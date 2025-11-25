دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ماجد الفطيم"، المجموعة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لإتاحة الفرصة ولأول مرة للمشترين من محفظة العقارات السكنية لشركة ماجد الفطيم، للحصول على تمويل عقاري للعقارات قيد الإنشاء. وتشير مذكرة التفاهم المهمة إلى تحول كبير في كيفية تخطيط المشترين للمنازل في دبي لاستثماراتهم على المدى الطويل.

ومن خلال هذا العرض الجديد، يُمكن لعملاء ماجد الفطيم الذين قاموا بسداد 50% من أقساط وحداتهم العقارية التقدم بطلب تمويل قرض سكني بكل سهولة ويسر من بنك الإمارات دبي الوطني. وتُقدم هذه المبادرة أسعار فائدة تنافسية وفترات سداد تصل إلى 25 عاماً، ما يجعلها مناسبة جداً للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يستوفون معايير الائتمان والدخل المعتمدة لدى البنك. كما يُتيح هذا البرنامج للمشترين إدارة أقساطهم المتبقية والدفعات النهائية من خلال شريك مصرفي واحد، ما يُوفر لهم رؤية أوضح لالتزاماتهم المالية عندما يقررون تملك العقارات.

وبالنسبة لشركة ماجد الفطيم، تُسهم هذه الشراكة في سد فجوة طويلة الأمد لدى العملاء الذين يُفضلون الضمانات التي يوفرها التمويل العقاري التقليدي، مع قدرتهم على شراء العقارات في مرحلة البيع على الخارطة. ومع استمرار توجه سوق العقارات السكنية في دبي نحو خيارات الدفع المُهيكلة، فإن طرح هذا النموذج يعكس إقبالاً متزايداً على حلول تمويل أكثر استقراراً مدعومةً من البنوك.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم العقارية" : "يُعد شراء منزل من أهم القرارات التي يتخذها الناس في حياتهم، ويلعب الوضوح المالي دوراً بالغ الأهمية في اتخاذ ذلك القرار. ومن هنا فإن تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني يتيح لعملائنا خياراً مريحاً ومرناً، لا سيما لمن يرغبون في الحصول على رهن عقاري مستقر قبل تسلم العقار. وتجذب محفظة عقارات ماجد الفطيم مجموعةً متنوعةً من مالكي المنازل، ولذلك فإن هذه الخطوة تُعزز التزامنا بجعل رحلة شراء العقارات سهلةً وبسيطةً قدر الإمكان. وبالتزامن مع تطور السوق، بات الناس يبحثون عن مسارات تمويل تناسب خططهم طويلة الأجل، وتهدف ماجد الفطيم إلى توفير مثل هذه الخيارات في المزيد من مشاريعنا العقارية مع مرور الوقت".

أما بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، فإن هذا التعاون يُعزز من دور البنك كأحد أبرز مُقدّمي قروض تمويل المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرى البنك أن توافر الرهن العقاري للعقارات قيد الإنشاء يمثل أداةً مهمةً لتعزيز ثقة السوق ودعم السلوك المسؤول لشراء الوحدات العقارية.

ومن جانبه، قال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يواصل سوق العقارات في دبي جذب قاعدة واسعة ومتنوعة من المشترين، بدءاً من العائلات الشابة وصولاً إلى المستثمرين على المدى الطويل، مع تزايد الاهتمام بهياكل سداد أكثر تنظيماً. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع ماجد الفطيم، فإننا نقدم مساراً تمويلاً يتيح للمشترين فرصة التخطيط المسبق مع الاستفادة في الوقت ذاته من القيمة الكبيرة التي توفرها الفرص المتاحة في مرحلة البيع على الخارطة. وباعتبارنا أحد البنوك الوطنية الرائدة في المنطقة، فإننا ملتزمون بدعم احتياجات العملاء في مجال تمويل المنازل، ويأتي هذا التعاون امتداداً طبيعياً لجهودنا المتواصلة لتعزيز التملك المستدام للمنازل في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر مذكرة التفاهم هذه على كيفية تعامل العملاء الجدد والحاليين مع دورة الشراء. ومع توافر إمكانية الحصول على قرض عقاري في منتصف خطة الدفع، قد يجد المشترون لأول مرة، الذين كانوا يعتبرون أن الشراء على الخارطة يمثل تحدياً مالياً، هذا الخيار أكثر واقعية وملاءمة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يجد العملاء الذين يفكرون بالفعل في شراء عقار من ماجد الفطيم سهولة أكبر في الالتزام بمجرد أن تتضح لديهم رؤية أوضح لهياكل الدفع المستقبلية.

ومع تبلور هذه الشراكة، ترى كلتا المؤسستين أنها بداية لنهج تمويلي طويل الأمد في محفظة المشاريع السكنية لماجد الفطيم. ويهدف طرح قروض الرهن العقاري للعقارات قيد الإنشاء إلى استكمال التزام ماجد الفطيم الشامل ببناء مجتمعات سكنية عالية الجودة ومتاحة بسهولة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار والثقة في سوق العقارات في دبي.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.majidalfuttaim.com/ar

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وفي 30 سبتمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.139 تريليون درهم (يعادل تقريباً 310.1 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 797 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف: 971-4-4507600

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bursonglobal.com

كما يمكن متابعتنا على:

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim

https://www.instagram.com/majidalfuttaim

https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim

https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim

https://x.com/majidalfuttaim

https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim

-انتهى-

#بياناتشركات