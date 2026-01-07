أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنتشر ون، ذراع تطوير المشاريع التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عن تسجيل أول انتشار أوروبي لها عبر شراكات جديدة مع شركتي يونيكي وسوليتا في فنلندا. وتهدف هذه الشراكات إلى دراسة دمج التكنولوجيا الإماراتية الآمنة والمتقدمة ضمن مشاريع السلامة العامة والأمن والبنية التحتية في فنلندا ومنطقة شمال أوروبا، في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو تطوير الأنظمة والبنى التحتية الحيوية.

وستعمل يونيكي الشركة العالمية المتخصصة في هندسة البرمجيات والابتكار، وسوليتا، الشركة الأوروبية الرائدة في الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات، على إضافة عدد من تكنولوجيا الطيران الآمن التابعة لفنتشر ون إلى محافظهما: وفي مقدمتها نظام سالوكي، وهو حل عالي الأمان للتحكم في الطيران والحوسبة المخصصة للمهام، إلى جانب نظام شبكات يتيح الاتصالات الآمنة والإدارة المتقدمة للمهام. كما ستستكشف الشركتان تطبيقات حل GNSS-Less من فنتشر ون، وهو نظام ملاحة متقدم يعمل دون الحاجة إلى إشارات نظام تحديد المواقع العالمي.

وقال كريس والتون، المدير الأول في فنتشر ون: "تتمثل رسالة فنتشر ون في تحويل التكنولوجيا العميقة المطورة في دولة الإمارات إلى حلول عملية تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً على نطاق عالمي. وتتمتع شركتا يونيكي وسوليتا بخبرات واسعة في دمج التكنولوجيا الذكية والأنظمة المستقلة ضمن مشاريع البنية التحتية الحيوية، ما يجعلهما الشريك الأوروبي الأمثل لنشر حلولنا. ونحن لا نزال في بداية الطريق لما يمكن أن تحققه هذه الشراكات."

ويذكر أن هذه الحلول مطورة في معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهدف دعم العمليات الآمنة والمرنة والمستقلة في الطائرات المسيرة والمركبات، حتى في البيئات التشغيلية الصعبة، وتشمل الحلول:

نظام سالوكي: يوفر بنية "الثقة الصفرية" للأنظمة المستقلة، ويدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي وإدارة أساطيل متعددة المركبات، بما يتيح رحلات تجارية مؤمنة وموثوقية عالية للمهام الحساسة ومنطق تحكم معزز لمهام الطائرات المسيرة.

يوفر بنية "الثقة الصفرية" للأنظمة المستقلة، ويدعم تشغيل الذكاء الاصطناعي وإدارة أساطيل متعددة المركبات، بما يتيح رحلات تجارية مؤمنة وموثوقية عالية للمهام الحساسة ومنطق تحكم معزز لمهام الطائرات المسيرة. نظام الشبكات المتشابكة: يعزز نطاق التعاون بين الإنسان والآلة من خلال توفير اتصالات آمنة ومحصنة ضد العبث بين الطائرات المسيرة، وكذلك بين الطائرات والبشر، إلى جانب تمكين تنسيق وإدارة المهام.

يعزز نطاق التعاون بين الإنسان والآلة من خلال توفير اتصالات آمنة ومحصنة ضد العبث بين الطائرات المسيرة، وكذلك بين الطائرات والبشر، إلى جانب تمكين تنسيق وإدارة المهام. نظام GNSS-Less : يقدم بديلاً آمناً للملاحة عبر الأقمار الصناعية يعتمد على الرؤية، إذ يحد من مخاطر التشويش أو الانتحال التي قد تتعرض لها أنظمة تحديد المواقع التقليدية، ما يسهم في رفع مستويات السلامة والأمن بشكل كبير.

ومن جانبه، قال يوها آلا لاوريلا، الرئيس التنفيذي لشركة يونيكي: "تعد يونيكي من أبرز شركات التكنولوجيا الرائدة في تطوير الأنظمة الذكية المستقلة للمركبات والطائرات المسيرة. ونمتلك خبرات واسعة في العمليات المستقلة والأمن وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن هندسة البرمجيات. ومن خلال هذه الشراكة مع فنتشر ون، أصبحنا أكثر جاهزية لتقديم تكنولوجيا آمنة ومتقدمة لعملائنا، بما يسهم في تعزيز أمن أوروبا."

بينما قال أوسي ليندروس، الرئيس التنفيذي لشركة سوليتا: "يشكل تعزيز أمن البنية التحتية الحيوية في أوروبا جزءاً أساسياً من رسالتنا. ومن خلال الجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تقدمها فنتشر ون وخبرتنا المتراكمة في أنظمة البرمجيات الآمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال، نمتلك مقومات قوية للإسهام في بناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة."

وتستند هذه الاتفاقيات إلى الشراكة التي أُعلن عنها مؤخراً بين بيزنس فنلندا ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والتي تهدف إلى تسريع تبادل أنشطة البحث والتطوير، والتعاون في ابتكار حلول جديدة، وتعزيز منظومات الابتكار.

نبذة عن فنتشر ون



تعمل فنتشر ون، الذراع التجارية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، على سد الفجوة بين الجانب البحثي والتطبيقات العملية الجاهزة للسوق، من خلال تقديم حلول تحولية للشركاء والعملاء في القطاعين العام والخاص. وتجمع فنتشر ون بين الأبحاث الرائدة والخبرة التقنية الواسعة، لتعزيز الابتكار الذي يرتقي بحياة الناس ويترك أثراً إيجابياً ملموساً.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ventureone.ae

نبذة عن يونيكي

يونيكي هي شركة عالمية متخصصة في هندسة البرمجيات والابتكار، تقدم حلولاً ذكية لقطاعات السيارات والخدمات اللوجستية والتصنيع والأجهزة الذكية والدفاع. وتطمح الشركة إلى أن تكون الشريك المفضل لكبرى الجهات الرائدة في مجالاتها، إضافة إلى كونها جهة عمل موصى بها لكفاءات هندسة البرمجيات ذات الخبرة.

ويعمل لدى يونيكي ما يقارب 500 من نخبة المتخصصين في البرمجيات في كل من فنلندا والسويد وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإستونيا.

وتستند الشركة في أعمالها إلى خبراتها المتقدمة في التقنيات الحديثة وتحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات المدمجة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.unikie.com

نبذة عن سوليتا

سوليتا هي شركة متخصصة في تحويل الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات، تمكّن المؤسسات والمجتمعات من إعادة ابتكار نماذج عملها وتعزيز قدرتها على التطور. وتجمع الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة، وابتكار البيانات، والرؤية الإنسانية، لتقديم خدمات متكاملة تشمل الاستشارات الاستراتيجية، وتصميم الخدمات، وتطوير البرمجيات، وحلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات، إضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية المُدارة. وتأسست سوليتا في عام 1996، ونمت لتصبح مجتمعاً حيوياً يضم أكثر من 2,100 من الكفاءات وأصحاب الرؤى المستقبلية، يعملون عبر تسع دول هي: فنلندا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وبلجيكا، وبولندا، وسويسرا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات