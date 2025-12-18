الشراكة تساهم بتوفير فرص التطوّع والمشاركة الفعّالة للشباب في أبرز الأحداث والفعاليات بما في ذلك كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

الرياض، المملكة العربية السعودية - في خطوةٍ استراتيجيةٍ تسعى إلى تعزيز الأثر الإيجابي للرياضات الإلكترونية في المجتمع، وقّعت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع "غدن" بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وفتح آفاق التطوّع خلال فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتعدّ "غدن" مؤسسة اجتماعية غير ربحية تركّز على تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوّع وبناء قدرات الأجيال الشابة، وتهدف هذه الشراكة بينها وبين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى تعزيز التعاون وإدراج المشاركة المجتمعية والتطوّع بشكل أكبر ضمن منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، بما في ذلك الأحداث والفعاليات الكبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ثامر الشعيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الإدارية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "تُمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع غدن نقطة تحوّل محورية ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز مبادراتها في مجال التأثير المجتمعي الإيجابي. فمن خلال دمج الخبرات النوعية التي تتمتع بها غدن، سنتمكّن من تأسيس إطار عمل مستدام للتطوّع والمشاركة المجتمعية يساعد على الارتقاء بالأحداث والفعاليات التي ننظمها لتكون أكثر من مناسبات تنافسيّة ولتصبح مصدر تحفيز وإلهام في مجال تنمية قدرات الشباب وإحداث أثر اجتماعي إيجابي يتردد صداه في كافة أرجاء المملكة."

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل "غدن" ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على وضع إطار شامل للفعاليات الكبرى، يشمل نظم إدارة المتطوعين، والإرشاد الاستراتيجي والتنظيمي، وإطلاق برامج نوعية ذات أثر اجتماعي مستدام قابل للقياس.

وقال ياسين عبدو الرئيس التنفيذي لشركة غدن للاستشارات وبناء القدرات: "تتيح الشراكة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرصة حقيقية للشباب للمشاركة في قطاع الرياضات الإلكترونية وفعالياته المتنوعة بما يتجاوز فكرة اللعب والمنافسة. فالمساهمة في التطوّع والمبادرات المجتمعية خلال فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ستمنح الأجيال الشابة فرصًا نادرة لبناء المهارات والتواصل مع الآخرين وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030."

وتعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بزيادة مشاركة الأجيال الشابة في قطاع الرياضات الإلكترونية سريع النمو في المملكة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما فيما يتعلق ببناء مجتمع نشط ومُشارك، وتمكين وتطوير الكوادر البشرية في مختلف أنحاء المملكة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: esportsworldcup.com

حول مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ولكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي. ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) هو حدث رياضي سنوي بارز واحتفال عالمي بالمنافسات النخبوية وشغف الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بنظام فريد يقوم على تجميع النقاط عبر الألعاب (Cross Gaming)، حيث تتنافس أفضل الأندية والفرق في العالم عبر مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بأعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، والذي يصل إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي. وشهدت النسخة الافتتاحية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024 مشاركة 1500 لاعب محترف و200 نادٍ من 100 دولة، تنافسوا في 22 بطولة موزعة على 21 لعبة. وعلى مدار 8 أسابيع من المنافسات الحماسية والفعاليات الترفيهية المرافقة، استقطب الحدث 500 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، وشهد حضوراً جماهيرياً تجاوز 2.6 مليون شخص. وتعود البطولة مجدداً إلى العاصمة السعودية في صيف 2025، لتجمع عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم وتشهد تتويج بطل جديد في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية.

حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) هي أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية. أُطلقت البطولة من قبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، حيث ستُقام البطولة كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من العاصمة السعودية الرياض في العام 2026. وتقدّم هذه البطولة منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية وعبر مجموعة من أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية باعتبارها رياضة وطنية. وبُنيت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتعزّز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، ولتقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، ولتوفّر مسارات مستدامة للدول واللاعبين والشركاء للنمو ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية. esportsnationscup.com

