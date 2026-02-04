تسلط الضوء على مزايا الشحن بالسكك الحديدية من حيث الموثوقية، والقدرة التشغيلية، والكفاءة، والتكلفة خاصة في نقل المواد السائبة ولمسافات طويلة

تؤكد مكانة السكك الحديدية كحل تشغيلي فعال وجاهز لدعم المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في دولة الإمارات

أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، أطلقت قطارات الاتحاد حملة توعية وطنية لتشجيع مزوّدي الخدمات اللوجستية والمصنّعين وقطاعات الصناعات الثقيلة على اعتماد الشحن بالسكك الحديدية لنقل البضائع لمسافات طويلة بدلاً من استخدام وسائل النقل البرية الأخرى.

وتأتي الحملة في وقت يشهد فيه القطاعان الصناعي والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات مرحلة جديدة من النمو، ما يزيد الضغط على خدمات النقل على الطرق، ويؤثر على موثوقية التسليم، ويرفع تكاليف التشغيل. وتقدّم الحملة خدمات الشحن بالسكك الحديدية ليس كخيار بديل نظرياً، بل كحل عملي يعمل بالفعل على امتداد دولة الإمارات، ويمتاز بكونه عالي الكفاءة وقابل للتطوير.



وتمتد خدمات شحن البضائع لمسافة 900 كيلومتر على متن شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتربط بشكل مباشر بين المناطق الرئيسة والموانئ والمراكز الصناعية، مما يسهل نقل البضائع والمواد السائبة بمختلف أنواعها وأحجامها، وفق جداول زمنية محددة، وعلى مسارات خاصة بها، بمستويات عالية من الموثوقية تواكب احتياجات النمو المتسارع.

ويمكن لقطار الشحن الواحد نقل ما يصل إلى حمولة 300 شاحنة ثقيلة، ما يخفف الازدحام على الطرق الرئيسية، ويساعد في تقليل وقت الشحن وبالتالي تعزيز موثوقية عمليات التصنيع لاسيما التي تجري ضمن جداول زمنية ضيقة.

وبهذا الصدد، قال عمر السبيعي، المدير التنفيذي بالإنابة في قطارات الاتحاد لخدمات الشحن: "بالنسبة للصناعات الثقيلة، لم تعد الخدمات اللوجستية تُقاس بالسرعة وحدها، بل أصبحت الموثوقية عاملاً أساسياً في نجاح العمليات. فالتأخيرات والازدحام وعدم استقرار الأداء تؤدي إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة، فيما يقدّم الشحن بالسكك الحديدية حلاً عملياً لهذه التحديات، من خلال ما يوفره من كفاءة تشغيلية وموثوقية عالية وقدرة على التنبؤ، بما يضمن استدامة وثبات الأداء يوماً بعد يوم".

وأضاف السبيعي: "وعلى الرغم من الدور المهم الذي يلعبه النقل بالسكك الحديدية في شحن البضائع والمواد السائبة بمختلف أنواعها لمسافات طويلة، والذي يسهم في الحد من الازدحام على الطرق وتعزيز كفاءة النقل بالشاحنات لتكون أكثر فعالية في نطاق عملها، سيظل الشحن عبر وسائل النقل البرية الأخرى ضرورياً، خاصة في عمليات النقل إلى الوجهات الأخيرة ولمسافات قصيرة، وهو ما سيقود إلى تحسين مستويات أداء منظومة النقل في الدولة".

وتابع السبيعي: "استثمرت دولة الإمارات في شبكة سكك حديدية وطنية مصممة لدعم النمو الذي تشهده الدولة لعقود مقبلة، وليس لفترات قصيرة. ونتطلع من خلال هذه الحملة إلى ضمان استفادة القطاع الصناعي بالكامل من هذا الاستثمار. فالشحن بالسكك الحديدية يعمل بكفاءة وموثوقية، وهو جاهز للتوسع".

وتُسلط الحملة الضوء على الدور الفاعل الذي يلعبه الشحن بالسكك الحديدية، في تمكين الشركات لاسيما التي تعتمد السكك الحديدية في وقت مبكر من تحقيق الاستقرار في تكاليف النقل، وتقليل مخزونها الاحتياطي، والتخطيط للإنتاج بثقة أكبر، وبالتالي تحسين موثوقية عملياتها والقدرة على التوسع دون إضافة عبء على شبكات الطرق، وهو ما سيتضاعف بلا شك مع نمو حجم الإنتاج، وتؤكد شركة قطارات الاتحاد لخدمات الشحن من خلال الحملة على أنها تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة توازن نظام الخدمات اللوجستية، من خلال مختلف وسائل النقل البرية بما يخدم قطاع النقل الوطني.

وستُنفَّذ الحملة عبر وسائل الإعلام المتخصصة، والمنتديات الصناعية، والمنصات الرقمية، مدعومة بدراسات حالة توضح كيف ساهم دمج الشحن بالسكك الحديدية في تحسين الكفاءة التشغيلية لدى العملاء العاملين في مجالات مواد البناء، والبتروكيماويات، والمعادن، والبضائع المعبأة في حاويات. كما تعكس الحملة أولويات وطنية واسعة النطاق لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتحسين تنافسية القطاع الصناعي، وضمان جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية المستقبلية لاسيما في ظل نمو حركة التجارة.

نبذة عن قطارات الاتحاد:

تأسست شركة قطارات الاتحاد في عام 2009، بصفتها المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات. وتمتد شبكة السكك الحديدية الوطنية لمسافة 900 كيلومتر، لتربط المُدن والمناطق الرئيسة والموانئ والمراكز الصناعية من الغويفات إلى الفجيرة على الساحل الشرقي.

وباعتبارها جزءاً من "مشاريع الخمسين"، تسهم شبكة السكك الحديدية الوطنية في دعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة. وتعمل منظومتها المتكاملة للنقل على تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الربط الإقليمي. وتعمل قطارات الاتحاد حالياً على نقل البضائع عبر 11 محطة للشحن بالسكك الحديدية، تضم أربعة موانئ رئيسية. وفي العام 2026 ستتسع خدماتها لتشمل نقل الركاب، لتربط بين المراكز السكانية والاقتصادية في مختلف أرجاء الدولة.

