تهدف الاتفاقية إلى تشجيع التعاون في تطوير حلول مالية قائمة على البيانات، وتوسيع فرص الوصول إلى الحلول التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع وتيرة الابتكار المؤسسي عبر المنظمومة الاقتصادية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "كوميرا المالية القابضة" (Comera Financial Holdings)، والتابعة لمجموعة شركات "رويال جروب" (Royal Group)، ومقرها أبوظبي، عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures) لاستكشاف الفرص والإمكانات الجديدة التي من شأنها أن تعزّز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتدعم ازدهاره. تنبثق هذه المبادرة من رؤية مشتركة بين الشركتين تتمثّل في تطوير حلول مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا، بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويدعم التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسة.

وفي إطار هذا التعاون، قامت كلّ من "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings) وشركة "إس سي فينتشرز" (SCV) بتسليط الضوء على مجموعة من المجالات التي يمكن أن تستفيد من خبراتهما المشتركة وتحقق قيمة كبيرة للشركات العاملة في القطاع. سيركز التعاون بشكل خاص على الحلول المالية المصممة خصيصاً للشركات التي ترتبط بشبكات واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الابتكارات في مجال تمويل سلاسل التوريد، وتحسين رأس المال العامل، وأطر التمويل المحددة لكل قطاع. من خلال دمج منصات التكنولوجيا المالية المتطورة لشركة "كوميرا" (Comera) مع خبرة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures) في تطوير المشاريع وتحليلات الائتمان، تهدف الشركتان إلى تقديم الحلول المناسبة التي من شأنها أن تعزز مرونة الأعمال وتدعم قدراتها التنافسية في السوق.

بموجب التعاون، ستستكشف الشركتان أيضاً فرصاً مستقبلية لإقامة شراكات استراتيجية تتخطى المشاريع الحالية، بما في ذلك فرص الاستثمار المشترك، والمشاركة في ابتكار نماذج مالية جديدة، وتعزيز التنسيق الوثيق على مجموعة من المبادرات التجارية المختارة. وتهدف الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تحفيز الابتكار، ودعم النمو المتكامل والمتبادل، وتقديم حلول مالية شاملة لمجموعة واسعة من العملاء والأسواق.

تعليقاً على هذا التعاون، قال السيد أختر سعيد هاشمي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings): "يمثل هذا التعاون خطوة هامة في سعينا نحو إنشاء بنية تحتية مالية متطورة تلبي متطلبات المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتيح لنا العمل مع ’إس سي فينتشرز‘ (SC Ventures) تقديم نماذج تمويل مبتكرة قائمة على التكنولوجيا الرقمية، تدعم استدامة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة على حد سواء."

من جانبه، قال أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد تشارترد فينتشرز" (Standard Chartered Ventures): "تركز ’إس سي فينتشرز‘ (SC Ventures) على إنشاء شركات قادرة على مواجهة التحديات الحقيقية. بالتالي، ومن خلال الشراكة مع ’كوميرا‘ (Comera)، سنتمكن من التعاون على تطوير بنية تحتية رقمية توفر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والرؤى وفرص الوصول التي تحتاجها للإزدهار وتحقيق النجاح ضمن منظومة اقتصادية قائمة على الابتكار."

ستواصل كلّ من "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings) و"إس سي فينتشرز" (SC Ventures) تقييم ما تمّ تحديده من فرص محتملة بهدف إبرام تعاون طويل الأمد. تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات ومستجدات مع تقدم سير العمل في المشروع.

لمحة عن شركة "إس سي فينتشرز" (SC Ventures)

تعمل "إس سي فينتشرز" (SC Ventures) على تطوير والاستثمار في مشاريع نوعية رائدة داخل القطاع المصرفي وخارجه. بصفتها الذراع الابتكاري التابع لبنك "ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered)، توفر " إس سي فينتشرز" (SC Ventures) منصة تعاونية تتيح للمؤسسات المشاركة في تطوير أنظمة متكاملة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية والقطاع المصرفي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.scventures.io، ومتابعة صفحات"إس سي فينتشرز" (SC Ventures) على "لينكدإن".

لمحة عن شركة "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings)

تعدّ "كوميرا" المالية القابضة (Comera Financial Holdings)، التابعة لمجموعة شركات "رويال جروب" ومقرّها أبوظبي، مجموعة رائدة متخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية المتنوعة. تقدم الشركة حلولاً متكاملة تشمل أنطمة المدفوعات، والإقراض، وتمويل سلاسل التوريد، والبنية التحتية المالية الرقمية، ما يتيح تجارب مالية سلسة ومتوافقة مع اللوائح والقوانين وقابلة للتوسع، لصالح المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

