حصلت شركة أورانوس لبيع وتوزيع الكهرباء، إحدى شركات كرْم القابضة على امتياز توزيع الكهرباء لكامل منطقة الاستثمار بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد والبالغ إجمالي مساحتها 200 ألف فدان، في خطوة تستهدف دعم التوسع الزراعي وتعزيز البنية التحتية للطاقة في واحدة من أهم مناطق الاستثمار بالمحافظة.

وقال طارق عبد اللطيف، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية بمجموعة كَرْم القابضة، إن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المستمر بين كَرْم القابضة ومحافظة الوادي الجديد، لدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات، خاصة في القطاع الزراعي، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية موثوقة ومستدامة.

من جانبه، قال أمين جادو، الرئيس التنفيذي لشركات إنتاج الكهرباء بكَرْم القابضة، إن إجمالي القدرة المستهدفة لتغذية منطقة الاستثمار بالداخلة تصل إلى 200 ميجاوات كمرحلة نهائية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، بما يتناسب مع خطط التوسع المستقبلية وزيادة الأحمال المتوقعة.



وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إتاحة قدرة 20 ميجاوات من خلال شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بقيمة استثمارات قد تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إنشاء شبكة توزيع كهرباء متكاملة لتغذية العملاء الحاليين داخل منطقة الاستثمار، بما يضمن استقرار الإمدادات الكهربائية وتحسين جودة الخدمة.

وأوضح جادو أن خطة التنفيذ تتضمن كذلك إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 11 ميجاوات، مدعومة بـ أنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 50 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض تكاليف التشغيل، ودعم خطط تقليل التلوث البيئي الناتج عن كثافة استهلاك مصادر الطاقة التقليدية.

وفي السياق ذاته، قال حسين الأبشيهي، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بكَرْم القابضة، إنه مع تزايد الأحمال المستقبلية داخل منطقة الاستثمار، سيتم إنشاء محطة محولات جديدة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغطية كامل احتياجات المنطقة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح الأبشيهي أن المشروع تم تصميمه وفق رؤية مرحلية قابلة للتوسع، تضمن جاهزية الشبكة لاستيعاب النمو في النشاط الزراعي، وتحقيق أعلى درجات الاعتمادية في التغذية الكهربائية.



وأكد أن هذا الامتياز يعكس توجه كَرْم القابضة نحو ربط الطاقة بالتنمية الاقتصادية المباشرة، من خلال بناء شبكات توزيع حديثة في المناطق الواعدة، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي خطوة تعبّر عن النمو في حجم استثمارات كرْم سولار وتطور الرؤية والخطط المستقبلية، فقد تحولت الشركة إلى كرْم القابضة. وأصبحت كَرْم القابضة تضم تحت مظلتها شركات كرْم للطاقة الشمسية، كرْم للطاقة، كرْم للمياه، كرْم لشواحن المركبات الكهربائية، كرْم للبناء، ومعمل كرم للتصميم الهندسي (KAL)، في رؤية مشتركة تقوم على الاستدامة، والابتكار، وخلق تأثير طويل الأمد يرتبط بالتنمية الحقيقية.

