موقع إلكتروني مخصص لتوفير الإرشادات والدفع وحجز المواعيد

خدمات اختيارية مخصصة لتحديثات الحالة الفورية وتسليم المستندات

أعلنت في إف إس جلوبال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، والتي تمكن الحكومات والمواطنين من التنقل العالمي الآمن، عن شراكة جديدة مع شركة دي بي بيه داتا سينتر إنك (DCI)، التابعة للحكومة الفلبينية. ستدعم هذه الشراكة عملية التحقق من عقود عمل العمال للجالية الفلبينية المغتربين في أبوظبي ودبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن تبدأ الخدمات في نهاية يناير 2026، بهدف توفير تجربة سلسة للعمالة الفلبينية المقيمة في دولة الإمارات.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العمال من الجالية الفلبينية في الخارج من سداد المدفوعات وحجز المواعيد بسهولة عبر الإنترنت، ثم زيارة أحد أقرب مراكز التحقق من العقود التابعة لشركة في إف إس جلوبال لتقديم مستنداتهم. وبمجرد التحقق من العقد من قبل مكتب العمال المهاجرين، سيتلقى المتقدمون إشعاراً عبر البريد الإلكتروني يفيد بأن المستندات جاهزة للاستلام من المركز. كما يمكن للمتقدمين اختيار خدمات مميزة إضافية، مثل إعادة جواز السفر عبر البريد السريع وتحديثات الحالة عبر الرسائل النصية القصيرة في الوقت اللحظي مقابل رسوم إضافية.

وعن هذه الخطوة قال جيتان فياس، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية ورئيس إدارة تطوير الأعمال لدى في إف إس جلوبال: تعكس هذه الشراكة مع ي بي بيه داتا سينتر إنك التزامنا المستمر بدعم العمالة الفلبينية في الخارج عبر تقديم خدمات تتسم بالشفافية والكفاءة. ومن خلال تمكين التحقق الأولي من المستندات شخصياً في مراكزنا، نضمن دقةً ومصداقيةً والتزاماً بالمعايير بشكل أكبر. كما نوفر للمتقدمين تجربةً سلسةً مدعومةً بالتكنولوجيا، بدءاً من حجز المواعيد وحتى استلام المستندات".

وتعد عملية التحقق من العقود خطوة جوهرية للعمالة الفلبينية، إذ يضمن توافق عقود عملهم مع المعايير والحماية التي تحددها الحكومة. ويُعتبر التحقق من العقود أحد متطلبات الحصول على شهادة العمل في الخارج، والتي تمنحهم الحق في مغادرة الفلبين للعمل في الخارج.

توفر المراكز الجديدة العديد من المزايا الرئيسية الخدمية والمصممة لتوفير تجربة عالمية المستوى ومريحة للعمالة الفلبينية في الخارج أبرزها:

ستكون رسوم الخدمة مجانية خلال أول 30 يوماً من بدء التشغيل

تحسين إمكانية الوصول وتوفير مرافق مريحة

إمكانية حجز المواعيد بسهولة عبر الإنترنت

ساعات عمل ممتدة طوال أيام الأسبوع (من الاثنين إلى الأحد)

دعم فني متوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة

خدمة التوصيل

سداد رسوم التحقق بشكل آمن عبر الإنترنت

يشار إلى أن شركة في إف إس جلوبال تمتلك سجل تعاون ممتد مع الحكومة الفلبينية منذ عام 2019، يشمل خدمات تجديد جوازات السفر في 13 موقعاً حول العالم (دبي، أبو ظبي، الخبر، جدة، الرياض، الكويت، لوس أنجلوس، بلفاست، كارديف، إدنبرة، مرسيليا، دبلن وسنغافورة)، بالإضافة إلى تأشيرات الفلبين للمواطنين الصينيين في 6 مواقع في الصين (بكين، تشونغتشينغ، فوتشو، قوانغتشو، شنغهاي وهونغ كونغ) منذ عام 2025.

والجدير بالذكر أن في إف إس جلوبال تقدم خدمات التحقق لـ 16 عميل من الحكومات من خلال القنوات الرقمية ومن خلال شبكتها الواسعة من مراكز تقديم طلبات التأشيرة على مستوى العالم.

للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة vfsglobal.com/are/en/ofw.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 4000 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 165 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*523 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

*تتضمن 329 مليون معاملة من قبل شركة في إف إس جلوبال و194 مليون معاملة من قبل شركة CiX Citizen Experience

