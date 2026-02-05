نولاند أربو أول مشارك في التجربة البشرية لشركة neuralink : زراعة شريحة رقمية في دماغي حسنت حياتي للأفضل ومكنتني من القيام بأمور كانت مجرد حلم بالنسبة لي

: زراعة شريحة رقمية في دماغي حسنت حياتي للأفضل ومكنتني من القيام بأمور كانت مجرد حلم بالنسبة لي سيرفجان أوزجان نائب رئيس شركة NIKE : حذاء NIKE الجديد يحفز الدماغ بنسبة 15 % زيادة عن الوضع الطبيعي

: حذاء الجديد يحفز الدماغ بنسبة 15 % زيادة عن الوضع الطبيعي توم هيل الرئيس التنفيذي لشركة OURA : تقدم OURA ابتكارات تزود مستخدميها بالحاسة السادسة والمؤشرات الحيوية للجسم عن بعد

الإمارات العربية المتحدة، استضافت جلسة رئيسية في القمة العالمية للحكومات 2026، أول شخص في العالم زرع رقاقة إلكترونية في دماغه، وتحدث عن تجربته، وكيف حسنت حياته للأفضل، وكشفت الجلسة التي حملت عنوان "كيف سيصبح شكل الإنسان في الخمسين سنة القادمة؟" بعض ملامح مستقبل القطاع الطبي في عصر الذكاء الاصطناعي، مضيئة على أهم الاكتشافات والمنتجات التي قدمتها كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وشارك في الجلسة إلى جانب نولاند أربو، أول مشارك في التجربة البشرية لشركة neuralink، كل من: سيرفجان أوزجان نائب رئيس شركة NIKE، وتوم هيل، الرئيس التنفيذي لشركة OURA، وحاورهم جيم فانداهي، الرئيس التنفيذي لشركة AXIOS.

وفي البداية، تحدث نولاند أربو عن تجربته الشخصية في زراعة شريحة رقمية له في دماغه، أسفل الجمجمة، وكيف حسنت حياته للأفضل، ومكنته من القيام بأمور كانت مجرد حلم بالنسبة له، حتى قبل تعرضه للإصابة التي أقعدته. وتوقع أن يكون الوضع في مجال زراعة الرقاقات الإلكترونية بعد 10 أعوام من الآن في مرحلة متقدمة جداً، قد تصل الى تمكن المقعدين من النهوض بعد يوم واحد فقط من زراعة الشريحة.

وشدد أربو على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في هذه العملية، وقال إنه الأهم، حيث سيتم تطوير قدرات أصحاب الهمم ليتمكنوا من ممارسة حياتهم والحفاظ على استقلاليتهم.

وأضاف الاختبارات التكنولوجية والمحفزات المالية ليست هي الأهم، فالإنسان يأتي أولاً وقبل كل شيء. وأشار إلى بعض المعضلات الأخلاقية التي قد تواجه صناعة هذه التقنية، مؤكداً أنه سيتم مناقشتها تباعاً.

من جهته، قدم سيرفجان أوزجان نماذج ملهمة للتطورات في "نايك"، حيث تحدث عن حذاء يحتوي على "مجسات" تساعد مرتديه على التفكير لاتخاذ القرار بشكل أسرع، إذ تساهم في تحفيز الدماغ بنسبة 15 % زيادة عن الوضع الطبيعي، بالإضافة إلى الشعور بنوعية السطح الذي يسير عليه.

وأوضح أوزجان أنهم في شركة "نايك" يعملون على تقديم منتجات متطورة لتحسين حركة الإنسان، كاشفاً عن سترة هوائية تعمل على تعديل درجة حرارة الجسم بناء على كمية الهواء بداخلها، وهي منتج جديد سيتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوره، قال توم هيل إن شركته تقدم منتجات غير مسبوقة، إذ طرحت ابتكارات تمنح مستخدميها ما يشبه الحاسة السادسة، بالإضافة إلى ابتكارات تزودهم بالمؤشرات الحيوية للجسم عن بعد، مثل الخاتم الذكي الذي يقوم بمهام الهوية الرقمية والمدفوعات المالية، مؤكداً أن شح الأطباء سيجعل الإنسان في المستقبل طبيباً لنفسه، بناء على البيانات الضخمة المقدمة في القطاع.

-انتهى-

#بياناتشركات