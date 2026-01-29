يساهم في تنمية القدرات الوطنية ويعزز الشراكة السعودية الأمريكية بمجال التقنية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "لوكهيد مارتن" اليوم، عن افتتاح فرع لمصنع برمجياتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز منظومة برمجيات لوكهيد مارتن، لدعم وتسريع تطوير القدرات البرمجية وتطبيقاتها في المملكة، ودمج هذه الحلول البرمجية المبتكرة بسلاسة في منتجات لوكهيد مارتن الأساسية.

وتعمل "لوكهيد مارتن" على تطوير قدراتها في مجال القيادة والسيطرة من خلال بنى برمجية حديثة، وخطوط تكامل وتسليم مستمرة، ومنهجية مصنع البرمجيات الموزع، حيث تسهم هذه الجهود في إنشاء بيئة قيادة وسيطرة أساسية، تمكّن من تطوير حلول تكتيكية وتشغيلية واستراتيجية قابلة للتكوين والتوسع، مصممة لدمج تطبيقات الطرف الثالث بسرعة، مع دعم تطور الدولة المضيفة ضمن منظومة القيادة والسيطرة.

وبدأ تشغيل المصنع لدمج القدرات وإثباتها مع الصناعة المحلية، ففي أقل من أسبوعين، تعاون متدربون سعوديون في "لوكهيد مارتن" مع مهندسين من شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) لتطوير نظام يدمج بيانات مواقع الطائرات التجارية مباشرةً في نظام CommandIQ™ الخاص بلوكهيد مارتن، والذي يوفر صورة تشغيلية موحدة.

وقال العميد المتقاعد جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في السعودية وأفريقيا: "يعد هذا المشروع نموذجاً معبراً لما يمكن تحقيقه عندما تعمل لوكهيد مارتن عن قرب مع القطاع الصناعي والجامعات في السعودية لتطوير قدرات متكاملة وعالمية المستوى في مجال الدفاع."

وأضاف: "على مدى أكثر من 60 عاماً، بنت لوكهيد مارتن شراكة مع السعودية دعماً للاستقرار الإقليمي. ويُعد مصنع البرمجيات واحداً من عدة مبادرات تركز على بناء القدرات المحلية وتسريع نقل الخبرات التقنية المتقدمة، بالتوازي مع دعم الوظائف في الولايات المتحدة وتعزيز انتشار القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية عالمياً."

وقال المهندس زياد المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة إحدى شركات سامي: "تلتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة لشركة سامي بتعزيز القدرات الدفاعية من خلال بناء كوادر هندسية محلية متخصصة وتطوير الحلول التقنية. ويجسّد هذا التعاون مع مصنع البرمجيات التابع لشركة لوكهيد مارتن، دور فرق العمل المشتركة في دمج البرمجيات المتقدمة في بيئات القيادة والسيطرة ، مع نقل الخبرات وتمكين المواهب والصناعة السعودية".

ويستند هذا النهج إلى شراكة تمتد لستين عاماً بين لوكهيد مارتن والمملكة العربية السعودية، للمساهمة في تعزيز والاستقرار في المنطقة. وتواصل لوكهيد مارتن تعزيز وتوسيع شراكاتها مع الصناعة السعودية، لتحسين قدرات الإنتاج والصيانة المحلية، مما يعزز مرونة أنظمتها وقابليتها للتشغيل البيني. ويتطلع الفريق إلى عروض القدرات المستقبلية والتكامل مع شركاء من الصناعة في المملكة العربية السعودية.

تطوير المواهب والتقنية

إلى جانب مصنع البرمجيات، تؤسس لوكهيد مارتن "استوديو مواهب" محلي، بهدف تنمية المواهب الرقمية والمؤسسية في المملكة العربية السعودية، ومن خلال برنامج تدريبي متكامل، سيعمل المهندسون السعوديون في بيئات مؤسسية حقيقية لاكتساب مهارات جاهزة للعمليات. ويتضمن البرنامج مسارين: مسار للمهندسين في بداية مسيرتهم المهنية، ومسار للانتقال القيادي، وكلاهما مصمم لتطوير مواهب عالية الأداء في غضون أشهر.

ويهدف البرنامج، الذي سيتم إطلاقه في عام 2026، إلى تخريج آلاف المهندسين والقادة المتخصصين في مجال المؤسسات الرقمية من المواهب الوطنية السعودية، وذلك لدعم جاهزية المؤسسات وتقليل الحاجة إلى الكفاءات الأجنبية.

