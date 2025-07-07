الرياض – أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي اليوم عن تسجيل إنجاز عالمي جديد مع دخول ممرات كافد المعلّقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول شبكة ممرات مشاة معلّقة ومتصلة في العالم. ويسلّط هذا الإنجاز الضوء على التزام مركز الملك عبدالله المالي " كافد" بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية الحضرية، وجهوده المستمرة لترسيخ مكانته كوجهة عمرانية مستدامة.

وتتميز شبكة ممرات كافد المعلّقة بتصميمها المعماري العصري وامتدادها على مسافة تبلغ 15.46 كيلومترًا، حيث تضمّ 42 ممرًّا معلقًا ومكيّفًا تربط بين مباني كافد البالغ عددها 95 مبنىً، مما يوفر تجربة مريحة للمشاة على مدار العام. وبفضل تصميمها المميز، تتيح هذه الشبكة إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى محطة قطار الرياض، مما يمكّن العاملين، والزوّار، والمقيمين من التنقّل بسهولة والاستمتاع بإطلالات بانورامية مميزة على معالمه المعمارية الفريدة، بعيدًا عن الازدحام المروري وتقلبات الطقس، ودون الحاجة للبحث عن موقف للسيارة.

وتمثّل شبكة ممرات كافد المعلقة إنجازًا هندسيًا فريدًا، إذ تطلّب بناؤها ما يقارب 30 ألف متر مربع من الألواح الزجاجية – أي ما يعادل مساحة أربعة ملاعب كرة قدم – وأكثر من 3 آلاف طن من الحديد – أي ما يعادل الوزن الإجمالي لعشر طائرات من طراز بوينج 777. وقد شارك في تنفيذ هذا المشروع فريق عمل متخصص يضم 1,200 شخص، حيث أنجزوا أكثر من 5 ملايين ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي حوادث.

وتجسّد التصاميم الاستثنائية للممرّات المعلّقة طموحات كافد لوضع مفهوم جديد للتنقّل السلس وتوفير تجربة يومية مريحة تعكس أسلوب الحياة العصري الذي يوفره المركز، وتمكّن السكان من التنقّل سيرًا على الأقدام بين المكاتب، والمنازل، والمتاجر، والمطاعم، والمرافق الترفيهية.

وبهذه المناسبة، قال فادي العقل. الرئيس التنفيذي لتسليم الأصول في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: "يسلّط دخول كافد موسوعة غينيس للأرقام القياسية الضوء على مكانته كمنصة وطنية رائدة تجسّد مسيرة التحوّل العمراني والتنمية الحضرية في المملكة. وعلاوةً على كونها إنجازًا هندسيًا فريدًا، تستند شبكة الممرّات المعلّقة إلى رؤية استراتيجية لمستقبل التنقّل، إذ تربط بكفاءة عالية بين مختلف المباني، وتُسهم في تعزيز سهولة التنقل سيرًا على الأقدام، بالإضافة إلى دعم طموحات كافد في تقديم تجربة استثنائية ونموذج رائد للمدن الذكية وفق أرقى المعايير العالمية".

وأضاف: "باعتباره الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في الرياض، يواصل كافد المساهمة في استقطاب الشركات والمواهب والكفاءات، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار والإبداع، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد ورفع مستويات جودة الحياة".

من جانبها، قالت مبالي نكوسي، محكّمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية: "سُجّل هذا الرقم القياسي لأول مرة في مدينة مينيابوليس عام 2016، واليوم يقدّمه كافد برؤية جديدة وتصاميم مبتكرة. ففي وقتٍ أصبحت فيه الاستدامة المحرّك الرئيسي لمشهد الابتكار، تضع الممرات المعلّقة في كافد معيارًا عالميًا جديدًا للتصاميم الحضرية. ويسعدنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية إقامة مراسم تسليم الشهادة في 6 يوليو تقديرًا لهذا الإنجاز الذي يمهّد الطريق نحو مدن أكثر ذكاءً وترابطًا".

وتجدر الإشارة إلى أن كافد يواصل استقطاب الشركات الرائدة عالميًا بفضل بنيته التحتية المصمّمة وفق أفضل المعايير العالمية. ويحتضن المركز اليوم أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، بالإضافة إلى 19 مقرًّا إقليميًا لشركات عالمية، بما في ذلك جولدمان ساكس، وبين آند كومباني، وبيبسيكو.

نبذة عن مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

يقع كافد في قلب العاصمة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة ذات طابع فريد، مدعومة ببنية تحتية مستدامة ومتكاملة رقميًا، ويسعى إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد أساليب الحياة والعمل والترفيه في المجتمعات الحديثة.

تعود ملكية كافد إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي التي تأسست عام 2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ويعتبر كافد أول مدينة عمودية في المملكة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون متر مربع، ويضم 95 مبنى صمّمتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة. ويصنّف كأكبر مركز للأعمال وأسلوب الحياة يحصل على شهادة LEED البلاتينية على مستوى العالم. وبفضل رؤيته الفريدة، نجح كافد في إعادة رسم ملامح أفق مدينة الرياض، وإحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي للعاصمة، إلى جانب إرساء معايير جديدة لأسلوب الحياة في المجتمعات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات المملكة نحو تنويع الاقتصاد، ورفع مستويات جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.

للمزيد من المعلومات عن كافد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.kafd.sa/ar

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