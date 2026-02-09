القاهرة، مصر: في إطار سعيها المستمر لابتكار آليات تمويلية تتواكب مع تطلعات المصريين وتدعم استدامة القطاعات الأكثر تأثيراً، أعلنت "كونتكت ناو"، الذراع الرقمي لمجموعة كونتكت المالية، الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن انطلاقها الرسمي في القطاع الرياضي المصري، لتكون المحرك المالي الأول الذي ينقل حماس الملاعب إلى عالم الحلول الرقمية. وتأتي هذه الخطوة لترسم ملامح جديدة لعلاقة الجمهور برياضتهم المفضلة، مؤكدة أن "كونتكت ناو" تمثل الشريك الاستراتيجي والداعم الأول للجماهير الذي يعزز استدامة وشغف الرياضة المصرية بمختلف ألعابها.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال فعاليات مؤتمر Football Access Summit 2026، حيث كشفت "كونتكت ناو" عن أولى خطواتها أمام الجمهور، بإطلاق حلول تمويلية رقمية مبتكرة مخصصة لدعم المشجعين المصريين في رحلتهم لمساندة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، عبر نظام تقسيط مرن وسلس يجعل حلم المونديال حقيقة بلمسة زر.

وفي هذا السياق، صرّح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلاً: "تحوّلت الرياضة اليوم إلى قطاع اقتصادي متكامل يشهد نموًا متسارعًا في مصر، حيث تتقاطع الاستثمارات والتكنولوجيا والجماهير ضمن منظومة مترابطة ذات أبعاد اقتصادية واضحة. وفي مجموعة كونتكت المالية، نعمل ضمن هذه المنظومة من خلال حلول تمويلية وتأمينية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف أطرافها، وذلك انطلاقًا من رؤيتنا بأن الرياضة قطاعًا واعدًا يحتاج إلى نهج متوازن يعزز استقراره ويدعم مسار نموه. ويأتي دور كونتكت كشريك استراتيجي يرسّخ البنية الاقتصادية للقطاع، وينظم التفاعل بين مكوّناته المختلفة، ويسهم في تحويل الزخم الجماهيري إلى قيمة اقتصادية طويلة الأجل، بما يدعم استدامة المنظومة الرياضية ونموها في مصر."

ومن جانبه، أكد محسن الشعراني، رئيس القطاع الرقمي بمجموعة كونتكت المالية، قائلاً: "نعمل على ابتكار حلول تكنولوجية متكاملة تقدم تجربة تمويلية رقمية سلسة، صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من الجمهور المصري، مع التركيز على سرعة الوصول ومرونة الاستخدام. حيث تعتمد هذه الحلول على منظومة رقمية متكاملة تربط بين التمويل وإدارة التجربة بشكل شامل، بما يُسهم في تذليل التحديات المالية المرتبطة بالمشاركة الرياضية. وهدفنا هو نقل المشاركة الجماهيرية من مجرد حضور لحظي إلى تجربة رقمية منظمة ومستدامة، تبدأ من تبسيط إجراءات التقسيط وتمتد إلى بناء علاقة طويلة الأمد مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا، بما يدعم تطور صناعة الرياضة في مصر ويعزز كفاءة منظومتها الاقتصادية."

وتأتي هذه الانطلاقة كخطوة أولى ضمن رؤية مجموعة كونتكت المالية الأوسع لتطوير القطاع الرياضي المصري كمنظومة اقتصادية متكاملة، حيث تؤمن كونتكت بأن دعم الرياضة يبدأ من تمكين الجمهور كشريك أساسي، وهو ما يفتح الباب مستقبلاً لتقديم مسار متكامل من الحلول المتخصصة التي تشمل مجالات متنوعة ومنها حلول التأمين الرياضي. وبذلك، تضع كونتكت حجر الأساس لدورها كشريك مالي استراتيجي يساند نمو الرياضة المصرية، ويضمن استدامة استثماراتها على المدى الطويل، بما يواكب الطموحات الكبيرة للقطاع الرياضي في مصر.

