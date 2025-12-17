القاهرة – كشفت شركة قرة إنرجي عن افتتاح فرعين جديدين لها في العراق والسعودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تواجدها الإقليمي واستغلال فرص النمو في الأسواق الإقليمية، وذلك بعد أن نجحت الشركة في زيادة حجم أعمالها بنسبة أكثر من 60% سنويًا على مدار الأربع سنوات الماضية، ما يعكس قدرة استراتيجياتها التشغيلية على تحقيق نمو مستدام ورفع كفاءة الأداء.

وفي سياق متصل، احتفلت الشركة مؤخرًا بمرور 25 عامًا على تأسيسها في السوق المصري، خلال احتفالية كبرى أقيمت في قصر عابدين بحضور نخبة من الوزراء وشركاء النجاح والعملاء، لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الشركة خلال ربع قرن من النشاط في قطاعي الطاقة والتشييد، مع الالتزام بالاستدامة والابتكار.

على مدار هذه السنوات، نفذت قرة إنرجي مشاريع متنوعة بدءًا من المحطات الصغيرة للطاقة وحتى محطات التوليد الكبرى، ومن المشاريع الكهروميكانيكية إلى المقاولات العامة والحلول المستدامة، حيث أسهمت مبادراتها في استغلال غازات الشعلة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وتطبيق محطات الطاقة الثلاثية، وتحويل الطاقة الحرارية المهدرة إلى كهرباء، ما ساهم في خفض الانبعاثات الضارة وتقديم حلول طاقة فعّالة ومستدامة.

وتعكس البيانات البيئية التراكمية للشركة نجاح هذه المبادرات، إذ بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية التي تم توليدها 1,206,111 وحدة، وتم توفير 379 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و8.1 مليون لتر ديزل، كما تم إيقاف واستغلال 1,712 مليون قدم مكعب من غازات الشعلة وتحقيق 9,600 جيجاوات ساعة طاقة كهربائية موفرة، ما أسهم في خفض 1,160,800 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل قدرة أكثر من 46 مليون شجرة على امتصاص الكربون.

وأكد الدكتور أحمد درويش، رئيس مجلس الإدارة، أن رحلة الشركة لم تكن مجرد نجاحات رقمية أو توسعات تشغيلية، بل كانت قصة إنسانية في جوهرها، قادها فريق يؤمن بأن العمل الجيد قادر على خلق أثر حقيقي ومستدام.

من جانبه، استعرض المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي، محطات التحول التي مرت بها الشركة والتحديات التي واجهتها في سوق سريع التغير، مشيرًا إلى قدرة توحيد الرؤية والعمل الجماعي على تنمية الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتقديم حلول طاقة وتشييد تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة.

وأضاف أن الشركة تتحول اليوم من قصة كفاح إلى قصة نجاح، مستعرضًا رؤيتها للـ100 عام القادمة ودور الجيل الثاني من أبناء قرة إنرجي في قيادة المرحلة المقبلة بروح الابتكار والمسؤولية، لضمان استمرار الرحلة بنفس القوة والوضوح.

وقد قدم أعضاء الجيل الثاني رؤاهم حول مستقبل الشركة، حيث ركزت المهندسة هبة قرة على تعزيز الاستدامة ودفع الشركة نحو نماذج عمل أكثر تطورًا، وتناول المهندس سمير سليم وضع قطاع التشييد والتوجهات المستقبلية للنمو، فيما قدم المهندس محمد سلام رؤيته لمستقبل التوسعات في قطاع التشييد، واستعرض المهندس مدحت محمد آفاق تطوير حلول الطاقة في السنوات المقبلة.

ومع مرور 25 عامًا على تأسيسها، تؤكد قرة إنرجي استمرار رحلتها نحو النمو الإقليمي وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات السوق وتعزز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التزامها بالحوكمة والعمل المسؤول.

-انتهى-

#بياناتشركات