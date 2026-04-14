دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مجموعة "ليفا للفنادق"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأمد للنمو، عبر التوسع في الأسواق الناشئة تماشياً مع تطور قطاع الضيافة العالمي. وفي هذا السياق، أبرمت "ليفا" اتفاقية إدارة مع شركة "رادار العقارية" لتطوير فندق جديد من فئة الأربع نجوم، يضم 120 غرفة، ومطعماً، ومركزاً للياقة البدنية، ومنتجعاً صحياً (سبا)، وقاعة للمؤتمرات. ويقع الفندق الجديد ضمن مشروع "كينغز سيتي"، وهو مشروع تطويري ضخم متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 2100 هكتار، ويبعد 8 كيلومترات فقط عن منطقة الأعمال المركزية في مدينة "بولاوايو" على طريق "غواندا".

موقع المشروع ضمن استراتيجية نمو "ليفا"

يعكس توسع "ليفا للفنادق" في زمبابوي تركيزها الاستراتيجي على الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع في أفريقيا. ومن خلال دخولها في مشروع تحولي مثل "كينغز سيتي"، تكرس "ليفا" مكانتها كوجهة من الجيل الجديد تلبي متطلبات سياحة الأعمال والترفيه، مع تعزيز وجودها المبكر ضمن منظومة حضرية واسعة النطاق.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ حضور "ليفا" في منطقة جنوب القارة الأفريقية، وتتماشى مع استراتيجيتها العالمية الأوسع للنمو من خلال الشراكات الاستراتيجية وتطوير فنادق عصرية تعتمد على التصميم المبتكر في أسواق ديناميكية غنية ثقافياً.

سوق واعدة وفرص استثمارية واضحة

يستفيد المشروع من الفرص الكبيرة المتاحة في "بولاوايو"، ثاني أكبر مدينة في زمبابوي ومركزها الصناعي والتجاري الرئيسي. وباعتبارها بوابة لأهم الوجهات السياحية مثل "شلالات فيكتوريا"، ومحمية "هوانج" الوطنية، وتلال "ماتوبو"، فضلاً عن ارتباطها الإقليمي القوي، لا يزال قطاع الضيافة في المدينة بحاجة إلى مزيد من التطوير مقارنة بالأسواق الرئيسية مثل "هراري". ومع ندرة الفنادق العصرية ذات العلامات التجارية الدولية وتزايد الطلب المدفوع بسياحة الأعمال والفعاليات الكبرى مثل "معرض زمبابوي التجاري الدولي"، تبرز حاجة ملحة لتقديم خدمات ضيافة متكاملة تلبي التوقعات المتطورة للمسافرين بقصد العمل أو السياحة.

تجربة ضيافة عصرية قائمة على التصميم

سيعكس المشروع نهج "ليفا للفنادق" المميز في الضيافة الحديثة، مع التركيز على التصميم المعاصر والوظيفي، وتوفير خيارات إقامة مرنة تجمع بين نمط الفنادق والوحدات السكنية، بالإضافة إلى مساحات مجتمعية مخصصة لتلبية تطلعات المسافر المعاصر. وباعتباره مركزاً حيوياً للضيوف والمجتمع المحيط، سيوفر الفندق مجموعة مختارة من المرافق، تشمل مطعماً متميزاً، ومركزاً متطوراً للياقة البدنية، ومنتجعاً صحياً للاسترخاء، وقاعة مؤتمرات مجهزة بالكامل.

وفي تعليقه على المشروع، قال جيه إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "ليفا للفنادق":

"بعد دخولنا مؤخراً إلى مدينة هراري، يمثل هذا المشروع الجديد في بولاوايو خطوة محورية في خطتنا التوسعية في جنوب القارة الأفريقية. إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على إضافة فندق جديد لمحفظتنا، بل يتعلق بكوننا جزءاً من وجهة تتطور باستمرار. إن مشروع كينغز سيتي يخلق المنظومة المناسبة، وبالنسبة لنا، يتمثل الهدف في الدخول في الوقت المناسب بالمنتج المناسب."

من جانبه، أضاف والتر زيمونيا، المدير الإداري لشركة "رادار العقارية":"لقد صُمم مشروع كينغز سيتي ليكون مركزاً اقتصادياً حديثاً يعيد صياغة المشهد الحضري لمدينة بولاوايو. إن شراكتنا مع علامة تجارية سابقة لعصرها مثل ليفا للفنادق تضمن تماشي عروض الضيافة لدينا مع الرؤية الأوسع التي نتبناها لهذا التطوير متعدد الاستخدامات البالغة قيمته مليار دولار. نتطلع إلى بناء وجهة عصرية بارزة للسكان والزوار على حد سواء."

ويؤكد هذا التوسع التركيز الاستراتيجي لـ "ليفا للفنادق" على الأسواق الأفريقية الناشئة، حيث تسعى المجموعة من خلال التواجد في "كينغز سيتي" إلى التموضع المبكر ضمن البيئات الحضرية المستقبلية، وخلق وجهة عصرية تدعم سياحة الأعمال والترفيه، بما يتماشى مع خطتها العالمية للنمو عبر شراكات استراتيجية في أسواق نابضة بالحياة.

حول ليفا للفنادق:

تأسست فنادق ليفا عام ٢٠١٩، وهي علامة تجارية فندقية عصرية تقدم تجربة إقامة فريدة من نوعها، مصممة لتقديم منظور جديد وأكثر سهولة في الوصول إليه في قطاع الضيافة. تحت إدارة جيه إس أناند، تجمع ليفا للفنادق بين الراحة العصرية وكرم الضيافة التقليدي. وإدراكًا منها لأهمية التكنولوجيا لدى ضيوفها، تقدم العلامة التجارية تجربة إقامة متطورة ومريحة وعصرية للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه. وقد حاز فندق ليفا مزايا سنتر - دبي، الفندق الرئيسي لفنادق ليفا، على المرتبة الأولى على موقع TripAdvisor بعد ثلاث سنوات فقط من افتتاحه. يتميز ركن الطعام العصري في ليفا، الذي تديره شركة Baker’s Kitchen، بمقاعد ريفية وأدوات خبز كلاسيكية تتناغم تمامًا مع رؤية ليفا لمفهوم فندقي معاصر مصمم خصيصًا للمسافرين اليوم.

-انتهى-

#بياناتشركات