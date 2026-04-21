الاتفاقية تتضمن إعفاء أعضاء المؤسسة من رسوم الانضمام وتقديم عمولا مميزة ضمن حزم الدعم الشاملة

دبي-الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن عقد شراكة استراتيجية مع منصّة نون فود، بهدف تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين في قطاع الأغذية، وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من آليات الدعم التي تشمل شروطاً تجارية مميزة وبرامج تمكين رقمي مدروسة.

وقد وقع الطرفان مذكرة تفاهم ترسي إطاراً واضحاً لإدراج أعضاء المؤسسة المؤهلين ضمن منصة نون الرقمية، ما يتيح لهم الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور والمتعاملين، وكذلك الاستفادة من خدمات أسطول التوصيل المتقدم، والبنية التحتية لعمليات الدفع، فضلاً عن الحملات الترويجية والتسويقية للمنصة. وينسجم هذه التعاون مع رسالة المؤسسة الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز تنافسي وجاذب للمشاريع المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستعفي نون فود بموجب هذه الاتفاقية أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين من جميع رسوم الانضمام، مع تطبيق هيكل عمولات تفضيلية لخمس سنوات، حيث تبدأ بنسبة 10% في العام الأول، لتتصاعد تدريجياً وصولا إلى 20% بحلول العام الخامس. كما التزمت نون بتخصيص استثمارات تسويقية كبيرة لدعم الشركات المشاركة، تتضمن رصيداً إعلانياً وظهوراً بارزاً ومنظماً خلال الحملات الموسمية الكبرى. وتهدف هذه التدابير إلى مواجهة تحديات دخول السوق، وتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المتعاملين وضمان استدامتها التجارية على المدى الطويل.

وإلى جانب الحوافز المالية، تستفيد هذه الشركات من دعم فني عند التسجيل، وإرشادات تشغيلية، وإدارة مخصصة للحسابات، بالإضافة إلى تقارير أداء شهرية تضمن الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر. ومن جانبها، ستتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترشيح الأعضاء المؤهلين في قطاع الأغذية، والترويج لهذه المبادرة عبر شبكتها الواسعة، والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تفتح شراكتنا مع 'نون' آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية عبر دمج الدعم المؤسسي مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية. وتقدم هذه الاتفاقية مزايا مهمة للأعضاء مثل الحصول على عمولات مميزة والاستفادة من الاستثمارات الترويجية المدروسة، ما يمكنهم من المنافسة والنمو المستدام في السوق الرقمية. كما تؤكد هذه الخطوة التزام دبي بتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو على المدى الطويل، انسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبه، قال فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمجموعة نون: "شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتيح لنا دعم رواد الأعمال الإماراتيين بالبنية التحتية الرقمية التي يحتاجونها للازدهار . ومن خلال تقديم دعم محلي وتسهيل وصولهم إلى منظومتنا، نضمن أن العلامات التجارية الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات تستطيع النمو بسرعة والمساهمة مباشرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصاديةD33".

يُذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل أكثر من 95% من الشركات المسجلة في دبي، وتلعب دوراً محورياً في التوظيف والابتكار والتنويع على مستوى القطاعات. وفي إطار قطاع الأغذية، تسهم الشركات المملوكة لإماراتيين بشكل كبير في رسم ملامح المشهد المتطور لهذا القطاع في الإمارة ومنظومة التجارة الرقمية المتنامية.

كما يهدف هذا التعاون الممتد لخمس سنوات بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونون فود إلى إحداث أثر تجاري ملموس من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز حضور العلامات التجارية المحلية، وتسريع التحول الرقمي لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية.

‎نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر "دبي للاقتصاد والسياحة" الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية، ومنظمي الرحلات، ووكلاء السفر، وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتهدف إلى توفير الدعم والمعلومات وتعزيز توسع ونمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتسعى المؤسسة إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع المراحل، ما يتيح تعزيز مساهمة هذه المشاريع في اقتصاد الإمارة وترسيخ مفهوم الابتكار والقيادة في جميع جوانب القطاع.

وبإلهام من رؤية القيادة الرشيدة في دبي، وبما ينسجم مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، تولي المؤسسة الأولوية لمشاركة روّاد الأعمال والمواهب الوطنية في منظومة ريادة الأعمال، مع التركيز على تأهيل الجيل المقبل من المواهب الإماراتية الشابّة الطموحة والمتميزة. وتمثل هذه الاستراتيجية دوراً محورياً في بناء منظومة شاملة لريادة الأعمال تدعم تطوير الشركات المحلية وتحثها على التطور والتحول إلى شركات رائدة على الساحة الدولية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين الإماراتيين ومساعدتهم على تأسيس شركاتهم ابتداءً من التخطيط لشؤونهم المالية وتبسيط الإجراءات الرسمية ووصولاً إلى مرحلة التسجيل.

نبذة عن نون:

تأسست نون بهدف تعزيز نظام بيئي رقمي مستدام للشركات الرقمية والإقليمية لتأمين مستقبل المشهد الرقمي في المنطقة. تتمثل مهمة نون في تقديم قيمة ودعم متقدم للعملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط. تم إطلاق نون في الـ 12 من ديسمبر 2017 في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفي فبراير 2019 أطلقت منصة نون في مصر. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن، تطورت نون لتصبح الوجهة الرائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي، ونمت منصة التجارة الإلكترونية من خلال تقنيات وكفاءات داخلية محلية، ساهمت في تطوير أعمال السوق التجاري والعمليات التنفيذية والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.

