الدوحة، قطر – أعلنت كادو، المنصة المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة للهدايا الفاخرة والتي تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعها في قطر، وهو ما يمثل خطوة محورية ترسّخ مكانتها كواحدة من منصات الهدايا القلائل القائمة على التكنولوجيا في مجال حلول الهدايا الذكية وتزاول عملياتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام "كادو" بتحقيق رؤيتها بعيدة المدى لإنشاء بنية تحتية إقليمية متكاملة لقطاع الهدايا، تربط بين الشركات والمبدعين والموردين ضمن منظومة عمل متكاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وإلى جانب عملياتها القائمة حالياً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة، فإن دخول "كادو" إلى قطر اليوم يمثل نقطة تحول رئيسية تتيح لها تقديم خدمات أكثر سلاسة وفعالية للعملاء عبر الحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن "كادو"، التي أسستها ليلى المرعشي، قد بدأت رحلتها من مجرد شركة ناشئة في دبي، لتصبح اليوم إحدى المنصات الإقليمية الرائدة، حيث تقدم خدماتها إلى شرائح واسعة من العملاء في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات المالية والسلع الفاخرة والضيافة والتكنولوجيا. ومن أبرز ما تتميز به المنصة أنها تتبع نهجاً ذكياً وشاملاً يجمع بين تنسيق وإدارة خدمات الهدايا ويرتكز على منظومة خدمات لوجستية عالية الكفاءة وقدرات إنتاج وتنفيذ متميزة عابرة للحدود.

وبهذه المناسبة، تحدثت ليلى المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "كادو"، قائلة، "نحن نرى في قطر امتداداً طبيعياً لاستراتيجيتنا الإقليمية. فمع ازدياد ترابط الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، نشهد حالياً توجهاً متزايداً نحو تقديم هدايا تتسم بالتنظيم والذكاء المرتبط بالموروث الثقافي، والذي يعكس رقيّ العلامة التجارية والخصوصية التراثية للمنطقة عموماً. إن ترسيخ حضورنا في قطر يمكننا من تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، ويتيح لنا في الوقت ذاته تأسيس منظومة خدمات أقوى وأكثر فعالية تجمع معاً المواهب الإبداعية المحلية بالموردين الموثوقين وفقاً لأرقى المعايير العالمية. إنها خطوة مهمة في مسيرتنا نحو إنشاء بنية تحتية موحدة للهدايا في دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إتاحة بناء علاقات مثمرة بين كافة الأسواق."

تقدم "كادو" من قبل خدماتها إلى العملاء في قطر من خلال عملياتها القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبالدخول إلى السوق القطرية اليوم، ستتمكن "كادو" من توسيع نطاق هذا النشاط، وإتاحة الفرصة للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات للاستفادة من برامجها المصممة خصيصاً للهدايا، إلى جانب حملاتها الترويجية الموسمية والعروض الخاصة الأخرى العابرة للحدود التي تطرحها "كادو" من خلال شريك إقليمي واحد.

وفضلاً عن ذلك، فإن هذا التوسع يفتح آفاقاً جديدة للحرفيين والمبدعين المحليين في قطر لتوسيع مشاركتهم ضمن شبكة الخليج المتنامية، مما يعزز ذلك التزام "كادو" بدعم منتجات الحرف اليدوية الإقليمية ضمن إطار عمل متميز قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

في ضوء التركيز المتزايد على تحسين إدارة علاقات الشركات وتعزيز تجربة العملاء في منطقة الخليج، فإن توسع "كادو" في قطر يضعها في طليعة قطاع يشهد تطوراً سريعاً في مجال المهارات الحرفية، وهو ما يشكل جسراً يربط بين الفخامة، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا للارتقاء بمستوى التواصل بين الشركات.

حول "كادو"

"كادو" هي منصة مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هدايا الشركات. تسعى "كادو" لإحداث تحول جذري في طريقة تواصل العالم عبر الهدايا. تمزج المنصة، التي تأسست في دبي، بين الإبداع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتوفير تجارب مميزة وفعّالة تستهدف كبرى العلامات التجارية العالمية.

في أعقاب عرضها في برنامج "شارك تانك" بدولة الإمارات العربية المتحدة وافتتاح مكتبها في نيويورك، تواصل "كادو" رحلة توسعها عالمياً بهدف دمج الحرفية والابتكار ورواية القصص الثقافية في منظومة هدايا متكاملة.

للمزيد من المعلومات الصحفية، يرجى الإتصال بـ:

سيلفي قسطون sylvie@ignitelb.com

-انتهى-

#بياناتشركات