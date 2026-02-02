الإمارات: أبرمت مؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة "راكوا" اتفاقيات مشروع مع تحالف شركات يضم "إي دبليو إي" (EWE) و"سور" (SAUR) و"طاقة" (TAQA) لتنفيذ أول مشروع واسع النطاق لمعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار أمريكي. ويُعد هذا المشروع خطوةً استراتيجية في مسيرة الإمارة نحو تطوير خدمات مرافق حديثة ومستدامة ومرنة، بما يواكب النمو السكاني ويدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وفي إطار هذا التحالف، ستتولى شركة "سور" دور شريك أساسي ومشغل رئيسي، حيث ستكون مسؤولةً عن عمليات التشغيل والصيانة طوال فترة امتياز المشروع. وستتولى الشركة، مستندةً إلى سجلها الحافل وخبرتها العالمية في إدارة أنظمة الصرف الصحي المعقدة القائمة على الأداء، الإشراف على تحسين دورة حياة المشروع، والمرونة التشغيلية، وإدارة الامتثال، بما يضمن الحفاظ على معايير الخدمة طوال فترة التشغيل.

ويتم تطوير المشروع وفق نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل والصيانة ثم نقل الملكية" (DFBOMT) تحت إشراف دائرة الخدمات العامة. وسيوفر المشروع نظاماً متكاملاً للصرف الصحي يخدم "القطاع 6" والمناطق الحيوية التي تشهد نمواً في الإمارة.

ويرتكز المشروع على تصميم وإنشاء وتشغيل "محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي" على المدى الطويل، حيث ستتم هندستها لمعالجة 60,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً في مرحلتها الأولى، مع التوسُّع مستقبلاً لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 150,000 متر مكعب يومياً تلبيةً للطلب المتزايد. كما يشمل المشروع تطوير خطوط الصرف الصحي بالجاذبية، وخطوط الضخ المزدوجة، ومحطات الضخ، ومرافق نقل مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، بالإضافة إلى مخرج طوارئ لضمان مرونة النظام واستمرارية الخدمة وكفاءتها التشغيلية.

وقد تمت ترسية العقد على تحالف حلول المياه "إي دبليو إي – سور – طاقة" بعد اجتيازه التقييم الفني بنجاح وتقديمه التعرفة الأكثر تنافسية ضمن عملية شراء عالمية. وحظي المشروع باهتمامٍ واسع من أبرز المطورين والمشغلين الإقليميين والدوليين في مجال البنية التحتية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية في قطاع المياه بدولة الإمارات.

من جانبه، قال لويس دي لوبي، الرئيس التنفيذي لشركة "سور إنترناشيونال": "نفخر بكوننا جزءاً من التحالف الذي سينفذ مشروع الصرف الصحي لمؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بدعم طموحات البنية التحتية في الإمارة من خلال شراكاتٍ طويلة الأمد قائمة على الأداء".

وأضاف دي لوبي: "يتواءم المشروع بشكلٍ وثيق مع خبرتنا في إدارة أنظمة الصرف الصحي المتكاملة التي ترتكز على الموثوقية والأداء البيئي والامتثال.

ويعتمد تصميم المشروع وإطاره التشغيلي بشكلٍ جوهري على الأداء البيئي وكفاءة الموارد، بما يشمل معايير جودة المياه المعالجة، والتحكُّم في الروائح والضوضاء، وإدارة الحمأة، وتدابير مرونة النظام. وستعمل المحطة ببصمةٍ كربونية منخفضة اعتماداً على الطاقة المتجددة. وسينصب التركيز بشكلٍ رئيسي على تمكين إعادة استخدام المياه المعالجة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة ودعم أهداف الاقتصاد الدائري والاستدامة في رأس الخيمة.

ومع توقيع الاتفاقيات، سيمضي المشروع قدماً نحو الإغلاق المالي والهندسة التفصيلية، ومن ثم مراحل البناء والتشغيل التجريبي ثم التشغيل الكامل. وعند اكتماله، سيلعب المشروع دوراً حيوياً في حماية الصحة العامة والحفاظ على البيئة ودعم المرونة الاقتصادية طويلة الأمد في إمارة رأس الخيمة.

وتعزز هذه الاتفاقية حضور شركة "سور" في الشرق الأوسط، لتواصل الشركة البناء على عملياتها القائمة في قطاع الصرف الصحي في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وتمضي قُدُماً في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق ومشغل طويل الأمد لبنية تحتية واسعة النطاق للمياه والصرف الصحي في المنطقة.

