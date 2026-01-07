مبادرات مشتركة لدعم الابتكار في المدفوعات الرقمية وتعزيز أجندة دبي الاقتصادية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، عن تجديد شراكتها مع متحف المستقبل في دبي. أُبرمت الشراكة لأول مرة في عام 2022، وهي تعكس التزام فيزا بتقديم تجارب مميزة ومُعدّة بعناية للسياح الذين يزورون دبي. وكجزء من الشراكة المجددة، ستستفيد فيزا من منصتها العالمية للسفر لتعزيز تجربة الزوار في متحف المستقبل، حيث سيحصل السياح الذين يستخدمون بطاقات فيزا على عروض حصرية تشمل خصماً بنسبة 10% على بطاقات "بايونير" (VIP) وضمان الدخول العام إلى المتحف.

وقالت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة فيزا في الإمارات: "تفخر فيزا بتجديد شراكتها مع متحف المستقبل، الذي يُعد رمزاً للابتكار والتقدم. معاً، نسعى لتقديم تجارب مميزة للزوار والمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتعزيز طموحاتها السياحية."

ومن جانبه، قال ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "تعكس شراكتنا مع فيزا التزاماً مشتركاً بصياغة مستقبل التجارة والتكنولوجيا. ومن خلال العمل معاً، يمكننا تقديم برامج وتجارب مبتكرة لا تقتصر على جذب الزوار فحسب، بل تساهم أيضاً في تحقيق رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي."

كما ستستفيد فيزا من المتحف لاستضافة فعاليات رفيعة المستوى وتجارب مخصصة وعروض عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على أحدث تقنيات الدفع الرقمي. وستجمع هذه الشراكة بين الجهات الحكومية والبنوك والتجار لاستكشاف موضوعات مثل التجارة الذكية، والأصول الافتراضية، وحلول الدفع من الجيل الجديد، بما يدعم استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع غير نقدي وأجندة دبي الاقتصادية D33.

بالإضافة إلى ذلك، ستنظم فيزا ومتحف المستقبل برامج تدريبية لمساعدة الأفراد على فهم واعتماد التقنيات الجديدة، بما يعزز ريادة دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ويؤكد التزام فيزا بدعم مستقبل التجارة.

نبذة عن شركة Visa

تعد Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية Visa.com.

لمحة عن متحف المستقبل

متحف المستقبل هو أول متحف من نوعه في العالم يرسم تصوراً جديداً ومغايراً للمستقبل، ويشكّل بتصميمه الفريد المبتكر موطناً لبيئات مستقبلية غامرة تأخذ زوّاره في رحلة ملهمة تمكّنهم من تصور المستقبل الذي يتطلعون إليه. ويرسم المتحف، من خلال الموضوعات المميزة التي يقدمها، نسخة مستقبلية لما سيكون عليه عالمنا بعد 50 عاماً من الآن، ويتيح المتحف لزواره تجربة غير مسبوقة تحاكي الحواس وتدمج في تجربة متكاملة العلم والتكنولوجيا لتهيْ الزائر ليكون جزءاً من استشراف المستقبل، لتمكين الإنسانية من تصور غد واعد بكل احتمالاته الممكنة.

