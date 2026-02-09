الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت لِشا المالية، الشركة التابعة لـ بنك لِشا – قطر والمرخصة في المملكة، عن حصولها رسمياً على رخصة "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق" من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وذلك بالإضافة إلى ترخيص تقديم المشورة الذي تم اكتسابه سابقاًً. ويتيح هذا الاعتماد للشركة العمل كمنشأة استثمارية خاضعة للرقابة الكاملة داخل المملكة، في خطوة تشكل محطة رئيسية ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي للمجموعة، وتؤكد التزامها طويل الأمد بدعم القطاع المالي السعودي سريع النمو والتطور.

يخول هذا الترخيص لِشا المالية تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة الاستثمارية ضمن نطاق الترخيص المعتمد، بما يعزز مكانتها كشريك للمستثمرين من المؤسسات، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات الباحثة عن خبرات استثمارية رفيعة المستوى داخل السوق السعودي. ويعكس ذلك مدى قوة حوكمة الشركة والتزامها بمعايير الامتثال والقدرات المؤسسية المتماشية مع تطورات منظومة الاستثمار في المملكة.

وباعتبارها شركة مملوكة بالكامل لـ بنك لِشا، أحد أبرز البنوك الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر والمُدرجة في بورصة قطر، تعمل لِشا المالية كمحرك استراتيجي لتوسيع حضور المجموعة داخل المملكة العربية السعودية، التي تُعد أكبر أسواق المال وأسرعها نمواً في المنطقة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة داعمة لطموحات المجموعة للمساهمة في تطوير قطاع إدارة الأصول والأسواق المالية في المملكة.

ومن جهته، صرّح محمد يوسف المانع، رئيس مجلس إدارة لِشا المالية: " يمثل السوق السعودي ركناً أساسياً في استراتيجيتنا طويلة المدى. ونسعى لتقديم خبرات متخصصة وحلول استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستثمرين داخل المملكة".

وقال محمد إسماعيل العمادي، عضو مجلس إدارة لشا المالية والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك لِشا:" يمثل الحصول على ترخيص "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق" خطوة مهمة للغاية للمجموعة، ويعكس قوة حوكمتنا وثقتنا في الفرص الواعدة التي يقدمها السوق السعودي".

وأضاف ماجد حسن، الرئيس التنفيذي في لِشا المالية السعودية: "إن اعتماد هيئة السوق المالية يمنحنا القدرة على الإسهام الفعّال في القطاع المالي السعودي وبناء شراكات مؤثرة مع الجهات الحكومية والخاصة على حد سواء".

وبعد الحصول على ترخيص "إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق"، ستبدأ لِشا المالية في توسيع عروضها الاستثمارية داخل المملكة، مع التركيز على إدارة الأصول، والخدمات الاستشارية، إلى جانب تعزيز تواصلها مع المستثمرين من المؤسسات، ومكاتب العائلات، والجهات التنظيمية وصنّاع القرار في مختلف أنحاء المملكة.

نبذة عن لشا المالية:

لشا المالية هي شركة مساهمة مقفلة سعودية مرخّصة من قِبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم 25314-22. ويمتلكها بالكامل بنك لشا، وهو بنك استثماري رائد ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتخذ من دولة قطر مقراً له.

-انتهى-

#بياناتشركات