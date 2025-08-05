دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، العلامة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة، عن اكتمال أعمال البناء في أحدث مشاريعها السكنية في مومباي وبيع 80% من الوحدات السكنية فيه قبل الافتتاح الرسمي. ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون متجدد بين فورسيزونز وشركة بروفنانس لاند، شركة التطوير العقاري الهندية البارزة، لتقديم معلم سكني جديد يعكس أعلى معايير التصميم والحياة الراقية والخدمة المتكاملة.

ويمثّل مشروع فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز مومباي واحداً من أطول الأبراج السكنية التابعة للعلامات التجارية في العالم، ويقع في قلب منطقة وورلي الراقية، التي تعد من أبرز الأحياء السكنية في الهند. ويضم البرج 41 وحدة سكنية موزعة على 64 طابقاً، ما يمنح المشروع طابعاً حصرياً بكثافة سكانية منخفضة، ويوفر أقصى درجات الخصوصية والرفاهية. وتتراوح خيارات الإقامة بين شقق واسعة تضم ثلاث غرف تمتد على طابق كامل، ووحدات دوبلكس فسيحة من خمس وست غرف، ما يضمن مساحات رحبة وهادئة بعيداً عن صخب المدينة.

وتعليقاً على الموضوع، قال بارت كارناهان رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "يمثّل هذا المشروع محطة فارقة في مسيرة فورسيزونز في مومباي، المدينة النابضة بالحياة وأحد أبرز المراكز التجارية في جنوب آسيا. ويرسخ حضورنا القوي في سوق الشقق السكنية في الهند، حيث نملك فندقين في المنطقة، لنقدم من خلالها أسلوب حياة استثنائي وتجارب راقية ومرافق عالمية المستوى. ويعزز تعاوننا مع شركائنا في بروفنانس لاند قدرتنا على تقديم أسلوب حياة حصري ومميز تديره فورسيزونز بشكل كامل، بما يضمن لسكاننا اختبار تجارب استثنائية، والاستفادة من مرافق عالمية الطراز، والحصول على سوية راقية من الخدمات المخصصة".

وتسعى فورسيزونز في مومباي إلى الارتقاء بخدماتها الراقية عبر تقديم باقة متكاملة من التجارب السكنية المخصصة والمستوحاة من طراز الفنادق الفاخرة، إلى جانب توفير إدارة عقارية يتولاها حصرياً فريق من موظفي فورسيزونز، تحت إشراف مدير مخصص للمساكن. وتمنح هذه المنظومة السكان في داخل الهند وخارجها ثقة مطلقة بأن أصولهم الهامة تحظى بإشراف استثنائي ومعايير لا تُضاهى.

ومن جانبه، قال أدارش جاتيا، المدير التنفيذي لشركة بروفنانس لاند: "يهدف هذا المشروع إلى الارتقاء بمعايير الضيافة الراقية في سوق الشقق السكنية التابعة للعلامات التجارية في مومباي. ويؤكد الإقبال اللافت الذي يعكسه بيع أكثر من 80% من الوحدات السكنية على شغف سكان المدينة بأسلوب الحياة المتكامل الذي نقدمه، والذي يجمع بين الإطلالات الخلابة، والتصاميم الداخلية الفاخرة والأجواء الهادئة التي تمنح السكان ملاذاً راقياً من صخب المدينة".

ويمثّل فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز مومباي واحة حضرية متكاملة توفر بيئة معيشية تنبض بالحياة وتفيض بالسكينة في آن معاً. ويضم المشروع نادٍ خاص للمقيمين يشمل صالة استراحة وغرفة إعلامية وغرفة طعام خاصة وصالة رياضية متكاملة. كما يوفر أكثر من فدان من المساحات الخضراء، وحديقة للتأمل، وملعب بيكل بول ومسبحاً مرتفعاً مع شلال مائي. وتضم الطوابق العليا صالة على السطح لإحياء المناسبات الخاصة، وسينما خارجية في الطابق 65، مع منصة للمشاهدة ومنطقة ضيافة ذات إطلالات خلابة على الواجهة البحرية.

