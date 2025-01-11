من المتوقع تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2027

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "لاكاسا ليفينج"، المتخصصة في التطوير العقاري والتابعة لشركة "لاكاسا للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية"، عن إطلاق مشروعها الجديد "أولا ريزيدنسز" في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، حيث يأتي هذا المشروع، الذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 200 مليون درهم، تلبيةً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة والمتميزة في الجزيرة.

ويتميز مشروع "أولا ريزيدنسز" بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الجماليات العصرية والطبيعة الساحرة، إلى جانب توفيره مرافق عالمية المستوى تضمن أسلوب حياة يجمع بين الراحة والفخامة. ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، مما يجعله وجهة مثالية للراغبين في امتلاك عقارات تجمع بين الطابع الحديث وأجواء الطبيعة الخلابة.

ويشكل مشروع "أولا ريزيدنسز" وجهة سكنية متكاملة تقدم أسلوب حياة بطابع فريد يجمع بين الفخامة والحداثة، بفضل موقعه الاستثنائي في قلب جزيرة المرجان وتصميمه الذي يركز على أدق التفاصيل. ويضم المشروع مجموعة من الشقق السكنية الجاهزة، التي تمثل مزيجًا متناغمًا من جمال الطبيعة وأرقى وسائل الراحة العصرية.

يتكون المشروع من طابقين تحت الأرض، وطابق أرضي، وسبعة طوابق سكنية، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية مميزة على السطح. ويوفر 96 شقة مفروشة بالكامل، تتنوع بين شقق استوديو بمساحة 390 قدم مربع وشقق بغرفة نوم واحدة بمساحة 820 قدم مربع، وشقق بغرفة نوم واحدة مع مسبح خاص بمساحة 1289 قدم مربع. وتبدأ أسعار الشقق من 1.18 مليون درهم، مع توفير خطة دفع مرنة تشمل دفعة 40% خلال مرحلة البناء و60% عند اكتمال المشروع.

وفي هذا السياق، أعرب السيد عماد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة "لاكاسا ليفينج"، عن سعادته بإطلاق مشروع "أولا ريزيدنسز"، الذي يُعد أول مشروع سكني للشركة يتمتع بطابع خاص يركز على الجماليات والوظائف العملية، ويقدم بيئة معيشية راقية ومخصصة تلبي تطلعات الباحثين عن أسلوب حياة فريد. مؤكداً أن هذا المشروع يمثل خطوة بارزة تعكس التزام الشركة بمعايير الإبداع والدقة التي تشكل جوهر عملها، بالاستفادة من خبرتها العريقة في مجال الهندسة المعمارية.

وأوضح جابر أن مشروع "أولا ريزيدنسز" يجسّد رؤية الشركة في تقديم تصميمات استثنائية تلبي تطلعات العملاء وتفوقها، حيث تم تصميم كل مساحة بعناية فائقة لخلق شعور بالدفء والانتماء والجمال الفريد. ولفت إلى أن هذه القيم تشكل الأساس الذي ترتكز عليه جميع مشاريع "لاكاسا ليفينج"، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم تجارب سكنية متميزة ومتفردة.

وتحظى شركة "لاكاسا للهندسة المعمارية والاستشارات الهندسية" بخبرة واسعة تترجمها مهارات فريقها المحترف الذي يرفد "لاكاسا ليفينج" بخبرات نوعية. يضم فريق "لاكاسا ليفينج" أكثر من 400 مهندس واختصاصي يعملون بشغف على تصميم مشاريع مبتكرة، تمزج بين روعة التصميم الكلاسيكي والحلول العصرية لتلبية احتياجات السكان بأسلوب يوازن بين الجمال والوظائف العملية. ويجسد مشروع "أولا ريزيدنسز" فلسفة الشركة بأفضل صورة، حيث يقدم نموذجاً معمارياً يجمع بين الإبداع التصميمي والالتزام ببناء مجتمعات نابضة بالحياة.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "لاكاسا ليفينج": " يُجسد مشروع أولا ريزيدنسز رؤيتنا في تقديم تصميمات استثنائية وتجارب معيشية فريدة، تماماً كما هو الحال في جميع مشاريعنا. اخترنا جزيرة المرجان موقعاً لهذا المشروع المتميز نظراً لما تشهده المنطقة من نمو ملحوظ في قطاع السياحة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة للمشاريع العقارية، خاصةً تلك القريبة من الساحل."

