[دبلن، إيرلندا]– أعلنت كاشيو، منصة حل إدارة النفقات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إنجازٍ مهم في استراتيجيتها للنمو العالمي وذلك بافتتاح مقرها الأوروبي في دبلن، أيرلندا. يُمثل هذا الافتتاح انطلاق كاشيو وتوسعها الرسمي في السوق الأوروبي حيث تعمل الشركة منذ عام 2024، وهو خامس مكتب جديد تفتتحه الشركة خلال 12 شهر فقط، بعد افتتاح مكاتب جديدة في المملكة العربية السعودية والأردن ودبي وأبوظبي.

أعلنت كاشيو عن إطلاق مقرها الأوروبي في إطار مشاركتها بفعاليات مؤتمر "إنفستوبيا"، وبحضور كبار القادة والمسؤولين، بمن فيهم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسعادة محمد حمود حمد رحمة الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أيرلندا؛ ومعالي سيمون هاريس، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في أيرلندا، الذي هنأ كاشيو على هذا الإنجاز العالمي الكبير. كما حضر الحفل أنطوان مسعد، رئيس مجلس إدارة كاشيو؛ وأرمين مرادي، الرئيس التنفيذي لشركة كاشيو؛ ومحمد نوفل، مدير التوسع الأوروبي في كاشيو.

على مدار العام الماضي، واصلت كاشيو ترسيخ مكانتها بثبات في جميع أنحاء أوروبا من خلال بناء علاقات وطيدة مع شركاء التوزيع الرائدين وشركات الطيران العالمية ومجموعات الفنادق الكبرى. بدعم من هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر الرسمية في أيرلندا (IDA)، وبالتعاون مع شركة "EMIR" المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة، ووزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة دبي و "إنفستوبيا”، يمهد هذا الأساس الطريق لتجربة متكاملة لإدارة النفقات مصممة خصيصاً للشركات الأوروبية والعالمية من جميع الأحجام.

قال أرمين مرادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاشيو: "تأسست كاشيو في دبي، ولكنها صُممت للعالم. منذ أيامنا الأولى ونحن نطمح للتوسع خارج منطقة الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، وقد شكّل هذا الطموح مرونتنا ورؤيتنا للتوسع والتصدي للتعقيدات المالية في العالم الواقعي. يعكس نمونا وحدة السوق ونضجه المتزايد، والتركيز الواضح على تمكين الشركات بتقنيات مالية عالمية المستوى. نحرص في كاشيو على تعزيز العلاقات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا النظيفة والابتكار. نعتز باتخاذ دبلن كمنصة لانطلاقنا في أوروبا، حيث نهدف إلى إبرام شراكات محلية راسخة، وجذب المواهب العالمية، وتطوير منتجات تخدم الشركات العاملة عبر الحدود."

تعتزم كاشيو، التي تتخذ من دبلن مركزاً لها في أوروبا، توظيف أكثر من 100 موظف في أقسام المبيعات والتسويق والمنتجات والهندسة والمالية لتأسيس مختبرات كاشيو، وهو مركز متطور للبحث والتطوير يستقطب المواهب من جميع أنحاء العالم. تم اختيار العاصمة الأيرلندية لما تتمتع به من إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية، وبيئة تنظيمية داعمة، وسمعة قوية كوجهة للشركات التكنولوجية العالمية. ومع وجود أكثر من 14,000 مواطن إيرلندي في الإمارات العربية المتحدة، واقتراب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8 مليارات يورو، تستمر العلاقة بين البلدين في التعمق.

ولدعم توسعها، أكملت كاشيو كافة التطويرات التقنية اللازمة لتطوير حلولها الرائدة لتتجاوز كونها مجرد أداة مستقلة لإدارة النفقات، بل منصة تكنولوجيا مالية متكاملة تماماً، مما يتيح التحكم السلس في نفقات الشركة وإصدار البطاقات والمكافآت والعمليات المالية عبر مناطق جغرافية متعددة.

تخدم كاشيو حالياً آلاف العملاء من الشركات الكبيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتساعد فرق العمليات والفرق المالية على تبسيط العمليات، والتخلص من العمل اليدوي، وتحقيق عوائد قيّمة من نفقات شركاتهم. ارتكز نمو كاشيو العالمي على نجاح الشركة القياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم ارتفاع وتيرة سفر الأعمال، وتوسع المراكز المالية، وأجندات التحول الرقمي الوطنية في تسريع الطلب على حلول إدارة النفقات الحديثة. أبرمت كاشيو العديد من الشراكات الهامة في المنطقة، مدفوعة بالبنية القوية للسوق وازدهار سوق سفر الأعمال في الإمارات العربية المتحدة الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 10% سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 94 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو ما مكّن كاشيو من أن تصبح منصة إدارة النفقات الدولية الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيعزز تواجد كاشيو في أوروبا من منظومة شركائها وستقدم مزايا ولاء جديدة للشركات في قطاعات السفر والضيافة والتجارة الإلكترونية.

عن كاشيو

تمنح كاشيو، المنصة الرائدة لإدارة نفقات ومدفوعات الشركات، فرق المالية رؤية شاملة وتحكماً كاملاً في نفقات الشركات بصورة آنية. بفضل ميزات الأتمتة المتقدمة، والبطاقات غير المحدودة، ونظام الموافقات القائم على السياسات، وشراكات المكافآت العالمية الحصرية، تُمكن كاشيو الشركات من توفير الوقت، وتقليل المخاطر، وتحقيق أقصى قيمة من كل معاملة. يقع مقر كاشيو الرئيسي في دبي، وتتوسع الشركة بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة.

في عام 2025 وحده، عززت كاشيو مسار نموها من خلال سلسلة من الإنجازات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وسعت حضورها بافتتاح مكتب جديد في أبوظبي، ورفعت عدد موظفيها في الإمارات العربية المتحدة إلى أكثر من 100 موظف، مما عزز قدراتها في مجالات المنتجات والهندسة والتسويق. كما دخلت كاشيو السوق السعودي من خلال الاستحواذ على شركة سند كاش، مؤكدةً التزامها ببناء منظومة موحد لإدارة النفقات في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال العام، طورت كاشيو برنامج الولاء الرائد "نقاط كاشيو" بشكل ملحوظ، بإضافة أكثر من 10 شركات طيران ومجموعات فندقية فاخرة، مما جعلها واحدة من أكثر برامج المكافآت شمولاً لإدارة نفقات الشركات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كاشيو منصة "كاشيو للسفر"، وهي منصة مالية متخصصة مصممة لوكالات السفر ومنصات السفر الإلكترونية وشركات إدارة السفر في الإمارات العربية المتحدة، لمعالجة أهم التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف صرف العملات الأجنبية، والاحتيال في المدفوعات، وعدم الكفاءة التشغيلية الناتجة عن العمليات اليدوية.

