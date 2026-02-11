تشير الإحصاءات إلى نمو ملحوظ في سوق إدارة المرافق بالدولة قد يبلغ 23.86 مليار دولار في 2026، مع توقعات بوصوله إلى 42.27 مليار دولار بحلول 2031.

الإمارات العربية المتحدة، وقّعت "كلينكو"، إحدى الشركات الوطنية الرائدة التي تعنى بإدارة المرافق المتكاملة والنفايات الطبية والخطرة، و مقاولات الخدمات الكهروميكانيكيه والحلول الهندسية لقطاع البنية التحتية ، اتفاقية استراتيجية مع شركة "يامكو لإدارة المرافق المتكاملة" خلال معرض الصحة العالمي (WHX)، تستحوذ بموجبها على خدمات إدارة المرافق الفنية (Hard FM) التي تقدمها "يامكو".

وتشمل بنود الاتفاقية انتقال الكوادر البشرية لـ "يامكو" وعقودها ومواردها وأصولها التشغيلية إلى "كلينكو"، ما يمثّل توسعًا استراتيجيًا للشركة يغطّي خدمات إدارة المرافق الفنية (Hard FM) وإدارة المرافق المتكاملة (TFM)، وذلك تلبيةً للمتطلبات التقنية والتنظيمية المتزايدة في القطاعات السكنية والتجارية والحكومية وتجارة التجزئة والرعاية الصحية.

وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع رؤية "نحن الإمارات 2031" وأهداف وزارة الصحة ووقاية المجتمع للأعوام 2023 – 2026، لتدعم المساعي الدؤوبة نحو بناء منظومة رعاية صحية متكاملة ومرنة. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من جمال عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لمجموعة شركات كلينكو ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA)، ومحمد كبير، الرئيس التنفيذي لشركة "يامكو لإدارة المرافق المتكاملة".

وفي هذا الصدد، قال جمال عبدالله لوتاه: "تؤكّد هذه الشراكة حرص "كلينكو" على العمل كمجموعة موحدة تضم "كلينكو لإدارة المرافق" و"كلينكو لمعالجة النفايات" و"ايسكو" للمقاولات الخدمات الكهروميكانيكيه والحلول الهندسية لقطاع البنية التحتية وتعتمد نموذجًا تشغيليًّا أكثر تكاملًا، استجابةً للطلب المتزايد من العملاء على شركاء يقدمون خدمات متكاملة ومسؤولة، لا سيما مع توسع البيئة الحضرية في دولة الإمارات. ونتطلّع من خلال هذا التعاون الهادف إلى تعزيز إمكاناتنا في إدارة المرافق الفنية والمتكاملة، مع الحفاظ على جودة الخدمة والانضباط التشغيلي والخبرة المتخصصة في القطاعات المختلفة، مستفيدين من خبرة "يامكو" الطويلة في العمليات التشغيلية، وما تتيحه من أنظمة متقدمة وقدرات استثنائية في إدارة المرافق الفنية، إضافة إلى إلمامها العميق بالسوق والتزامها بتعزيز النمو المسؤول".

وتسهم هذه الشراكة في تسريع توسع "كلينكو" في خدمات الإدارة الفنية والمتكاملة للمرافق عبر تسخير خبرات "يامكو" التقنية وأنظمتها التشغيلية، هي التي تتيح خبرة واسعة في المشاريع المعقدة داخل الدولة وإمكانات هائلة في إدارة أنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة (MEP)، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، وأنظمة الحماية من الحريق، وإدارة الأصول، وهندسة المرافق، تعزز منظومة الخدمات المتكاملة لـ "كلينكو" وتسهم في تطوير ممارسات راسخة ومنهجيات موثوقة في السوق.

وتشير الإحصاءات إلى نمو سوق إدارة المرافق في دولة الإمارات ليصل إلى 23.86 مليار دولار أمريكي في 2026، مع توقعات ببلوغه 42.27 مليار دولار بحلول 2031، مدفوعًا بالتوسع الحضري السريع، ونمو منظومة الرعاية الصحية، وارتفاع معايير الامتثال والمتطلبات التنظيمية. وفي ظل هذا النمو، باتت نماذج الإدارة المتكاملة للمرافق، التي تجمع بين الخدمات الفنية والخدمات الخفيفة، عنصرًا أساسيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة والامتثال.

وقال محمد كبير، المؤسس والمدير في "يامكو": "تعزّز الشراكات الاستراتيجية قدرة قطاع إدارة المرافق على مواكبة متطلباته المتجددة، ويبرز معرض الصحة العالمي كمنصة مثالية للتأكيد على أهمية توحيد الخبرات ودور الابتكار في تطوير هذا القطاع. ويأتي تعاوننا مع "كلينكو" ليجمع بين خبرة تقنية عميقة وقدرات راسخة في إدارة المرافق الفنية، ضمن نموذج خدمات متكامل قادر على تلبية احتياجات المنشآت الكبرى والمعقدة بكفاءة عالية.

