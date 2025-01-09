دبي - الإمارات العربية المتحدة- أطلقت شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن " فيديكس"، أكبر شركة لخدمات النقل السريع في العالم، خدمتها الجديدة "FedEx® International Connect Plus (FICP)"، "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن حل شحن مثالي لطرود التجارة الإلكترونية التي يصل وزنها إلى 20 كيلوغراماً. وتجمع هذه الخدمة التي يتم تخليصها جمركياً في يوم محدد بين السرعة والأسعار التنافسية، كما تساعد على ربط تجار التجزئة الإلكترونية في غضون 3 إلى 4 أيام عمل فقط.*

ومن شأن إطلاق "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" أن يساعد على تعزيز قدرات فيديكس لدعم التجارة الإلكترونية. ويعتبر توقيت الخدمة مهماً بالتوازي مع تنامي حاجة شركات التجزئة الإلكترونية إلى الحلول الأكثر تنوعاً وفعالية من حيث التكلفة، لتلبية الاحتياجات المتطورة من جانب عملائها. ويعود النمو السريع للتجارة الإلكترونية إلى ارتباط الشباب بالتكنولوجيا، فضلاً عن وجود اللوائح والتشريعات الداعمة، والاستثمارات القوية في البنية التحتية الرقمية. وبناءً على نتائج لتقرير صادر عن شركة Deloitte، من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط من 39 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

وقال نيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وشبكة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في فيديكس: "تقدم خدمتنا الجديدة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس" لتجار التجزئة الإلكترونية حلاً موثوقاً به يوازن بين السرعة والتكلفة، الأمر الذي يساعدهم على التوسع والاستفادة من الفرص الجديدة عبر الحدود. ويتمثل هدفنا في تزويد العملاء بمجموعة واسعة من حلول الشحن التي تلبي احتياجاتهم المحددة في التسليم. وإلى جانب أدواتنا الرقمية الأخرى، فإننا نعمل على تمكين شركات التجارة الإلكترونية لتقديم تجربة محسنة لعملائها".

ويتم تعزيز الخدمة الجديدة من خلال القدرات الرقمية، ما يتيح لشركات التجزئة الإلكترونية وعملائها رؤية كاملة للتتبع طوال رحلة الشحن. وتتضمن الخدمة أيضاً إرسال الإشعارات لمستلمي الطرود، فضلاً عن المرونة في اختيار موقع التسليم، وإمكانية تحديد التاريخ والوقت، بما في ذلك عمليات التسليم في عطلات نهاية الأسبوع والمساء*، عبر الأداة الرقمية "مدير التسليم من فيديكس"FedEx® Delivery Manager وتمنح هذه الأداة رؤية أفضل ومستوى أعلى من التحكم والراحة فيما يتعلق بالتعامل مع طرود التجارة الإلكترونية.

وتقدم الخدمة الجديدة خاصية *إثبات التسليم بالصورة، لتقديم تأكيد مرئي للتسليم، وطمأنة المستلمين بأن طرودهم قد تم تسليمها، حتى عندما لا يكونون داخل منازلهم لاستلامه.

ولمعرفة المزيد حول الخدمة الجديدة "خدمة Connect Plus الدولية من فيديكس"، يرجى زيارة مواقعنا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

* قد يختلف توفر الخدمة والوقت اللازم للشحن حسب الرمز البريدي لبلد المنشأ والوجهة. وربما يؤدي اختيار الشحنات التي تضم عدداً من القطع إلى زيادة الوقت المطلوب للوصول إلى وجهتها.

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نبذة عن شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن:

تعد فيدرال إكسبريس كوربوريشن، أكبر شركة للنقل السريع في العالم، حيث توفر خدمات التوصيل السريع الموثوقة لأكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة جوية وبرية عالمية لتسريع تسليم الشحنات الحساسة للوقت وفق الأوقات والتواريخ المحددة.

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