القاهرة : أعلنت شركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني " (Contact Pay)، إحدى الشركات التابعة لـ"كونتكت المالية القابضة" والرائدة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة تطوير نظم البرمجة والدفع الإلكتروني إحدى الشركات التابعة لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية "بساطة"، واحدة من الشركات الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية في مصر. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية التي توفرها Contact Pay لعملائها في جميع أنحاء الجمهورية.

وقع الاتفاقية علي بازرعه، مدير أول تطوير المنتجات والشراكات الاستراتيجية لحلول الدفع في كونتكت، ومحمد العماوي، عضو منتدب عن "بساطة". وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن "كونتكت" من توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء في جميع أنحاء مصر، مستفيدةً من شبكة "بساطة" الواسعة. هذا التعاون يمكن الطرفين من تقديم حلول دفع رقمية أكثر شمولية، تشمل خدمات تحصيل الأقساط لعملاء كونتكت وإتاحة خدمات التقسيط الخاصة بكونتكت على ماكينات التحصيل الخاصة ببساطة، مما يعزز من قدرتهما على تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائهما.

وقال كريم شحاتة، العضو المنتدب لشركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، معلقاً على التحالف: "نحن فخورون بالإعلان عن هذا التحالف الاستراتيجي مع Contact Pay. من خلال الجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وشبكة نقاط البيع والمحافظ الإلكترونية لدينا التي تتجاوز 160 ألف نقطة، سنتمكن من تقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتعزز من تجربة العملاء في السوق المصري."

وعلق أحمد عبد الحكيم، العضو المنتدب لشركة Contact Pay، على أهمية التعاون قائلاً: "يعد هذا التعاون مع بساطة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لتوسيع نطاق تواجدنا في السوق المصري. بفضل شبكة بساطة الواسعة وتقنياتها المتطورة، سنتمكن من تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تلبي توقعات عملائنا وتساهم في تحسين تجربتهم اليومية في التعامل مع المعاملات المالية."

بدوره، قال السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: "إن هذا التعاون يأتي في إطار رؤيتنا لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في مصر. من خلال هذا التعاون مع بساطة، نحن على ثقة بأننا سنعزز من مكانتنا الريادية في السوق ونسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي المصري، مع التركيز على تقديم حلول دفع مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتحسن تجربتهم."

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