وأضاف: "مع التطور المتسارع للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، تتيح لنا هذه الشراكة اعتماد أساليب متقدمة تشمل الصيانة الوقائية، ومراقبة الأصول في الوقت الفعلي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما ينقل عمليات الصيانة من إطارها التقليدي إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة وسلامة، ويعزّز القيمة طويلة المدى للأصول".

وباعتبار معرض الصحة العالمي محطة بارزة لبحث أولويات قطاع الرعاية الصحية، تقدّم "كلينكو" مجموعة واسعة من خدماتها المتخصصة عبر وحداتها المختلفة، بما في ذلك منظومة الخدمات الخفيفة المعتمدة على الامتثال، مثل التنظيف والتعقيم، والصحة العامة ومكافحة الآفات، وتنظيف الواجهات، وتنسيق المساحات الخضراء، ودعم المنشآت الفندقية، والرعاية، وتوفير كوادر تشغيلية مدرّبة للعمل في المستشفيات والعيادات. ومن خلال هذا التوجّه، تواصل "كلينكو" ترسيخ مكانتها كمجموعة خدمات متكاملة قادرة على تقديم حلول قابلة للتوسع، تتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وتواكب احتياجات القطاعات المختلفة في البيئات المعقدة.

كما تستعرض "كلينكو لمعالجة النفايات" (CWT) حلولها المتكاملة لإدارة النفايات الطبية، بدءًا من جمع النفايات من مصادرها، مرورًا بالنقل الآمن والمعالجة المتخصصة، وصولًا إلى التخلص النهائي المتوافق مع المعايير الدولية واللوائح المعتمدة في دولة الإمارات.

ومن خلال ذراعها الهندسية "ايسكو"، تسلط "كلينكو" الضوء على حلول دعم البنية التحتية والمرافق في بيئات الرعاية الصحية، عبر شراكات استراتيجية مع شركة "طاقة" و"هيئة كهرباء ومياه دبي"، لضمان إمدادات موثوقة للطاقة واستمرارية العمليات في المنشآت.

نبذة عن "كلينكو":

تأسست مجموعة "كلينكو" عام 1980 كشركة إماراتية رائدة في قطاع الخدمات، وتتمتع بحضور واسع في جميع أنحاء الدولة. وتتميّز الشركة بدعمها لمشاريع وطنية كبرى، وتقديم حلول واسعة النطاق قائمة على الامتثال لمتطلبات الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الرعاية الصحية والطيران والنفط والغاز والتعليم والتجارة والصناعة.

وبصفتها مزودًا متكاملًا للخدمات، تقدم "كلينكو" حلولًا شاملة في إدارة المرافق، والهندسة والمقاولات، وإدارة النفايات الطبية والخطرة. وتشمل خدماتها المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية التنظيف والتعقيم المتقدم، والصحة العامة ومكافحة الآفات، والخدمات البيئية وتنظيف الواجهات، وتنسيق الحدائق، ودعم المنشآت الفندقية، وتوفير كوادر تشغيلية مدرّبة. وتلتزم "كلينكو" بالجودة والسلامة والابتكار، مقدمةً خدمات موثوقة وقابلة للتوسع في بيئات معقدة وسريعة التطوّر.

نبذة عن "يامكو"

تأسست "يامكو" عام 1997 كشركة متخصصة في الحلول الذكية لإدارة المرافق، وتقدم بيئات تشغيلية عالية الأداء في المشاريع السكنية والتجارية والصناعية. وتطورت الشركة لتصبح مزودًا شاملًا لإدارة الأصول، مقدمةً حلولًا مصممة خصيصًا لخلق قيمة مضافة ودعم العملاء في تحقيق أهدافهم.

وتدير "يامكو" أكثر من 12,000 وحدة داخل دولة الإمارات، مع تطبيق معايير عالمية في الجودة وحماية البيئة والصحة والسلامة. كما تقدّم عمليات مستدامة وآمنة تعزز أداء الأصول وكفاءة التكلفة و وترتفي بتجربة المستخدمين، من خلال التقنيات الذكية والعمليات المبتكرة والتحسين المستمر.

للاستفسار يرجى الاتصال بـ:

كوميونيغيت الشرق الأوسط

ص. ب.: 500270، دبي - الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@communigateme.com

الموقع الإلكتروني: www.communigateme.com

-انتهى-

#بياناتشركات