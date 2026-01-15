دبي: شهد قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة محطة جديدة مع إعلان شركتي لين تكنولوجيز و زينة عن إطلاق أول خدمة مدفوعات مصرفية مباشرة بمبادرة من العملاء، ضمن إطار التمويل المفتوح المعتمد من المصرف المركزي لدولة الإمارات.

ويمثل هذا الإطلاق أول تطبيق عملي لمدفوعات التمويل المفتوح التي يبدأها المستخدم نفسه في الدولة، حيث أصبحت منصة «زينة» – بصفتها مؤسسة مرخصة لخدمة القيمة المخزنة – أول جهة تُمكّن عملاءها من تنفيذ مدفوعات مصرفية فورية مباشرة من حساباتهم البنكية عبر واجهات برمجة تطبيقات منظمة وآمنة، من دون الحاجة إلى التحويل اليدوي أو الانتقال بين قنوات متعددة.

وتتيح الخدمة لمستخدمي تطبيق «زينة» إجراء تحويلات مالية أسرع وأكثر شفافية، مع مستوى عالٍ من الأمان، مستندة إلى بنية التمويل المفتوح التي تضمن الاتصال المباشر بالحسابات المصرفية بموافقة العملاء. وتوفر «لين تكنولوجيز» البنية التحتية التقنية المنظمة التي تدعم هذا النوع من المدفوعات، بما يشمل الاتصال الآمن، وبدء عمليات الدفع المتوافقة مع المعايير التنظيمية، وقابلية التوسع على مستوى المؤسسات.

من جهتها، ركزت «زينة» على تصميم تجربة استخدام تلبي تطلعات المستهلكين في دولة الإمارات، لجهة السرعة والموثوقية وسهولة التنفيذ، بما يعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقال عملي للتمويل المفتوح في الإمارات من مرحلة الجاهزية التقنية إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مدعوماً بالإطار التنظيمي الذي أرساه المصرف المركزي، بما في ذلك منصة «نبراس» الوطنية للتمويل المفتوح وإطار «الطارق» لواجهات برمجة التطبيقات. ويُسهم هذا النظام في تعزيز الابتكار والمنافسة، ويمنح العملاء حرية أكبر في اختيار الخدمات المالية القائمة على الموافقة والربط الآمن.

وفي هذا السياق، قال فيصل طوقان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «زينة»: إن إطلاق أول عملية دفع عبر التمويل المفتوح بمبادرة من العميل يمثل خطوة مهمة في تطور النظام المالي في الدولة، مشيراً إلى أن المدفوعات المنظمة عبر واجهات برمجة التطبيقات باتت تُعيد تشكيل توقعات المستخدمين من حيث السرعة والشفافية والثقة. وأضاف أن تمكين العملاء من تنفيذ مدفوعاتهم البنكية مباشرة عبر تطبيق «زينة» يعكس أثر السياسات التنظيمية الاستباقية على السلوك المالي اليومي.

من جانبه، وصف هشام الفالح، الرئيس التنفيذي لشركة «لين تكنولوجيز»، إطلاق هذه الخدمة بأنه لحظة فارقة لسوق التكنولوجيا المالية في الإمارات، مؤكداً أنها تجسد رؤية المصرف المركزي لبناء بنية تحتية مالية حديثة وآمنة، وتبرز ما يمكن تحقيقه عند الجمع بين الاتصال القوي والتنفيذ العملي للمنتجات المالية.

وكانت «لين تكنولوجيز» قد لعبت دوراً محورياً في تطوير بنية التمويل المفتوح في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم الربط الآمن والقابل للتوسع للبيانات والمدفوعات. في المقابل، تواصل «زينة» تعزيز حضورها في المشهد المالي المحلي عبر منصة موحدة تخدم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدمج التحويلات المصرفية وقبول البطاقات وإصدار الفواتير وتجارب الدفع اليومية في واجهة واحدة.

ويعكس هذا الإطلاق كيف يمكن للربط المنظم والتقنيات المتقدمة أن تتحول إلى حلول عملية وبسيطة، تواكب تسارع التحول الرقمي في الاقتصاد الإماراتي.

نبذة عن شركة لين تكنولوجيز

تُعدّ لين تكنولوجيز المزود الرائد للبنية التحتية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات المالية وإجراء المدفوعات عبر منصة واحدة آمنة. ومنذ تأسيسها في عام 2019، دعمت لين أكثر من 350 شركة، وعالجت معاملات بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي، وربطت ما يزيد عن مليوني حساب، وسهّلت أكثر من 3 ملايين عملية تحقق من الحسابات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.leantech.me

نبذة حول زينة

زينة هي منصة تكنولوجيا مالية مرخصة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 2020 على يد فيصل طوقان، وسارة طوقان، وطلال طوقان. صُمِّمت زينة لتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، من خلال توفير وسيلة سريعة وآمنة لإنفاق الأموال واستلامها وإدارتها. وتهدف المنصة، عبر تركيزها على السرعة والأمان والبساطة، إلى تمكين الأفراد والشركات وتوفير الحرية المالية للجميع في منطقة الشرق الأوسط.

تجمع زينة بين تصميم حائز على جوائز ومنتجات تدعم الاحتياجات المالية اليومية، حيث تعمل على تبسيط المعاملات للأفراد والشركات من خلال التحويلات المالية الفورية، وروابط الدفع القابلة للتخصيص، والمدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة، وخدمة الدفع باللمس على أجهزة iPhone وAndroid، وبطاقة زينة على Apple Pay وبطاقة زينة على Google Pay. كما يقدم برنامج العضوية المميز "زينة ڤيوليت" مزايا حصرية من أشهر العلامات التجارية في دولة الإمارات، من دون رسوم صرف العملات على المعاملات الدولية باستخدام بطاقة زينة.

تلتزم زينة، المرخصة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات، بالشفافية في تقديم خدماتها من دون رسوم اشتراك أو تكاليف مخفية. ومع واجهتها سهلة الاستخدام ومنظومتها المتنامية، تُعد زينة شريكاً مالياً موثوقاً لأكثر من 260,000 شركة ومستهلك في دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ziina.com

