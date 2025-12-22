الشراكة تشمل قنوات البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري

اتفاقية التوزيع والامتياز تستفيد من شبكة أباريل الإقليمية الواسعة وتقنياتها المتقدمة وقاعدة عملائها الكبيرة

روتشديل، المملكة المتحدة – أعلنت فوت أسيليم، إحدى أبرز شركات بيع الأحذية والملابس الرياضية متعددة القنوات، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة أباريل، المجموعة العالمية الرائدة في قطاع التجزئة للأزياء ونمط الحياة، بهدف تسريع توسع فوت أسيليم في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون فوت أسيليم مع مجموعة أباريل عبر قنوات البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية والامتياز التجاري، مع خطط لافتتاح 40 متجراً لفوت أسيليم في مختلف دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة. وستكون هذه المتاجر أول حضور فعلي للعلامة خارج المملكة المتحدة.

ومن خلال هذه الشراكة، تستفيد فوت أسيليم من الوصول المباشر إلى واحدة من أكبر شبكات التجزئة في المنطقة، إلى جانب قدرات متقدمة في التسويق وتجارة التجزئة متعددة القنوات، وقاعدة عملاء تضم أكثر من 14 مليون عضو ضمن برنامج الولاء كلوب أباريل.

وتتخذ مجموعة أباريل من دبي مقراً رئيسياً لها، حيث تدير أكثر من 2,500 متجر، وتشرف على محفظة تضم أكثر من 85 علامة تجارية عالمية في 14 دولة. كما يشكّل سجل المجموعة الحافل في تطوير العلامات التجارية، وتقنيات التجزئة، وتجهيز المتاجر، والشراكات مع مراكز التسوق، أساساً قوياً لدعم نمو فوت أسيليم في المنطقة.

وفي تعليق له على الشراكة، قال كل من ديفيد بوجولار، الرئيس التنفيذي لفوت أسيليم، ودان موني بيني، نائب الرئيس الدولي لدى فوت أسيليم: "تمثل هذه الشراكة مع مجموعة أباريل خطوة محورية في مسيرة فوت أسيليم. خلال السنوات الأخيرة، عملنا على بناء حضور دولي متنامٍ عبر قنوات البيع بالجملة والتجارة الإلكترونية، وتسهم هذه الاتفاقية في تسريع هذا الزخم بشكل كبير في منطقة الخليج. كما تمثل هذه الشراكة دخولنا الأول إلى قطاع المتاجر الفعلية خارج المملكة المتحدة، بدعم من شريك يتمتع بانتشار واسع، ومعرفة عميقة بالسوق، وكفاءة تشغيلية عالية. وستتيح لنا هذه الخطوة تقديم مفهومنا المميز في الأزياء الرياضية وأزياء الشارع لشريحة أوسع من العملاء في المنطقة، ونحن واثقون بأن مجموعة أباريل هي الشريك المثالي لهذه المرحلة الجديدة من نمو فوت أسيليم."

من جانبه، قال نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل: "يسعدنا الترحيب بعلامة فوت أسيليم ضمن مجموعة العلامات التجارية العالمية لدينا. تتمتع فوت أسيليم بملاءمة كبيرة لسوق الخليج، ونرى فرصاً قوية لتوسيع حضورها في المنطقة. ومن خلال الجمع بين قوة العلامة التجارية لفوت أسيليم ومنصتنا المتكاملة في قطاع التجزئة، وتقنياتنا المتقدمة، وعلاقاتنا الراسخة مع أبرز مراكز التسوق في دول الخليج، توفر هذه الشراكة منصة قوية لإطلاق ناجح وسريع، وتقديم تجربة سلسة ومميزة لعملاء جدد في المنطقة."

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2500 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

-انتهى-

