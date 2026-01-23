أعلنت في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، والتي تمكن الحكومات والمواطنين من التنقل العالمي الآمن، وبالتعاون مع سفارتي جمهورية التشيك وجمهورية ألمانيا الاتحادية في الكويت عن افتتاح مركزها الجديد والمتطور لتقديم طلبات التأشيرة، وذلك بهدف توفير تجربة متكاملة ورفيعة المستوى لسكان دولة الكويت. ويتميز المقر الجديد بزيادة عدد منصات تسجيل البيانات الحيوية، لضمان سرعة إنجاز عملية تقديم طلبات التأشيرة. كما تم تصميم المركز بحلة عصرية توفر بيئة مريحة وآمنة تضمن الخصوصية التامة لجميع الزوار.

تم افتتاح مركز تقديم طلبات التأشيرة الجديد بحضور كلاً من سعادة السيد يوراي خميل، سفير جمهورية التشيك لدى الكويت، وسعادة السيد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت ، والسيدة موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لدى في إف إس جلوبال في الكويت، والسيد أفدهوت شيلار، رئيس إدراة العمليات - لدى في إف إس جلوبال في الكويت.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد يوراي خميل، سفير جمهورية التشيك لدى الكويت خلال حفل الافتتاح: "يعكس مركز تقديم طلبات التأشيرة الجديدالتزامنا الراسخ بتقديم خدمات فعالة وشفافة وسهلة الاستخدام. ونحن على ثقة بأن الخدمات المطورة التي يقدمها المركز ستسهم في تسهيل حركة التنقل، ودعم التبادل الثقافي، والنمو التجاري، وتعميق الروابط بين الشعبين. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من المسافرين لاستكشاف ما تزخر به جمهورية التشيك من جمال طبيعي وتاريخي وثقافي، بالإضافة إلى التعرف على تقنياتها الحديثة ومنتجعاتها الصحية العالمية".

ومن جانبه، صرح سعادة السيد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت، قائلاً: "تحظى شركة في إف إس جلوبال بثقتنا لتولي مهام استلام طلبات التأشيرة لجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ أكثر من 20 عاماً، شهدت خلالها خدمات الشركة توسعاً وتطوراً مستمراً. وبما أن جميع المقيمين في الكويت الراغبين في السفر إلى ألمانيا يمرون عبر هذا المركز، فإنه يسعدني جداً رؤية هذه التحسينات التي جعلت المركز نموذجاً للترحاب والكفاءة والراحة. إنه بلا شك المكان الأمثل لبدء رحلة زيارة إلى بلدي ألمانيا".

وبدورها قالت السيدة موناز بيليموريا، الرئيس الإقليمي لدى في إف إس جلوبال في الكويت: "تتمتع شركة في إف إس جلوبال بعلاقة طويلة الأمد مع حكومتي جمهورية التشيك وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويسعدنا اليوم تدشين هذا المركز المتطور في الكويت، سيلعب هذا المركز دوراً حيوياً في تلبية الطلب المتزايد على السفر إلى هاتين الوجهتين الأوروبيتين البارزتين، ونحن على ثقة بأن المركز الجديد سيعزز من تجربة العملاء، مما يساعدنا على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين".

يمكن للمتقدمين بطلبات التأشيرة اختيار مجموعة من الخدمات الاختيارية لتحسين تجربة تقديم طلبات التأشيرة، مثل التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة وخدمة البريد السريع، وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن اختيار هذه الخدمات الإضافية لا يؤثر على الجدول الزمني أو قرار البت في طلبات التأشيرة.

تعد شركة في إف إس جلوبال شريكاً موثوقاً لحكومتي جمهورية التشيك وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال خدمات معالجة التأشيرات منذ عامي 2014 و2005 على التوالي. وتقدم الشركة اليوم خدمات التأشيرات نيابةً عن جمهورية التشيك في 30 دولة عبر شبكة تضم 73 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة، كما تُقدّم الدعم لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 31 دولة حول العالم من خلال شبكة تضم 74 مركزاً.

يُشترط على المتقدمين حجز موعد لتقديم طلبات التأشيرة الخاصة بهم لجمهوريتي التشيك وألمانيا الاتحادية، حيث تتوفر المواعيد على الموقع الإلكتروني www.vfsglobal.com بدون أي رسوم إضافية.

يشار إلى أن دور شركة في إف إس جلوبال في عملية تقديم طلبات التأشيرة يقتصر على المهام الإدارية الأولية فقط، والتي تشمل جمع نماذج طلبات التأشيرة والوثائق المطلوبة وفقاً لقائمة التحقق التي تقدمها السفارة. ولا تتدخل في إف إس جلوبال في عملية اتخاذ قرار منح التأشيرة، إذ يُعدّ ذلك من اختصاص السفارة والقنصلية وحدهما.

مركز تقديم طلبات التأشيرة في الكويت:

العنوان: الطابق 25، برج الراية، شارع الشهداء، شرق، الكويت العاصمة، الكويت

ساعات العمل: من الأحد إلى الخميس، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 4000 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 165 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*523 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

*تتضمن 329 مليون معاملة من قبل شركة في إف إس جلوبال و194 مليون معاملة من قبل شركة CiX Citizen Experience

للتواصل الإعلامي:

ياسر زرز

مانسي شارما

yasserz@vfsglobal.com

maansis@vfsglobal.com

communications@vfsglobal.com

