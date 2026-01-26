​​​​​​دبي: أعلنت فيزا اليوم عن إنشاء منطقة رئيسية جديدة ضمن وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، تجمع كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر تحت هيكل قيادي مخصص. ويعكس هذا التطوير التزام فيزا الراسخ تجاه هذه الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، ويهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز الشراكات المحلية، وتقديم حلول أكثر تخصصاً لعملائنا من المؤسسات والشركات وأصحاب البطاقات.

وفي إطار هذا الإعلان، عيّنت فيزا فادي مقدم في منصب المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، لقيادة المنطقة الرئيسية الجديدة. ومنذ انضمامه إلى فيزا في عام 2014، شغل فادي منصب المدير المالي الإقليمي عبر 87 سوقاً في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، ويتمتع بخبرة واسعة في العمل مع المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وشركاء منظومة المدفوعات. وقبل انضمامه إلى فيزا، شغل مناصب قيادية في PepsiCo International وNokia Networks. في منصبه الجديد، سيتولى قيادة استراتيجية فيزا وشراكاتها وعملياتها عبر الأسواق الثلاثة، ودعم مسيرة التحول الرقمي والابتكار فيها.

وعلى مدى عقود، تعاونت فيزا مع البنوك والتجار والجهات التنظيمية في كل من الإمارات والكويت وقطر للمساهمة في بناء منظومات مدفوعات متقدمة وآمنة وشاملة:

الإمارات العربية المتحدة : موطن المقر الإقليمي لمنطقة CEMEA ومركز الابتكار التابع لفيزا، والذي يعد منصة لإطلاق تقنيات مدفوعات رائدة عالمياً .

موطن المقر الإقليمي لمنطقة ومركز الابتكار التابع لفيزا، والذي يعد منصة لإطلاق تقنيات مدفوعات رائدة عالمياً الكويت : اقتصاد رقمي متطور يتسم بمعدلات عالية من استخدام المدفوعات غير التلامسية وحلول التوكننة، إضافة إلى شراكات طويلة الأمد .

اقتصاد رقمي متطور يتسم بمعدلات عالية من استخدام المدفوعات غير التلامسية وحلول التوكننة، إضافة إلى شراكات طويلة الأمد قطر : تسارع في تطوير منظومة المدفوعات بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، عبر تقنيات الدفع البيومتري، وابتكار حلول التجارة الإلكترونية، وتعزيز حضور فيزا مع مكتبها في الدوحة .

وقال طارق محمود، رئيس منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA) في فيزا:

"يمثل هذا التطوير خطوة مهمة تقرّبنا أكثر من عملائنا وشركائنا الذين يقودون مستقبل التجارة في الإمارات والكويت وقطر. فهذه الأسواق من بين الأكثر طموحاً وتقدماً في العالم في مجال ابتكارات المدفوعات. وبفضل خبرة فادي العميقة وقيادته المتميزة، نحن في موقع قوي لقيادة المرحلة التالية من النمو بالتعاون مع شركائنا."

ومن جانبه قال فادي مقدم، المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر في فيزا:

" يشرفني تولي هذا الدور في مرحلة بالغة الأهمية لقطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وبحكم إقامتي وعملي في الأسواق الثلاثة، أدرك بشكل مباشر قوة شراكاتنا والزخم المتنامي الذي يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دول الخليج. وأتطلع إلى العمل عن قرب مع عملائنا وشركائنا لتوسيع تجارب الدفع الآمنة والسلسة، ودعم النمو المستمر في مختلف أنحاء المنطقة."