وتولت شركة جينسلر الشهيرة عالمياً تصميم المشروع، بينما أشرف استوديو يابو بوشيلبرج، الاسم اللامع في مجال الديكورات الداخلية، على التصاميم الداخلية. ويجمع التصميم بين الحداثة والدقة الهندسية، ويقدم حلولاً مبتكرة للمساحات التي تلبي احتياجات مختلف الأجيال، بما فيها غرف نوم رئيسية متعددة ومناطق معيشة مترابطة، مع مراعاة مبادئ الفاستو شاسترا، المفهوم التكاملي الذي يجمع بين العلم والفن وعلم الفلك التي تراعي التوازن والازدهار من خلال توجيه العناصر المعمارية. وتضم كل وحدة مطابخ واسعة وأنظمة أتمتة منزلية متطورة تعكس العناية الفائقة بالتفاصيل لتلبية احتياجات الحياة المعاصرة.

ويحظى السكان أيضاً بوصول حصري إلى فندق فورسيزونز مومباي المجاور، الذي خضع مؤخراً لعملية تجديد شاملة مزجت بين عناصر التصميم الهندي التقليدي والمرافق العصرية. ويقع الفندق على مقربة من أبرز معالم المدينة مثل واجهة وورلي البحرية، وملعب ويلينغدون للجولف، وحلبة مهالاكشمي، وجسر باندرا-وورلي البحري، ما يمنح السكان تجربة تجمع بين الخصوصية وسهولة الوصول. ويبرز ضمن عروض الفندق مطعم أوبوس المستوحى من طراز الآرت ديكو، والبار الشهير AER على السطح بإطلالاته الخلابة على غروب الشمس وأجوائه المثالية لوجبات البرانش.

ينضم فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز مومباي إلى مجموعة مشاريع فورسيزونز المتنامية في الهند، بما في ذلك فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز بنغالورو وفندق فورسيزونز مومباي.

لمحة حول فورسيزونز برايفت ريزيدنسيز

تمثل فورسيزونز إحدى الشركات الرائدة في مجال المساكن الخاصة، وتدير في الوقت الحالي 57 مجمعاً من المساكن الخاصة حول العالم، فيما تشكل المساكن ثلاثة أرباع مشاريع فورسيزونز المستقبلية بما فيها وحدة سكنية فاخرة.

تضم جميع مساكن فورسيزونز فريقاً محترفاً وخدمات استثنائية ضمن مرافق الفندق الفاخرة، التي تتنوع لتضم مجموعة من المنتجعات الصحية وخدمات الطعام داخل المنازل وتنظيف الغرف وخدمات الكونسيرج، وغيرها الكثير من الخدمات التي توفر تجربة سكن لا نظير لها.

لمحة حول بروفنانس لاند

تُعد بروفنانس لاند من أبرز شركات التطوير العقاري النشطة في قطاعات الضيافة والسكن والمشاريع التجارية. وتمتلك المجموعة سجلاً حافلاً في تطوير مشاريع ضيافة مرموقة، إذ كانت أول من استقدم شركات تشغيل الفنادق الدولية إلى الهند في عام 1980، وأول من جلب علامة فورسيزونز إلى السوق الهندية في عام 2003. وعلى مدار السنوات، أنجزت المجموعة تطوير خمسة فنادق بارزة في مختلف أنحاء الهند بعدد إجمالي يبلغ 1200 غرفة. واستثمرت بروفنانس 300 مليون دولار بالتعاون مع شركة جي آي سي السنغافورية لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة وورلي بمومباي، كما أبرمت مؤخراً شراكة مع شركة سوميتومو العقارية والتنموية المحدودة، استثمرت من خلالها 1.5 مليار دولار للاستحواذ على خمسة مواقع استراتيجية في مومباي.

-انتهى-

#بياناتشركات