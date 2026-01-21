دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح فندق جراند ميركيور بزنس باي أبوابه رسمياً في دبي كهوية جديدة لفندق جلف كورت بزنس باي، المملوك والمدار من قبل مجموعة فنادق الخليج (GHG)، تحت علامة جراند ميركيور بموجب اتفاقية إمتياز مع مجموعة أكور، ويشكل هذا الإفتتاح محطة جديدة في مسيرة الفندق، التي سيرسم ملامحها نهج جراند ميركيور الفريد في الضيافة، والذي يحتفي بروعة المكان ويقدم أرقى معايير الفخامة والتجارب الثقافية الغنية التي تعكس روح الضيافة الأصيلة.

ويستند فندق جراند ميركيور بزنس باي إلى معايير الضيافة عالمية المستوى وينسجم مع هوية الوجهة التي تحتضنه، ليعكس فلسفة العلامة في إبراز الطابع المحلي من خلال تفاصيل مدروسة، وأجواء ضيافة أصيلة، وخدمات رفيعة. وتجمع الهوية الجديدة للفندق بين أجواء دبي العصرية وجوهر المنطقة وطابعها الأصيل. وتواصل مجموعة فنادق الخليج إدارة الفندق، مستندة إلى خبرتها التشغيلية العريقة والحضور العالمي الراسخ لعلامة أكور، ومنظومتها الخاصة لبرنامج ولاء العملاء ومنصات الحجز والتواصل.

ويحظى فندق جراند ميركيور بزنس باي بموقع متميز على شارع الأبراج بمحاذاة مراسي درايف، في قلب منطقة الخليج التجاري، على بعد ثماني دقائق فقط من برج خليفة ودبي مول وأهم مراكز المعارض والتجارة في دبي.

ويضم الفندق 270 غرفة وجناحاً خضعت للتجديد كي توفر أقصى درجات الراحة مع الحفاظ على الطابع الفريد للفندق، كما يوفر أربع قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات تتسع لما يصل إلى 90 ضيفاً، بالإضافة إلى قاعة رجال الأعمال وخمسة مطاعم ومرافق ترفيهية. ومن أبرز معالمه مطعم ميديتيرانيان ميوز، المستوحى من مطابخ منطقة البحر الأبيض المتوسط والمقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2026. ويتكامل كل ذلك مع شرفة المسبح في الهواء الطلق، والذي يطل على أفق منطقة الخليج التجاري، ليوفر مكاناً هادئاً يضمن تجربة تتيح للضيوف لحظات من الصفاء والراحة وتجديد الطاقة.

وقال أحمد جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج: تُعد هذه الشراكة مع مجموعة أكور العالمية خطوة استراتيجية تعكس رؤية مشتركة للارتقاء بتجارب الضيافة. ويشكل انضمام الفندق إلى علامة جراند ميركيور، إلى جانب استمرار المجموعة في إدارة و تشغيل الفندق، عاملًا رئيسيًا في تعزيز مكانته ضمن السوق التنافسية في دبي، إذ سيتيح لنا الاستفادة من العلامة التجارية المرموقة لأكور وحضورها العالمي عبر منصات الحجز والتواصل وبرامج الولاء. ويأتي ذلك بما يلبي تطلعات الزوار، ويعزز ولاء العملاء، ويجسد التزام مجموعة فنادق الخليج المستمر بالتميز والابتكار في تقديم خدمات الضيافة.

ومن جانبه، قال راكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لقطاع الفنادق المميزة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى أكور: "يشكل فندق جراند ميركيور بزنس باي إضافة بارزة ضمن محفظة أكور للفنادق المميّزة في دولة الإمارات، وتتمحور فلسفة العلامة حول قصص وجوهر وجهاتها المختلفة، وهو ما يجسده الفندق بأبهى صورة. وتجمع شراكتنا مع مجموعة فنادق الخليج التراث المحلي والتصميم الأنيق والمعايير الموثوقة التي يتطلع إليها ضيوف أكور. ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف في فندق يعكس هوية دبي المتجذّرة ويقدّم في الوقت ذاته تجربة متجددة ومُلهمة."

ويتماشى إطلاق الهوية الجديدة مع إستراتيجية مجموعة فنادق الخليج الأوسع لتعزيز مجموعة أعمالها الدولية، من خلال اتفاقيات الإمتياز مع علامات رائدة عالمياً، كما يعزز مكانة الفندق في منطقة الخليج التجاري، حيث يشكل فندق جراند ميركيور بزنس باي إضافة نوعية إلى قطاع الضيافة، ووجهة تمنح النزلاء ومسافري الترفيه والأعمال تجارب تجسد روح الضيافة الراقية والتجارب الثقافية والتواصل الحقيقي، ولا سيما مع استمرار نمو الخليج التجاري كواحدة من أبرز مناطق دبي النابضة. ويتماشى هذا التوجه مع رؤية أكور الإقليمية في تقديم فنادق تمتاز بطابع ثقافي مميز وتجارب فريدة في وجهات رئيسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

واحتفالاً بالإفتتاح، يحصل أعضاء برنامج Accor ALL على أربعة أضعاف نقاط المكافآت على الحجوزات التي تجري بين 16 فبراير و12 أبريل 2026، للإقامات بين 16 فبراير و9 أغسطس 2026. ويتمتع الأعضاء بمزايا حصرية تشمل خصومات وترقيات مجانية وتسجيل مغادرة متأخر، بالإضافة إلى كسب نقاط قابلة للاستبدال في فنادق أكور حول العالم.

