سيتمتع الفندق الفاخر والشقق الفندقية ووحدات الإقامة الخاصة من فورسيزونز بإطلالات استثنائية على البحر الأحمر وسهولة الوصول إلى مراكز التجارة النشطة والحيوية في جدة

تورونتو، كندا: أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الضيافة الفاخرة، عن خططها لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة مداد العقارية الاستثمارية التي تتخذ من السعودية مقراً لها. وسيعمل الجانبان معاً على تقديم فندق فورسيزونز وبرايفت ريزيدنسز جدة على الكورنيش، وهو ملاذ ساحلي جديد من المقرر افتتاحه في عام 2024.

ومن المقرر أن يتمركز المشروع الجديد في منطقة الكورنيش، حيث سيذهل الضيوف وملاك المنازل بإطلالاته الساحرة على البحر الأحمر وهندسته المعمارية الكلاسيكية المستوحاة من النمط المعماري التي تشتهر به جدة الذي يعكس تاريخ المدينة الممتد على مدار 2000 عام. وسيكون المشروع على مقربة من مراكز الأعمال الرئيسية، ومنطقة البلد التاريخية، ومنطقة التسوق في شارع التحلية، وحلبة فورمولا 1 جدة على مقربة؛ مما يمنح المسافرين والمقيمين سبباً للزيارة والعيش في الوجهة الحضرية التي تزداد شعبيةً، والمعروفة أيضاً باسم كورنيش جدة الجديد.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "تشهد فورسيزونز نمواً وزخماً مذهلين في المملكة العربية السعودية، وسيكون مشروعنا الجديد في جدة على الكورنيش مكملاً مثالياً لفنادقنا الحالية والمستقبلية في هذه الوجهة المهمة. وسواء كنت تزور المدينة لمدة طويلة أو قصيرة، أو تبحث عن منزل جديد، فإن فورسيزونز تُكرس جهودها لتقديم مشاريع ديناميكية إلى السوق بحيث تقدم إضافةً للجميع. ونحن نتطلع إلى الشراكة مع مداد العقارية لإنشاء فورسيزونز جدة على الكورنيش كبوابة رئيسية للاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها كورنيش جدة الجديد".

وسيضم فندق فورسيزونز وبرايفت ريزيدنسز جدة على الكورنيش 269 غرفة وجناحاً مجهزة بشكل فاخر، و21 شقة فندقية للإقامات القصيرة والطويلة الأجل، و64 شقة خاصة، منها اثنتان بنتهاوس. ومع قيادة شركتي سكيدمور وأوينغز وميريل لأعمال الهندسة المعمارية وريتشموند إنترناشيونال للتصميم الداخلي، ستنُشَئ كل مساحة بعناية بحيث تدمج عناصر التصميم الفخمة بالذوق الرفيع. وستشمل أماكن الإقامة مساحات معيشة واسعة للعائلات وحمامات هادئة مستوحاة من السبا وتصميمات داخلية مكسوة بالرخام في كافة أرجائها. وستتوفر الشقق الفندقية مع غرفتي نوم وثلاث غرف نوم وتبدأ مساحتها من 116 متراً مربعاً (1,250 قدماً مربعاً).

وقالت رزان السباعي، ممثل شركة مداد للتنمية و الإستثمار العقاري : "مع بروز جدة كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والترفيه على حد سواء، يأتي حضور فورسيزونز في الكورنيش ليبشر بمستوى جديد من الفخامة، مما يشير إلى المستقبل المشرق الذي ينتظر هذه الوجهة الحيوية".

وأضافت السباعي: "إن قيمنا المشتركة والتزامنا بالابتكار في مجالات التصميم والضيافة والعقارات يعبر عن شراكتنا القوية ورغبتنا المشتركة لتقديم مشروع فورسيزونز المرموق، الذي يمنحنا إمكانية المساهمة في تعزيز مكانة جدة بصفتها وجهة سفر إقليمية وعالمية متميزة".

ويمكن للضيوف والمقيمين الاستمتاع بخدمة فورسيزونز الشهيرة وتجربة نمط الحياة الفاخرة التي لا مثيل لها؛ وذلك من خلال وسائل الراحة وخيارات تناول الطعام في الفندق، التي تشمل العديد من المطاعم وتراسات تناول الطعام في الهواء الطلق، وصالة شيشة مفتوحة، وصالة سيجار وأكثر من ذلك. وستبلغ مساحة الاجتماعات والفعاليات 4,000 متر مربع (43,055 قدماً مربعاً)؛ ويمكن للرجال والنساء الاسترخاء في حمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية الخاصة بهم؛ في حين يمكن للأطفال اللعب بأمان والإبداع والاستكشاف من خلال برنامج الأطفال لجميع المواسم المجاني (Kids For All Seasons).

وبالإضافة إلى المرافق المتوفرة في الفندق المجاور، سيتمتع أصحاب المنازل في فندق فورسيزونز وبرايفت ريزيدنسز جدة على الكورنيش بإمكانية الوصول الحصري إلى صالة خاصة للمقيمين وتراس خارجي ومراكز لياقة بدنية وخدمة صف السيارات، التي سيقودها جميعاً مدير المساكن وفريق فورسيزونز السكني المخصص. وستتراوح المساكن الخاصة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم بمساحات تتفاوت من 300 إلى 1065 متراً مربعاً (3230 إلى 11500 قدم). ولضمان توفير تجربة نمط حياة سهلة تكملها بيئة مخصصة للغاية وغنية بالخدمات، يمكن لأصحاب المنازل الوثوق بأن ممتلكاتهم في أيدٍ أمينة سواء كانوا في الداخل أو الخارج، حيث تعمل فورسيزونز كمدير عقارات لكل سكن خاص لضمان توفر معايير الجودة والخدمة طوال الوقت.

سينضم فندق فورسيزونز وبرايفت ريزيدنسز جدة على الكورنيش إلى مجموعة فورسيزونز المتنامية من الفنادق في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك فندق فورسيزونز الرياض في مركز المملكة، وفندق فورسيزونز الدرعية المرتقب، ومجموعة من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

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