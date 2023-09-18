يمكن للراغبين تقديم الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة في البرتغال

بات بإمكان المقيمين في قطر التقدم بطلب الحصول على تأشيرة البرتغال في مركز طلبات التأشيرة العالمية «في إف إس غلوبال» بالدوحة، والواقع في الطابقين الأول والثاني من مبنى النعيمي، شارع عقبة بن نافع، طريق المطار، الدوحة، قطر. وجرى افتتاح المركز في 3 سبتمبر 2023، حيث سيتم قبول المستندات الخاصة بتأشيرات الإقامة القصيرة والطويلة إلى البرتغال.

تم توقيع اتفاقية الشراكة مع «في إف إس غلوبال» لتقديم خدمات تأشيرة البرتغال في قطر من قبل سعادة سفير الجمهورية البرتغالية في قطر بتاريخ 14 أغسطس 2023.

وقال سعادة باولو نيفيس بوسينيو سفير الجمهورية البرتغالية لدى قطر: "يهدف هذا التعاون مع «في إف إس غلوبال»، إلى تسهيل عملية تقديم طلبات التأشيرات البرتغالية في قطر، ما يعد خطوة استراتيجية لمواصلة تطوير قطاع السياحة في البرتغال. ويجسد الرؤية الرامية لتسهيل عمليات السفر بين قطر والبرتغال، الأمر الذي يكتسب أهمية حيوية في إطار الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين."

وبدوره قال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «في إف إس غلوبال»: "يسعدنا توفير خدمات الحصول على تأشيرة البرتغال في قطر، لتسهيل تجارب المسافرين وجعلها أكثر سلاسة. تجمعنا علاقة طويلة الأمد مع وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية منذ عام 2014، ونقدر ثقتهم المستمرة بنا."

توفر «في إف إس غلوبال» حالياً خدماتها للجمهورية البرتغالية في 23 دولة حول العالم، عبر 65 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة ومن ضمنها المركز الحالي في الدوحة، الذي يعتبر أحدث توسعة لخدمات الشركة.

يمكن لمقدمي الطلبات أيضاً اعتماد مجموعة من الخدمات الاختيارية* التي توفرها «في إف إس غلوبال» لتسهيل وتعزيز تجارب المتعاملين، بما في ذلك تحديثات الرسائل النصية القصيرة في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم، وكشك الصور وخدمات التصوير والنسخ، وخدمة البريد السريع لتسليم المستندات وجوازات السفر إلى عتبة باب منزل أو مكتب المتقدمين.

وستتاح خدمة *بريميوم لاونج Premium Lounge للراغبين بتقديم طلبات الحصول على تأشيرة البرتغال، والتي تتضمن إرشادات شاملة، وعملية تقديم الطلبات وتوفير البيانات البيومترية بشكل أسرع، بالإضافة إلى خدمات الرسائل النصية القصيرة والبريد السريع المجاني في أجواء تتسم بالفخامة.

*يرجى ملاحظة أن اختيار هذه الخدمات الإضافية ليس له أي تأثير على وقت المعالجة أو القرار بشأن طلبات التأشيرة

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».