· نشر أنظمة متكاملة وعالية الأداء لتوفير إمكانيات المعلومات والترفيه المتطورة ضمن بنية مركبات مجموعة فولكس واجن القائمة على البرمجيات والتي طُوّرت من خلال مشروعها المشترك مع شركة Rivian Automotive.

· يمتد التعاون الحالي ليشمل تحالف القيادة الآلية، وهو مبادرة تقودها CARIAD وBosch لدفع عجلة تطوير تقنيات القيادة الآلية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كوالكوم تكنولوجيز ومجموعة فولكس واجن اليوم عن توقيع خطاب نوايا لاتفاقية توريد طويلة الأجل تهدف إلى توفير إمكانيات المعلومات والترفيه والاتصالات المتطورة والمدعمة بحلول Snapdragon® Digital Chassis.

وبموجب هذه الاتفاقية ستكون كوالكوم تكنولوجيز المزود التقني الرئيسي لمجموعة فولكس واجن لإطلاق بنية المركبات القائمة على البرمجيات (SDV) الخاصة بها والمطورة خصيصاً لدول نصف الكرة الغربي من خلال مشروع فولكس واجن المشترك بين شركة Rivian Automotive ومجموعة فولكس واجن تكنولوجيز (RV Tech).

وسيُوفر التعاون أنظمة متكاملة عالية الأداء (SoCs) لإمكانيات المعلومات والترفيه بدءاً من عام 2027. ويمتد التعاون الحالي مع كوالكوم تكنولوجيز ليشمل تحالف القيادة الآلية (ADA) التابع للمجموعة، والذي تم تشكيله من قبل CARIAD وBosch بهدف تسريع تطوير أنظمة القيادة الآلية المتقدمة. ويعزز هذا الاتفاق استراتيجية مجموعة فولكس واجن لتوحيد عمليات شراء المكونات الرئيسية وتوسيع الخبرة في دمج أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يضمن توفير حلول تنقل قابلة للتطوير ومهيئة للمستقبل في مجموعة سياراتها.

وفي هذا السياق قال كارستن شناك، عضو مجلس إدارة قسم مشتريات السيارات وعضو اللجنة التنفيذية الموسّعة لمجموعة فولكس واجن: "تكتسب حلول المعلومات والترفيه الحديثة وأنظمة مساعدة السائق أهمية متزايدة في تَمَيُّز منتجاتنا، وأصبحت تشكل الآن نسبة أعلى بكثير من قيمة المركبات. وسنضمن عبر شراكتنا مع كوالكوم تكنولوجيز الوصول طويل الأمد إلى أشباه الموصلات الأساسية لهذه التقنيات. وتُعد كوالكوم تكنولوجيز من أبرز الموردين العالميين لأشباه موصلات السيارات".

وأضاف شناك: "سنواصل معاً تعاوننا القائم على الثقة لتحقيق الكفاءة والاستقرار وقابلية تنبؤ أكبر في سلسلة التوريد لدينا، مع تعزيز قدراتنا في تطوير التقنيات الرئيسية".

ومن جانبه قال ناكول دوغال، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقطاع السيارات والصناعة وإنترنت الأشياء والروبوتات في شركة كوالكوم تكنولوجيز: "نفخر بتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع مجموعة فولكس واجن وبكوننا شريكاً موثوقاً لمنصات سياراتها المستقبلية. يوفر Snapdragon Digital Chassis الأساس لبنى البرمجيات، مما يدعم أنظمة المعلومات والترفيه المتطورة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة التي تُركز على السلامة والأداء وقابلية التوسع. وسنقدم بالتعاون مع فولكس واجن تجارب قيادة فريدة ومتطورة لملايين السائقين والركاب حول العالم، مع توفير البنية التحتية التقنية اللازمة للريادة في عصر التنقل الذكي".

والجدير بالذكر أن المشروع المشترك بين مجموعة فولكس واجن وشركة Rivian Automotive وRivian ومجموعة فولكس واجن تكنولوجيز (RV Tech)، يهدف إلى الاستفادة من منصة Snapdragon® Cockpit™ لتوفير التجارب الرقمية الغامرة والقائمة على بنية المركبات القائمة على البرمجيات SDV.

حيث تتولى حواسيب مركزية معيارية عالية الأداء إدارة جميع وظائف المركبة في بنية المركبات القائمة على البرمجيات SDV. ويستفيد العملاء من أنظمة معلومات وترفيه متطورة ووظائف قيادة آلية يتم تحديثها وتطويرها عبر الإنترنت، مما يضمن مواكبة المركبات لأحدث التقنيات ويعزز تجربة القيادة. وستدمج مجموعة فولكس واجن بنية المركبات القائمة على البرمجيات في سيارة ID.EVERY1 لدول نصف الكرة الغربي وجميع المركبات الكهربائية المستقبلية القائمة على منصة الأنظمة القابلة للتطوير (SSP). وتهدف المجموعة إلى تقديم منتجات متطورة تقنياً في مختلف الأقسام وفئات الأسعار والأسواق العالمية. وتستطيع المركبات التي تستخدم منصة Snapdragon Cockpit أن توفّر تجارب ذكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تستبق الاحتياجات وتتكيّف في الوقت الفعلي وتوفر المساعدة الاستباقية، بدءاً من تعديل المناخ ووضعية المقاعد وصولاً إلى المسارات المُحسّنة وعناصر التحكم الصوتية أو الإيماءات متعددة الوسائط.

وبالتعاون مع مجموعة فولكس واجن وشركة كوالكوم تكنولوجيز، يهدف تحالف القيادة الآلية (ADA) الذي شكلته شركة CARIAD وBosch إلى الاستفادة من Snapdragon Ride Elite أقوى منصة حوسبة للسيارات من كوالكوم تكنولوجيز بهدف تطوير القيادة الآلية. والنتيجة هي نظام قائم على الذكاء الاصطناعي للقيادة الآلية المتقدمة، قابل للتوسع لدى مختلف العلامات التجارية وطرازات السيارات، ومتوافق كلياً مع المركبات ذاتية القيادة. وتوفر منصة Snapdragon Ride Elite بفضل بنية الذكاء الاصطناعي المتكاملة زمن استجابة منخفض للغاية لمعالجة بيانات المستشعرات واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركتا AUDI AG وفولكس واجن للسيارات تعملان حالياً على تطوير اتفاقية التوريد، بهدف تحقيق أثر شامل على مستوى المجموعة. وكجزء من هذه الاتفاقية، تعتزم الشركتان دمج تقنية Snapdragon® 5G Modem RF وتقنية V2X في الجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة، مما سيتيح اتصالاً فائق السرعة وتواصلاً فورياً لقيادة أكثر أماناً وذكاءً وترابطاً. كما ستستكشف الشركتان فرصاً جديدة للتطوير في مجال ابتكارات السيارات، وتشمل التقنيات المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تعزز السلامة والتخصيص والتنقل الذكي.

-انتهى-

#بياناتشركات