حول جراند ميركيور:

تمنح فنادق ومنتجعات جراند ميركيور ضيوفها فرصة استكشاف جوهر كل وجهة بأسلوب فاخر، حيث تحتفي بالثقافات المحلية الغنية من خلال تجارب إقامة مميزة تمزج بين التقاليد والفخامة والأصالة. ويستمد جراند ميركيور جميع تجاربه من الجوهر الأصيل لكل وجهة، ليقدم تجارب تلامس الحواس وتحتفي بتراث المنطقة. وبدءاً من العناصر المختارة بعناية والنكهات الكلاسيكية إلى سرد القصص الفني والتواصل الإنساني الراقي، تتحول كل لحظة إلى احتفاء بالمكان ومجتمعه ورسالته. ويمزج جراند ميركيور المعايير العالمية مع الجوهر الأصيل للمكان، ليقدم تجربة ضيافة فاخرة تجمع بين الأصالة المحلية والفخامة الفائقة. وتضم العلامة أكثر من 80 فندقاً في أكثر من 10 دول، أبرزها فندق جراند ميركيور ميسورو في الهند، وفندق جراند ميركيور بيليم دو بارا، وفندق جراند ميركيور ريو دي جانيرو كوباكابانا في البرازيل. وتندرج علامة جراند ميركيور تحت مظلة مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة والتي تضم أكثر من 5,700 فندق في أكثر من 110 دول، وهي علامة تجارية مشاركة في برنامج Accor ALL ، وهو برنامج ولاء يوفر وصولاً حصرياً إلى المكافآت والخدمات والتجارب التي لا تُنسى.

grandmercure.com | all.com | group.accor.com

حول جراند ميركيور بزنس باي

جراند ميركيور بزنس باي هو فندق فاخر مصمم خصيصاً ليلبي احتياجات المسافرين العصريين الباحثين عن إقامة تجمع بين الراحة الفائقة والتجارب الثقافية الغنية. يقع الفندق في قلب منطقة الخليج التجاري النابضة في دبي، ويضم 270 غرفة، ويقدم تجربة عصرية مستوحاة من البيئة المحلية وعروض الطهي العالمية.

ويستند الفندق إلى قيم علامة جراند ميركيور ليقدم تجارب راقية وكرم ضيافة لا يضاهى، مع لمسات مستوحاة من التراث المحلي والتي تضفي مزيداً من الروعة إلى جميع مراحل تجربة الضيوف. وبدءاً من الغرف والأجنحة المصممة بذوق رفيع إلى تجارب الطعام المبتكرة والخدمة المتميزة، يجمع فندق جراند ميركيور بزنس باي بين كفاءة العمل ومتعة الاستكشاف وأسلوب الحياة العصري.

وبصفته جزءاً من مجموعة فنادق أكور العالمية العريقة، يلتزم الفندق بأعلى معايير الجودة العالمية، ويحتفي بغنى المشهد المحلي وقيم الأصالة وحب استكشاف التجارب المتجذرة في الثقافة المحلية. ويحظى الضيوف بتجربة تجمع بين الأصالة والرقي والارتباط الحقيقي بروعة دبي، سواء كانت الزيارة لغرض العمل أو الترفيه أو الإقامة الطويلة.

حول مجموعة فنادق الخليج

مجموعة فنادق الخليج (ش.م.ب) هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مدرجة في بورصة البحرين تأسست عام 1967، تحت مسمى شركة فنادق البحرين. ويترأس السيد فوزي كانو مجلس إدارة المجموعة بالإضافة إلى نخبة لامعة من رجال أعمال بارزين لهم وزنهم وتأثيرهم في المنطقة. واتخذت المجموعة لنفسها منذ تأسيسها رؤية واضحة وهي توفير مستوى من الضيافة لا مثيل له في البحرين، والتي تم تحقيقها رسمياً مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين وهو فندق الخليج. وبعد مرور أكثر من 56 عاماً، لاتزال المجموعة تلتزم بهذه الرؤية بينما تواصل مواكبة التطورات التي تطرأ على قطاع الفنادق والضيافة إلى جانب عمليات التوسع والتطوير إقليمياً وعالمياً.

