أبرز التحليلات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط

نشاط دول مجلس التعاون الخليجي يدفع عجلة النمو الإقليمي: يشير التقرير إلى ارتفاع قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2025، مدفوعةً بنشاط دول مجلس التعاون الخليجي، مع تصنيف دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في المشهد الإقليمي. ويربط التقرير هذا النمو بجهود التنويع الاقتصادي طويلة الأمد في جميع أنحاء الخليج.

منطقة الشرق الأوسط تخالف التوجه العالمي لأسعار التأمين: شهدت أسعار تأمين مخاطر المعاملات ارتفاعاً عالمياً خلال عام 2025، شملت زيادة سنوية بنسبة 16% في أمريكا الشمالية، و5% في أوروبا، و8% في آسيا. وفي المقابل، سجلت منطقة الشرق الأوسط معدلات منخفضة تاريخياً لأقساط التأمين، مما يدعم جاذبية التأمين على الضمانات والتعويضات وفعاليته من حيث التكلفة في الصفقات الإقليمية.

الصفقات العابرة للحدود تحافظ على قوتها في السوق: تلقت شركة مارش أكثر من 100 طلب واستفسار حول التأمين على الضمانات والتعويضات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2025. وشكلت المعاملات المحلية نسبة 44% من الصفقات المُبرمة، تليها الصفقات الصادرة بنسبة 32%، ثم الصفقات الواردة بنسبة 24%، مما يسلط الضوء على سوق يتميز بنشاطه المحلي وتفاعله الدولي الواسع

المشترون الاستراتيجيون يرسمون ملامح إبرام الصفقات: شكل المستثمرون الاستراتيجيون نسبة 61% من مستخدمي خدمات تأمين مخاطر المعاملات في الشرق الأوسط، مقارنة بـ 39% للمشترين الماليين. ويعكس ذلك الدور البارز للشركات والمشترين المدعومين من صناديق الثروة السيادية في إبرام الصفقات الإقليمية المعقدة، بما في ذلك الصفقات عبر الحدود.

السوق الإقليمية تواصل ترسيخ مكانتها: يشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب اهتماماً متزايداً من شركات الأسهم الخاصة العالمية. كما يلفت النظر إلى استمرار شركات الاستشارات والمحاماة الدولية في ترسيخ حضورها المحلي، مما يسهم في بناء وعي أعمق بخدمات التأمين على الضمانات والتعويضات في أوساط صنّاع الصفقات، والمستثمرين، والمستشارين.

متوسط حجم الصفقات يشير إلى إبرام معاملات ضخمة: بلغ متوسط حجم الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 390 مليون دولار أمريكي في عام 2025. كما أشار التقرير إلى إبرام عدة صفقات كبرى تراوحت قيمتها بين 1.5 مليار و2.5 مليار دولار أمريكي.

الآفاق المستقبلية: من المتوقع أن تحافظ قطاعات تحول الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والعقارات، والاقتصاد الرقمي على نشاطها الملحوظ، مع توقعات باستمرار قوة الاستثمارات الصادرة. ويشير التقرير، الذي تم إعداده قبل النزاع الحالي المرتبط بإيران، إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة قد تلقي بظلالها على نشاط صفقات الدمج والاستحواذ خلال عام 2026.

