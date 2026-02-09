يسهم الوصول إلى الأمونيا منخفضة الكربون والأمونيا الخضراء في تعزيز جهود التحول إلى مسارات إنتاج أكثر استدامة.

إجراء تقييم مشترك للبنية التحتية الداعمة للأمونيا.

استكشاف فرص توسيع التعاون عبر سلسلة القيمة على مستوى العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعَّت شركة "فيرتيغلوب"، أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وشركة "كوفيسترو"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع مواد البوليمرات عالية الجودة وشركة "تعزيز"، منظومة عالمية المستوى للكيماويات يجري تطويرها في أبوظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون عبر سلاسل قيمة الأمونيا وحمض النيتريك، وذلك على هامش زيارة المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس مذكرة التفاهم الاهتمام المشترك بين الأطراف في تقييم حلول الإمداد على المدى القريب والفرص المتاحة على المدى البعيد، ما يعزز التحول إلى مسارات الإنتاج منخفضة الكربون. ويأتي هذا التعاون في أعقاب إتمام صفقة استحواذ شركة "XRG" على كوفيسترو في ديسمبر 2025. كما تبرز المذكرة مجالات التعاون الأخرى التي يتيحها عمل شركتي "كوفيسترو" و"فيرتيغلوب" ضمن منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية، بما يشمله ذلك من توسع على المستوى الدولي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تعتزم كوفيسترو وفيرتيغلوب استكشاف فرص توريد الأمونيا على المدى القصير من منشآت "فيرتيغلوب" إلى مواقع "كوفيسترو" في الصين والولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يُقّيم الطرفان خيارات الإمداد على المدى الطويل إلى مواقع في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتشمل هذه الخيارات الأمونيا منخفضة الكربون المنتَجة باستخدام تقنيات احتجاز الكربون، إضافةً إلى الأمونيا الخضراء المُنتجة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المشاريع التي تطورها "فيرتيغلوب". وتُعد الأمونيا مادةً خاماً أساسية في إنتاج "كوفيسترو" لمركبي إيزوسيانات التولوين (TDI) وثنائي إيزوسيانات ميثيلين ثنائي الفينيل (MDI)، وهما مكونان رئيسيان في صناعة رغاوي البولي يوريثان الصلبة والمرنة.

قال دكتور ماركوس شتايلمان، الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيسترو": "تسهم اتفاقية الإمداد الاستراتيجية المحتملة مع "فيرتيغلوب" في تعزيز قدرتنا على الوصول إلى مادة خام أساسية، مع دعم التحول التدريجي إلى مسارات إنتاج منخفضة الكربون. كما يساعد الإمداد الموثوق للأمونيا منخفضة الكربون في زيادة المرونة التشغيلية عبر جميع مواقعنا والقدرة على إدارة التكلفة ومخاطر توفر الإمدادات على المدى الطويل. وفي الوقت ذاته، تمثل الاتفاقية خطوة أولى مهمة نحو تحقيق قيمة تجارية ملموسة من شراكتنا مع XRG".

ومن جانبه، قال أحمد الحوشي، المدير التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "نرى إمكانات قوية في الجمع بين خطوط إنتاج الأمونيا لدينا وخبرة "كوفيسترو" الصناعية الممتدة وانتشارها العالمي. وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً منظماً لتقييم المشاريع والفرص المهمة، بدايةً من الإمداد والبنية التحتية ووصولاً إلى التطبيقات في المراحل النهائية من عملية التصنيع".

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة "تعزيز": "تعكس مذكرة التفاهم الإمكانات العالمية لقطاع الصناعات الكيميائية في دولة الإمارات. وبالتعاون مع "كوفسترو" و"فيرتيغلوب"، نرى فرص نمو كبيرة عبر سلسلة قيمة الأمونيا، مدعومةً بدور "تعزيز" في بناء منظومة تمكّن النمو المستدام، وتستقطب الشركاء العالميين، وتُرسّخ مكانة دولة الإمارات في طليعة إنتاج الكيماويات مستقبلًا".وإلى جانب الاتفاقات بشأن الإمداد، من المتوقع أن تتعاون الشركات الثلاث في تقييم منشآت البنية التحتية الداعمة مثل حلول التخزين والنقل، بالإضافة إلى مجالات التعاون التجاري المحتملة عبر سلسلة قيمة الأمونيا بالكامل في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم.

نبذة عن شركة "فيرتيغلوب"

شركة "فيرتيغلوب" هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة "فيرتيغلوب" من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف. أُدرجت شركة "فيرتيغلوب" في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.fertiglobe.com.

نبذة عن شركة تعزيز

تمثل "تعزيز" ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتصنيع والتنويع الاقتصادي. تأسست في عام 2020 كمشروع مشترك بين "أدنوك" و"القابضة" (ADQ)، لتقدم منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية والمرافق، تسهم في تمكين إنتاج الوقود الانتقالي وتطوير منتجات جديدة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الكيماويات.

وباكتمال إنشاء منطقة "تعزيز" للصناعات الكيماوية في عام 2028، من المقرر أن يبلغ إنتاجها من المواد الكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً. ويشمل ذلك مصنع أمونيا بطاقة إنتاجية تبلغ 1 مليون طن سنوياً ومصنع ميثانول بطاقة إنتاجية 1.8مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى إنتاج 1.9مليون طن من المنتجات القابلة للتسويق عبر مجمع البولي فينيل كلوريد (PVC) المتكامل. ويُعتبر هذا المجمع، الذي ينتج مواد البولي فينيل كلوريد (PVC) وثنائي كلوريد الإيثيلين (EDC) ومونومر كلوريد الفينيل (VCM) والصودا الكاوية، أحد أكبر ثلاثة مجمعات للبولي فينيل كلوريد (PVC) في موقع واحد على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تسهم المرحلة الأولى من منظومة "تعزيز" بما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي (183 مليار درهم) في الاقتصاد الإماراتي، مع توفير 20,000 وظيفة في قطاع البناء و6,000 وظيفة تشغيلية، وتمكين المصنعين المحليين من إنتاج مئات المنتجات النهائية الجديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية الوطنية ودعم هدف "أدنوك" الطموح في أن تصبح إحدى أكبر ثلاث شركات عالمية رائدة في مجال الصناعات الكيماوية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.taziz.com



نبذة عن "كوفيسترو"

شركة "كوفيسترو" هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع مواد البوليمرات عالية الجودة ومكوناتها. تسهم الشركة في تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة في العديد من المجالات من خلال منتجاتها وعملياتها وأساليبها المبتكرة. وتلبي "كوفيسترو" متطلبات عملاءها من مواد البوليمرات حول العالم في قطاعات رئيسية تشمل التنقل والبناء، إضافة إلى قطاعي الكهرباء والإلكترونيات. كما تُستخدم مواد البوليمرات التي تنتجها "كوفيسترو" في قطاعات أخرى مثل الرياضة والترفيه والاتصالات والصحة فضلاً عن استخدامها في قطاع الصناعات الكيماوية نفسها

وتوجه "كوفيسترو" أعمالها بالكامل نحو الاقتصاد الدائري. كما تسعى إلى تحقيق الحياد المناخي لانبعاثاتها من النطاقين الأول والثاني بحلول عام 2035، على أن تصل انبعاثات النطاق الثالث للمجموعة إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد بلغت مبيعاتها 14.2مليار يورو خلال السنة المالية 2024. وبنهاية عام 2024، كانت الشركة تمتلك 46 موقعاً إنتاجياً حول العالم، ويعمل لديها نحو 17,500 موظف (محسوبة على الأساس المكافئ بدوام كامل). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Covestro Homepage.