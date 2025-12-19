التحويلات الأولى إلى كندا مؤهلة لاسترداد نقدي بنسبة 1٪ (حتى 100 درهم إماراتي) عند استخدام الرمز "CANADA" عند إرسال 2,000 درهم أو أكثر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كريم باي"، منصة المدفوعات الرقمية ضمن تطبيق كريم، عن توسيع خدمة الحوالات المالية الدولية لتشمل كندا وبنغلاديش، مما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات إرسال الأموال مباشرة إلى الحسابات البنكية في البلدين بسرعة وبأسعار تنافسية.

وتدعم خدمة "كريم باي" تحويل الأموال إلى أكثر من 35 دولة، بما في ذلك أبرز وجهات التحويل مثل الهند وباكستان والمملكة المتحدة وأوروبا والفلبين ومصر والأردن، ما يوفر وسيلة سهلة وسريعة لدعم العائلات أو إدارة النفقات والاستثمارات خارج الدولة. وتُنجز التحويلات بسرعة فائقة، حيث وصل زمن تنفيذ أسرع معاملة في 2025 إلى 7 ثوانٍ فقط. كما يستفيد مشتركو "كريم بلس" من أسعار صرف حصرية على وجهات تحويل محددة.

ويمكن للعملاء تحويل ما يصل إلى 150,000 درهم في المعاملة الواحدة و450,000 درهم شهريًا إلى كندا، بالإضافة إلى 90,000 درهم في المعاملة الواحدة و200,000 درهم شهريًا إلى بنغلاديش. وتتم التحويلات إلى الحسابات البنكية في كندا بعملة الدولار الكندي (CAD)، وإلى الحسابات في بنغلاديش بعملة التاكا البنغلاديشي (BDT).

كعرض خاص بمناسبة إطلاق خدمة التحويلات إلى كندا، يمكن للعملاء الجدد الحصول على استرداد نقدي بنسبة 1٪ (حتى 100 درهم إماراتي) عند إجراء أول عملية تحويل وإدخال الرمز "CANADA" عند إرسال 2,000 درهم إماراتي أو أكثر.

وفي هذا السياق، صرّح محمد السعدي، نائب رئيس كريم باي، قائلاً: "نسعى دائمًا لتوسيع خدمات الحوالات لدينا بما يلبي احتياجات الجاليات الكبيرة المقيمة في دولة الإمارات، ويأتي إضافة كندا وبنغلاديش كخطوة طبيعية بعد توسعة شبكة التحويلات إلى أكثر من 35 دولة. سواء كان الأمر متعلقًا بدعم العائلة، أو تسديد الرسوم الدراسية، أو إدارة الممتلكات والالتزامات المالية خارج الدولة، نهدف إلى جعل التحويلات الدولية أكثر سهولة وسرعة وتوفيرًا للمقيمين هنا."

وتُعد كندا إحدى الوجهات المهمة للتحويلات من دولة الإمارات، حيث تُقدّر التدفقات السنوية بحوالي 800 مليون دولار أمريكي. كما تُصنف بنغلاديش ضمن أكبر خمس وجهات للتحويلات من الإمارات، إذ بلغ إجمالي حجم التحويلات إليها في السنوات الأخيرة نحو 3.9 مليار دولار أمريكي سنويًا، ما يجعل هذه الخدمة ضرورية لملايين الأسر البنغلاديشية.

ويأتي إطلاق الوجهات الجديدة تزامنًا مع موسم العطلات، حيث ترتفع التحويلات عادة بنسبة تصل إلى 20%. وتواصل كريم باي تنفيذ مهمتها الرامية إلى تبسيط الخدمات المالية في المنطقة من خلال منصة مدفوعات شاملة تشمل التحويلات المحلية والدولية، ودفع الفواتير، وخدمات المحفظة الرقمية.

للقيام بتحويل مالي دولي عبر كريم باي، يُرجى تحميل النسخة الأحدث من تطبيق كريم أو فتح التطبيق واختيار خيار "Pay" من الصفحة الرئيسية.

نبذة عن شركة كريم:

تعمل شركة كريم على بناء المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في الشرق الأوسط من خلال توفير باقة مميزة من خدمات النقل وتوصيل الطعام والبقالة وتحويل الأموال وغير ذلك عبر تطبيق موّحد. وتتمثل مهمة كريم في تبسيط وتحسين حياة الناس وبناء مؤسسة رائدة تكون مصدر إلهام للآخرين. ومنذ عام 2012، قامت شركة كريم بتوفير أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل لكباتنها، وتبسيط حياة 75 مليون عميل. كما وساهمت في نمو وازدهار أفضل المواهب في المنطقة، ودعم العديد من الشركات الناشئة في توسيع نطاق أعمالهم. تتواجد شركة كريم حاليًا في أكثر من 70 مدينة في 10 دول من المغرب إلى باكستان.

