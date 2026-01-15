دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة كارشر الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) ، الرائدة عالمياً في تقنيات وحلول التنظيف، بالتعاون مع AA Group سوريا، إحدى أبرز المجموعات التجارية الإقليمية، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توزيع وخدمات منتجات KARCHER في السوق السورية بشكل كبير.

تمثل هذه الخطوة محطة مفصلية في استراتيجية نمو كارشر الإقليمية، حيث تستفيد من خبرة AA GROUP الواسعة وشبكتها القوية لضمان وصول العملاء المحترفين في سوريا إلى حلول تنظيف عالمية المستوى مدعومة بخدمات ما بعد البيع الموثوقة.

وقد جرى توقيع اتفاقية الشراكة رسمياً خلال حفل خاص بحضور جو لحود، رئيس كارشر الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب كريم أيوب آغا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة AA GROUP ,وأكد الحفل على التزام المؤسستين المشترك بتطوير السوق، وتقديم خدمة عملاء متميزة، وبناء تعاون طويل الأمد يحقق نمواً كبيراً.

ومن المقرر افتتاح صالة عرض رئيسية في دمشق أواخر عام 2025، لتكون حجر الأساس لاستراتيجية التوسع على مستوى البلاد، مع خطط لاحقة لافتتاح منشآت في حلب واللاذقية وحمص. ويعكس هذا التوسع التدريجي التزام الطرفين بتوفير وصول غير مسبوق للعملاء السوريين إلى الخبرة التقنية والدعم المتخصص.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال جو لحود: " إن شراكتنا مع مجموعة آيوب أغا تمثل خطوة محورية تتماشى مع التزامنا بتوسيع حضورنا في منطقة المشرق، وجعل تقنياتنا المبتكرة أقرب إلى عملائنا. إن السمعة القوية لمجموعة آيوب أغا وشبكتها المتينة والتزامها بالتميز تجعلها الشريك المثالي لتمثيل علامة كارشر في سوريا وضمان حصول عملائنا على مستوى خدمة ودعم لا مثيل له."

من جانبه، عبّر كريم أيوب آغا عن تفاؤله قائلاً: "نحن فخورون ومتحمسون للدخول في هذا التحالف الاستراتيجي مع كارشر الشرق الأوسط وأفريقيا، العلامة العالمية الرائدة في تقنيات التنظيف. هذه الشراكة تتيح لنا تنويع محفظتنا الاستثمارية بحلول عالية الجودة ومستدامة، ودعم تطوير السوق السورية عبر تزويد الشركات والمهنيين بأفضل أدوات التنظيف للحفاظ على معايير النظافة والكفاءة. نحن واثقون أن هذا التعاون سيكون مثمراً للطرفين وسيدفع نحو نمو كبير."

وسيركز هذا المشروع في مرحلته الأولى على المؤسسات العامة والقطاعات الخدمية الرئيسية في سوريا، لدعم صيانة المواقع والمرافق والبنى التحتية الحيوية. وبالتوازي، ستعمل الشركة على التعاون مع الفنادق الكبرى ومجموعات الضيافة، والمناطق الصناعية والمصانع، وشركات البناء والبنية التحتية، لضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والصيانة في المواقع الأكثر أهمية لتعافي البلاد ونموها المستقبلي.

نبذة عن كارشر الشرق الأوسط وأفريقيا:

كارشر هي الشركة الرائدة عالمياً في تقنيات التنظيف، ويعمل لديها أكثر من 16,000 موظف في 82 دولة و160 فرعاً. وتدير أكثر من 50,000 مركز خدمة حول العالم لضمان الدعم المستمر للعملاء. وفي عام 2023، حققت الشركة أعلى مبيعات في تاريخها بقيمة 3.294 مليار يورو. افتتحت فرعها في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 1998، ويغطي 68 دولة من مقرها الرئيسي في جبل علي – دبي.

وتشمل منتجات كارشر أجهزة التنظيف بالضغط العالي، المكانس الكهربائية، أجهزة التنظيف بالبخار، مكانس الشوارع، ماكينات غسل الأرضيات، محطات غسيل المركبات، أجهزة التنظيف بالثلج الجاف، أنظمة الري، وموزعات مياه الشرب.

نبذة عن مجموعة AA - سوريا:

تُعد استثمارات آيوب آغا (AAI) مجموعة صناعية دولية رائدة تتمتع بخبرة تزيد عن 50 عاماً في بناء شراكات عالمية. ولها حضور بارز في سوريا ونيجيريا والمملكة المتحدة، حيث نفذت أكثر من 700 مشروع في مجالات البنية التحتية والعقارات الفاخرة والتطوير الصناعي. وفي سوريا، تعمل المجموعة من خلال المؤسسة الأم SENDOS منذ عام 2009، ومن أبرز مشاريعها مشروع "The Address" السكني الفاخر في يعفور بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.

مع مجموعة عالمية من المستأجرين التي تضم بعثات دبلوماسية و شركات مدرجة ضمن قائمة فورتشن 500, تواصل المجموعة التزامها بدفع عجلة التعافي الاقتصادي الإقليمي من خلال الجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية.

