الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "لومي"، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات النقل في المملكة، عن افتتاح مركز خدمة وصيانة جديد في المدينة الصناعية الجديدة بتبوك. يمتد المركز على مساحة 4500 متر مربع، ويعد أكبر مركز خدمة وصيانة للشركة في المملكة، والأول لها في المنطقة الشمالية، بما يؤكد التزامها بتعزيز خدمة العملاء من خلال التوسع بالشكل المناسب.

يقدم مركز الخدمة والصيانة الجديد والمتطور خدماته لكل من قطاعي السيارات والحافلات، وهو مجهز بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات الشركة والشركات الأخرى (B2B)، والشركة والمستهلكين (B2C). وبقدرة استيعابية تصل إلى 30 مركبة يوميًا، يساهم المركز بشكل كبير في تعزيز قدرة "لومي" على رفع مستوى الكفاءة على خلفية التكنولوجيا المتطورة. وبافتتاح المركز الجديد، يرتفع إجمالي مراكز خدمة "لومي" في المملكة إلى أربعة مراكز.

وبهذه المناسبة، قال سيّد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة "لومي": "يتطلب مسار النمو الديناميكي في السعودية قطاعاً مرناً للتنقل البري لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد المحلي. وقد شهدت استراتيجية التوسع التي تنتهجها ’لومي‘ تماشياً مع رؤية السعودية 2030 تعزيز عروضنا لتلبية متطلبات القطاع المحلي المزدهر. ويأتي افتتاح مركز الخدمة والصيانة الجديد في تبوك في إطار استراتيجيتنا على المدى الطويل لتعزيز تميزنا التشغيلي في المنطقة وتوسيع عروضنا المبتكرة التي نقدمها لعملائنا".

وتهدف مراكز خدمة "لومي" الحديثة والمتطورة في الرياض وجدة والخبر والآن تبوك إلى تعزيز الدعم لقاعدة عملائها المتنامية باستمرار في المنطقة. وبصرف النظر عن أعمال الصيانة الروتينية بما يتماشى مع التزام "لومي" بتوفير أسطول موثوق به من المركبات لضمان صحة وسلامة السائقين، فإن المركز الجديد مجهز أيضاً للتعامل مع المركبات التالفة.

وبأسطول يضم أكثر من 35 ألف مركبة جديدة يتم صيانتها والحفاظ عليها جيداً في 41 موقعاً في أنحاء المملكة، تقدم "لومي" تجربة حجز مريحة وسلسة تعززها خدمة عملاء تتسم بالفاعلية ومبنية على التكنولوجيا والكفاءة والحجم. وباعتبارها واحدة من شركات تأجير السيارات الرائدة في السعودية من خلال فروع في 18 مدينة، تعد "لومي" مؤهلة جيداً لتلبية متطلبات أعداد السكان المتزايدة في المملكة.

نبذة حول شركة لومي لتأجير السيارات

بدأت شركة لومي لتأجير السيارات عملها في عام 2006 كمنشأة فردية لتوفير خدمات تأجير السيارات من بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة. وفي عام 2016، أعيدت صياغة خطط استراتيجية لأعمال تأجير السيارات وعُيّن فريق من الخبراء في مجال الإدارة. ولقد برزت الشركة كإحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المناطق المركزية والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خلال 41 فرعاً لتأجير السيارات وثلاثة مراكز لصيانة السيارات بالإضافة إلى ورش العمل المتنقلة وموردي الطرف الثالث والقنوات الرقمية ومعرض لبيع السيارات المستعملة.

وتتكون أنشطة "لومي" الرئيسية من قطاعات الأعمال التالية، وهي: إيجار السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وتأجير السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وبيع السيارات المُستعملة التي تمتلكها الشركة وتحريرها من عمليات إيجارها وتأجيرها. https://lumirental.com/en

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