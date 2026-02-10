أبوظبي: سطرت مجموعة لولو فصلًا جديدًا في مسيرتها التوسّعية في قطاع متاجر التجزئة الصغيرة، بافتتاح أول متجر يحمل علامة "لولو ديلي" داخل أحد مواقع "ذا هب من أدنوك" الجديد والتابع لشركة أدنوك للتوزيع، في جزيرة السعديات بأبوظبي. وتعكس هذه الخطوة ثقة مجموعة "لولو" في مفهوم الجيل الجديد لتجارة التجزئة على الطرق السريعة الذي أطلقته أدنوك للتوزيع، ورؤيتها المشتركة لإعادة تعريف مفاهيم الراحة وتجربة العملاء في دولة الإمارات.

وافتتح متجر "لولو ديلي" في جزيرة السعديات المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. ويُعد مفهوم "ذا هب من أدنوك" نموذجاً جديداً ومتقدّماً، يمتد على مساحة تزيد بثلاثة أضعاف عن مساحة محطات الخدمة التقليدية، ويجمع "ذا هب من أدنوك" بين الخدمات التقليدية - كالوقود وشحن السيارات الكهربائية والعناية بالسيارات - مع عروض نمط الحياة التي تشمل محلات السوبر ماركت والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية ومساحات العمل المشتركة وأماكن الترفيه العائلي. وقد صُمّم كل فرع من فروع "ذا هب من أدنوك" ليكون وجهة مجتمعية متكاملة تشجّع الزوّار على البقاء لفترات أطول والاستمتاع بتجارب متنوّعة تجمع بين الراحة والقيمة.

وشهد حفل الافتتاح توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية بين الجانبين لافتتاح أربعة متاجر إضافية لعلامة "لولو ديلي" في مواقع "ذا هب" التابعة لأدنوك حتى منتصف عام 2027. ووقّع الاتفاقيات كل من يوسف علي موسليام والمهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين. وتعزز مذكرات التفاهم الشراكة طويلة الأمد بين الجانبين، مع التخطيط لافتتاح أربعة متاجر أخرى لعلامة "لولو" في مواقع أدنوك للتوزيع قريبًا.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية: "يسعدنا التعاون مع أدنوك للتوزيع للمرة الأولى، ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز راحة العملاء وتقديم تجارب تسوّق ومطاعم عالية الجودة عبر محاور النقل الرئيسية من خلال "ذا هب من أدنوك"، بما يدعم تطوّر أنماط الحياة والتنقّل في دولة الإمارات. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة تمثّل بداية شراكة طويلة ومثمرة."

ومن جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركـــة أدنوك للتوزيع: "يُمثل افتتاح أحدث وجهاتنا ضمن مفهوم "ذا هب من أدنوك"، في جزيرة السعديات، محطة محورية في مسيرة أدنوك للتوزيع الرائدة في تطوير حلول التنقّل وتعزيز تجارب التجزئة. ويجسّد هذا التوسع منهجيتنا الدقيقة والمدروسة في اختيار المواقع، وانتقاء المرافق والخدمات التي تلائم احتياجات كل وجهة. وقد جرى تصميم كل موقع من مواقع "ذا هب من أدنوك"، بعناية ليواكب أنماط الحياة المختلفة للمجتمعات التي نخدمها، ويجسّد التزامنا بتقديم تجارب تجزئة مُصمّمة بدقة، حيثُ يمتاز "ذا هب من أدنوك"، بمرونة تُتيح له التطوّر والتوسّع وفق متطلبات النمو."

ويقع متجر "لولو ديلي" الجديد في قلب مجمّع "ذا هب من أدنوك"، بجزيرة السعديات، ويمتد على مساحة 16,566 قدماً مربعة، من أجل توفير وجهة مريحة لسكان المنطقة لتلبية احتياجاتهم اليومية. ويقدّم المتجر تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية الطازجة، والمواد الغذائية الأساسية، واللحوم ومنتجات الألبان، ومستحضرات التجميل، والألعاب، والسلع المنزلية، إلى جانب أقسام مخصّصة للأطعمة الطازجة والمخبوزات.

ويعزز تصميم المتجر الجديد من راحة العملاء، من خلال توفير منصّات للدفع الذاتي وسهولة الوصول إلى مواقف السيارات، بما يدعم تجربة تسوّق سلسة وفعّالة تعكس النهج الذي يضع العميل في صدارة الأولويات لدى الشركتين.

ويجسّد "ذا هب من أدنوك" مفهومًا متطورًا لتجارة التجزئة على الطرق السريعة، متجاوزًا نموذج محطات الخدمة التقليدية، ليقدّم وجهات متكاملة توفّر خيارات أوسع وقيمة أعلى وتجربة أكثر راحة. ومن خلال تواجدها في هذه الوجهات المُبتكرة، ستعمل "لولو" على توفير منتجات أساسية عالية الجودة في مواقع مصمّمة لتلبية متطلبات أنماط الحياة العصرية والسفر والتسوّق.

وشهد حفل التوقيع الرسمي حضور عدد من كبار التنفيذيين في مجموعة لولو، من بينهم أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي؛ وسيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي؛ سليم في آي، الرئيس التنفيذي للعمليات والاستراتيجية؛ في. نانداكومار، مدير التسويق والاتصالات؛ أبوبكر ت.، مدير تطوير المشاريع؛ وأجاي كومار، مدير منطقة أبوظبي والظفرة. كما حضر الحفل عددٌ من القيادات العليا في شركة أدنوك للتوزيع، من بينهم كلاس مانتل، الرئيس التنفيذي للعمليات؛ جاكلين البغدادي، الرئيس التنفيذي للتسويق؛ وسعيد الأحبابي، الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.