وأضاف قائلاً: " صُمم هذا المشروع ليُلبي كافة رغبات العملاء وتطلعاتهم، سواءً كانوا يبحثون عن حياة مليئة بالإثارة، الراحة، أو تكوين ذكريات عائلية لا تُنسى. يجمع المشروع بين جمال الطبيعة وروعة الفن، ويقدم مرافق تم تصميمها خصيصاً للارتقاء بكل جانب من جوانب الحياة اليومية. كما يمثل كل تفصيل من تفاصيل المشروع، بدءًا من التصميم المتناغم ووصولًا إلى تجربة الحياة الملهمة، تجسيداً لجوهر فلسفتنا المتمثل في ابتكار مساحات تُثري التجربة الإنسانية وتُحسّن جودة الحياة."

يرتكز مشروع "أولا ريزيدنسز" على فلسفة تصميم تمزج بين الأناقة والشعور بالدفء، مستلهمةً جمال الطبيعة في رأس الخيمة، حيث يعكس تصميمه سحر إيقاعات البحر وعظمة الجبال المحيطة. تتميز ردهة الاستقبال بطابع فني فريد يلفت الأنظار، حيث تتوسطها منحوتة رائعة على هيئة قطرة ماء، تتناغم مع ثريا مبهرة مرصعة بتماثيل راقصات الباليه، مما يضفي لمسة من الرقي والجمال. وتكتمل هذه الأجواء بلوحة لونية دافئة تشمل درجات برتقالية غامقة ومتألقة، تُعزز الشعور بالراحة والسكينة. يجمع هذا التصميم المميز بين الإبداع والفخامة ليخلق أجواءً ترحيبية تترك انطباعاً دائماً لدى الزوّار، وترسخ مفهوم المشروع كوجهة استثنائية للحياة الراقية.

وقد جرى تصميم مشروع "أولا ريزيدنسز" ليكون وجهة مثالية تلبي احتياجات كل من السكان والمستثمرين، ويتميز المشروع بتجهيزاته الكاملة للإيجارات قصيرة الأمد، إلى جانب توفير خزائن فردية مخصصة للحفاظ على المقتنيات الشخصية بأمان وراحة.

ويوفر المشروع مرافق استثنائية للسكان، أبرزها مسبح إنفينيتي على السطح مزود بقاعة مشروبات أنيقة تطل على مشهد خلاب يجمع بين البحر والسماء. كما يضم مركز لياقة بدنية حديثاً مجهزاً بأحدث المعدات، مع نوافذ بانورامية تتيح إطلالة رائعة على المحيط، إلى جانب غرف ساونا وبخار مخصصة لمحبي الرفاهية.

ولتعزيز راحة العائلات، يتضمن المشروع مناطق لعب للأطفال، مسابح صغيرة، ومساحات عائلية مخصصة. كما يقدم مساحات عمل مشتركة تناسب الاحتياجات العملية، ومرافق تخزين، وخدمات غسيل داخلية تضمن للسكان مستوى عالٍ من الراحة والمرونة، مما يجعل "أولا ريزيدنسز" اختياراً مثالياً للحياة العصرية الفاخرة.

ويشهد مشروع "أولا ريزيدنسز" تعاونًا استراتيجيًا بين شركة "لاكاسا ليفينج" وشركة "وان بروكر جروب"، الوكالة العقارية الرائدة والحائزة على العديد من جوائز التميز. حيث يهدف هذا التعاون إلى ضمان تلبية تطلعات المشترين والمستثمرين وتعزيز مكانة المشروع كوجهة سكنية واستثمارية رائدة. وتسعى "لاكاسا ليفينج" إلى تحقيق نمو ملحوظ خلال الأعوام المقبلة، حيث أعلنت عن اكتمال تصميم ستة مشاريع جديدة جاهزة للتنفيذ. ومن المتوقع أن تصل قيمة المشاريع التي ستنفذها الشركة إلى 1.2 مليار درهم في عام 2025، و2 مليار درهم في عام 2026، و3 مليارات درهم في عام 2027.

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