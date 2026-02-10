يستعد أليكس أستريدج لصناعة التاريخ هذا الشهر بوصفه أول متزلج على المنحدرات من فئة الرجال يمثّل دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026. ويشكّل هذا الإنجاز ثمرة شراكة استراتيجية تمتد لعقد بين سكي دبي التابعة لماجد الفطيم، واللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية. وسيشارك أستريدج، إلى جانب زميلته في الفريق بييرا هدسون، في منافسات التزلج على المنحدرات يوم 16 فبراير، في محطة تاريخية يُرفع خلالها علم دولة الإمارات للمرة الأولى على الإطلاق في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أليكس أستريدج، الرياضي الأولمبي الإماراتي: "يصعب عليّ وصف معنى هذه اللحظة بالنسبة لي؛ فقد نشأت هنا في دولة الإمارات، وجميع خطوات هذه الرحلة قد تشكّلت على أرضها. وأُهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب عن بالغ امتناني لـ سكي دبي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، واللجنة الأولمبية الوطنية، على ثقتهم بي، ورعايتهم لموهبتي، ومنحي الفرصة لتمثيل الدولة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ويشرفني أن أرتدي ألوان دولة الإمارات على المنصة الأولمبية".

وبهذا الصدد، قال محمد العتري، مدير عام ماجد الفطيم للترفيه في الإمارات وعُمان” : بدأت سكي دبي كفكرة طموحة مفادها أن مواهب الرياضات الشتوية يمكن تطويرها وصقلها من داخل المنطقة وصولاً إلى العالمية، وقد أصبحت هذه الرؤية اليوم واقعاً ملموساً. ويعود الفضل في هذا الإنجاز التاريخي إلى الدعم المتواصل من شركائنا الذين يشاركوننا القناعة بقدرة المنطقة على تخريج أبطال في الرياضات الشتوية. ونتمنى لأليكس وبييرا التوفيق في هذا التحدي المهم، ونتطلع إلى مشاركتهما المشرفة".

وبدأت رحلة أليكس أستريدج نحو الألعاب الأولمبية في سكي دبي، حيث تعلّم التزلّج للمرة الأولى في سن الثالثة. وبحلول سن العاشرة، تم اختياره للانضمام إلى الفريق الذي ترعاه سكي دبي، وهو برنامج صُمّم لاكتشاف المواهب الواعدة وتطويرها من خلال تدريب احترافي عالي المستوى. وباعتبارها أول منتجع تزلّج داخلي في المنطقة، وحاصلة على جائزة أفضل منتجع تزلّج داخلي في العالم عشر مرات، شكّلت سكي دبي عامل التحفيز الأساسي في مسيرة أليكس، إذ وفّرت له المرافق المتخصصة والمسار التطويري المنهجي اللازم للانتقال من هاوٍ في المراحل الأولى إلى رياضي مؤهل للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لسنوات من الاستثمار الاستراتيجي الذي قامت به ماجد الفطيم للترفيه في مشهد ثقافة الرياضات الشتوية على مستوى المنطقة. فإلى جانب تقديم أكثر من 1.5 مليون حصة تدريبية منذ عام 2005، أسهمت الفعاليات المجتمعية الرائدة، مثل تحدي محارب الجليد (منذ 2009) وسباق دي إكس بي سنو ران (منذ 2020) الذي يُنظَّم ضمن شراكات طويلة الأمد مع مجلس دبي الرياضي، في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التفاعل بين مختلف فئات المجتمع في دبي.

وقادت سكي دبي، بالتعاون الوثيق مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الحملة التي أسفرت عن حصول دولة الإمارات على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للتزلج على الثلوج (FIS) عام 2022. مما أتاح لمنتجع التزلج الداخلي استضافة بطولات كأس العالم البارالمبية، وبطولات كأس آسيا، وسباقات التأهل للألعاب الأولمبية، ما أتاح للرياضيين المحليين الوصول المباشر إلى المنافسات العالمية.

وتنسجم جهود سكي دبي مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى تعزيز الحضور الرياضي للدولة على الساحة العالمية. وعبر محفظتها الإقليمية التي تضم سنو أبوظبي وسنو عُمان وسكي مصر، تواصل ماجد الفطيم للترفيه التزامها بتطوير مسارات مستدامة لدعم المواهب المحلية. ويجسّد الظهور الأول لأليكس أستريدج في دورة ميلانو كورتينا 2026 هذه الرؤية، ويؤكد أن دولة الإمارات باتت عنصراً ثابتاً في المشهد العالمي للرياضات الشتوية.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميل سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك أيضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن ماجد الفطيم للترفيه

تدير ماجد الفطيم للترفيه فوكس سينما المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمتلك أكثر من 600 شاشة. كما تقدم مجموعة من التجارب الترفيهية والوجهات العائلية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشمل سكي دبي، وسكي مصر، وسنو عمان، ودريم سكيب، وماجيك بلانيت، والمستكشفون الصغار، وآي فلاي دبي.

بالإضافة إلى كونها أكبر مشغل لدور السينما في الشرق الأوسط، تنتج ماجد الفطيم للترفيه أيضًا محتوى عربيًا متميزًا وتعمل باعتبارها موزعاً رئيسياً للأفلام لكل من الاستوديوهات الكبرى والمستقلة.

