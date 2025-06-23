دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت آمال، شركة التطوير العقاري الإماراتية الرائدة، رسمياً عن إبرام شراكة استراتيجية مع منصوري، الشركة العالمية المتخصصة بتصاميم السيارات الفاخرة، مما يشكل حجر الزاوية لإطلاق مشروع "منصوري ريزيدنسز"، البرج السكني فائق الفخامة في دبي. يمثل هذا التعاون أول مشروع عالمي لشركة "منصوري" في مجال التصميم المعماري، وانطلاق الشركة المرموقة عالمياً في عالم العقارات والمعيشة الراقية. تبلغ قيمة المشروع 1.8 مليار درهم إماراتي، ويعكس التصاميم الطموحة والطلب المتزايد في السوق على العقارات الفريدة التي تتمحور حول التصميم.

يقع برج "منصوري ريزيدنسز" في ميدان هورايزون المرموق في مدينة محمد بن راشد، وسيبلغ ارتفاعه 48 طابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 142,800 متر مربع. يوفر البرج مزيجاً حصرياً من عناصر التصميم الداخلي المميزة لشركة "منصوري"، بدءًا من الردهة والمرافق المصممة خصيصاً إلى مواقف السيارات المخصصة لكبار الشخصيات. ستتراوح مساحات الوحدات السكنية بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 8 شقق بنتهاوس تغطي طابقاً بأكمله. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع في مرحلة متقدمة من التخطيط والتصميم، ومن المقرر اكتماله في الربع الأخير من عام 2028.

بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الشراكة، صرّح عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة آمال: "تُمثل هذه الشراكة مع منصوري نقلة نوعية تعيد تعريف معايير المعيشة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدّم تجربة معيشة استثنائية تُلبي احتياجات المشترين من أصحاب الثروات الكبيرة اليوم. يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي النمو والازدهار، حيث سجّل مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025 وحده، ويأتي برج منصوري ريزيدنسز لتلبية الطلب المتزايد على العقارات التي تُركّز على التصميم والتفرّد. هذه هي بداية رحلة ملهمة ومتميزة بحق، ونتطلع إلى الكشف عن جماليات وإبداع البرج في المستقبل القريب."

بالتعاون مع "منصوري"، ركّزت "آمال" على تقديم تصميمات داخلية تجمع بين جماليات الأداء العالي والراحة والمساحات السكنية الراقية، حيث تُجسِّد التفاصيل الدقيقة والأشكال النحتية الخطوط الانسيابية للسيارات الفارهة، بينما تُضفي الإضاءة متعددة الطبقات وخيارات المواد المُصمَّمة حسب الطلب تجربةً حسيةً مميزة بدءً من المفروشات المُغلَّفة بالجلد والمعادن المصقولة إلى التشطيبات الخشبية المُخصصة. تتميز المطابخ بآليات خفية تضمن سهولة الاستخدام، بينما تتفرّد غرف النوم بلمسات تنجيد أنيقة وأقمشة راقية، لتكون النتيجة مساحة مصممة بإتقان تجمع بين الابتكار والأناقة والجودة العالية التي تختزل فلسفة منصوري المميزة في التصميم.

من جهته، علّق كوروش منصوري، مؤسس منصوري، قائلاً: "يمثل هذا المشروع علامة فارقة لشركتنا، حيث يتيح لنا التعاون مع شركة "آمال" نقل فلسفتنا المميزة في عالم التصميم إلى مساحة جديدة تعكس جوهر الفخامة والرقي الذي تتميز به "آمال". في برج منصوري ريزيدنسز يلتقي التميز الهندسي بالفن والحياة الملهمة في مساحة سكنية راقية تعبر عن الحرفية الجريئة والفريدة التي ميّزت منصوري لعشرات السنين. تتمثل رؤيتنا المشتركة في تقديم نمط حياة راقٍ تعكس كافة تفاصيلها، من المواد إلى الأجواء، الحرفية والفردية والأصالة. سيضع هذا المشروع معياراً عالمياً جديداً للمعيشة المصممة خصيصاً في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية."

يتميز البرج بمرافق عالمية المستوى تغطي ثلاثة طوابق حرصت كل من "آمال" و "منصوري" على تصميمها المبتكر لتوفير الراحة والأداء العالي للسكان، مع مجموعة منتقاة من المتاجر الراقية ومنافذ البيع بالتجزئة. يمكن للسكان الاستمتاع بملاعب البادل وتجارب الغولف المصغر، وصالات رياضية داخلية وخارجية، واستوديو يوغا، ومنتجعات صحية منفصلة للرجال والنساء، ومسبحي إنفينيتي، وسينما داخلية، ومناطق لعب مخصصة للأطفال. تشمل المناطق المجتمعية صالات منصوري الحصرية، وشرفة واسعة، ومساحات عمل إبداعية، ومنطقة خارجية متعددة الأغراض، ومطاعم، ومناطق طعام خارجية متعددة. كما يضم المشروع ثمانية طوابق مخصصة لمواقف السيارات، منها طابقان مخصصان لكبار الشخصيات، وشاشة عرض على طراز صالات السينما، ومصعد سيارات لضمان سهولة الوصول. كما توفر خدمات السيارات الحصرية راحة البال للسكان لمالكين والعناية الفائقة بسياراتهم الثمينة، مما يعزز نمط الحياة الفاخر المستوحى من عالم السيارات.

ولتلبية متطلبات مالكي المنازل العصريين، سيدمج برج "منصوري ريزيدنسز" تقنيات المنازل الذكية والأتمتة المتطورة في جميع أنحائه بما في ذلك ميزة التحكم السلس في الإضاءة، وتكييف الهواء، والأمن، وحتى مواقف السيارات، المصممة لتعزيز الراحة، وكفاءة الطاقة، والارتقاء بمعايير الحياة اليومية.

إلى جانب الهندسة المعمارية، يجمع برج "منصوري ريزيدنسز" بين الابتكار في التصميم، ويعكس روح التعاون المتميز، والقيمة الخالدة في عنوان واحد. حالياً، تحتضن فيه دولة الإمارات العربية المتحدة 130,500 مليونير، وتم تصنيفها في المرتبة الرابعة عشرة من حيث أكبر أسواق الثروة عالمياً، مما يجعل قطاع العقارات الخيار الأمثل للحفاظ على الثروات. للمستثمرين المتميزين، يُعدّ برج "منصوري ريزيدنسز" الخيار المثالي لأسلوب حياة مميز واستثمار واعد.

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عن شركة "آمال"

"آمال" شركة رائدة في التطوير العقاري تندرج تحت راية شركة أيانا القابضة. تلتزم "آمال" بإعادة تعريف مفهوم الحياة العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتركز على إبداع وجهات سكنية تجمع بين الرقي والأناقة العصرية. بقيادة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن لاحج، تسخّر الشركة التصاميم المبتكرة، وممارسات البناء المستدامة، وأحدث التطورات التكنولوجية لتشييد مجمّعات معمارية فريدة ونابضة بالحياة. تلتزم "آمال" بتجاوز توقعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء، ووضع معايير جديدة في سوق العقارات الفاخرة.

عن منصوري

"منصوري" شركة رائدة عالمياً مجال تخصيص السيارات الفاخرة. تأسست الشركة عام 1989 على يد كوروش منصوري، وتستند إلى شغف عميق بالموروث الثقافي والتقاليد والحرفية والتكنولوجيا المتطورة. في بداياتها، ركّزت الشركة على العلامات التجارية البريطانية الشهيرة مثل رولز رويس وبنتلي وأستون مارتن. واليوم، تمتد خبرة منصوري لتشمل تخصيص ماركات السيارات العالمية المرموقة، بما في ذلك بورشه ولوتس ومازيراتي وبي إم دبليو ومرسيدس بنز وماكلارين ولامبورغيني وفيراري.

من مقرها الرئيسي في براند، ألمانيا، وبحضور عالمي يشمل صالة عرض رئيسية وورشة عمل في دبي، تقدم منصوري مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من تحويل السيارات بالكامل ودمج العناصر الكربونية، إلى أطر العجلات المصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، وترقية المحركات القوية، والتجهيزات الداخلية المصممة حسب الطلب. يتيح برنامج "منصوري بيسبوك" (MANSORY Bespoke)الحصري لعملاء الشركة المتميزين فرصة ابتكار سيارات فريدة ومصممة خصيصاً لتلبية أذواقهم.

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