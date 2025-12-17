أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فنادق ومنتجعات جِيوان عن تعيين معتز نزال مديراً لعمليات الفنادق على مستوى المجموعة. ويأتي هذا التعيين الاستراتيجي في إطار التزام المجموعة بتعزيز التميز، وضمان الجودة، وتحقيق استدامة تقديم الخدمات عبر محفظتها الفندقية.

وسيتولى معتز نزال، في منصبه الجديد، قيادة العمليات الفندقية لكافة المنشآت التابعة لفنادق ومنتجعات جِيوان، حيث تشمل مسؤولياته تطوير وتطبيق معايير تشغيل موحّدة، وتعزيز منظومة تجربة النزلاء، ودعم أنظمة ضبط الجودة، إلى جانب التنسيق الوثيق مع الإدارة التنفيذية لضمان مواءمة الأداء التشغيلي مع الأهداف المؤسسية للمجموعة.

ويتمتع معتز نزال بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال إدارة الضيافة والعمليات الفندقية، حيث شغل خلالها مناصب قيادية عليا أسهمت في صقل خبراته التشغيلية والإدارية.

قبل انضمامه إلى مجموعة جيوان للفنادق والمنتجعات، بنى خبرة تشغيلية راسخة ضمن مجموعة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (NCT&H)، حيث شغل في البداية مناصب قيادية في قطاع العمليات لدى فنادق ومنتجعات دانات، وأسهم في تعزيز كفاءة العمليات، والارتقاء بمعايير الخدمة، ودعم التكامل بين الإدارات المختلفة. ولاحقاً، اضطلع بدور محوري في مرحلة ما قبل الافتتاح وإطلاق منشأة فندقية كبرى تضم 323 غرفة ضمن المجموعة، حيث شارك عن كثب في وضع الأطر التشغيلية، وقيادة جاهزية الفرق، وترسيخ معايير تجربة النزلاء قبل الافتتاح الرسمي. وقبل انضمامه إلى جيوان، شغل منصب المدير العام لفندق كابيتال سويت للشقق الفندقية، حيث أشرف على العمليات التشغيلية الشاملة، وعزز كفاءة الأداء، وضمان تقديم تجربة إقامة عالية الجودة بصورة مستدامة.

وخلال مسيرته المهنية الممتدة على مدار عقدين، اكتسب معتز نزال خبرة عملية واسعة في إدارة العمليات الميدانية، وتطوير الكوادر البشرية، وإدارة علاقات النزلاء، وهي عناصر أساسية لنجاح العمليات الفندقية في بيئة تنافسية متسارعة. كما تعكس رحلته المهنية فهماً عميقاً للجوانب التشغيلية والإنسانية في قطاع الضيافة، وقد حظي بتقدير واسع لالتزامه بتطوير العمليات وتعزيز ثقافة العمل التعاوني التي تضع رضا النزلاء وتمكين الفرق في صدارة الأولويات.

وعلق معتز نزال، مدير عمليات الفنادق على مستوى المجموعة في فنادق ومنتجعات جِيوان قائلاً: "يشرفني تولي هذه المسؤولية في فنادق ومنتجعات جِيوان في مرحلة مهمة من مسيرة نمو المجموعة. إن العمليات الفندقية الناجحة تقوم على الانضباط في التنفيذ، والدقة في التفاصيل، والتركيز المستمر على تجربة النزيل. وأتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع فرقنا المتميزة لتعزيز الأداء التشغيلي، والارتقاء بمعايير الخدمة، ودعم التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للمجموعة".

كما تشمل مهام معتز نزال توحيد إجراءات التشغيل القياسية عبر مختلف المنشآت، وتحسين التنسيق بين الإدارات، وتعزيز أنظمة متابعة الأداء لضمان تقديم خدمات ضيافة مستوى عالمي بصورة متسقة. ويعكس هذا التعيين حرص فنادق ومنتجعات جِيوان على تطوير هياكل الحوكمة وتعزيز الكفاءات المهنية على مختلف المستويات التنظيمية.

ويؤكد انضمام معتز نزال إلى فريق القيادة التنفيذية التزام المجموعة ببناء منظومة قيادية تشغيلية قوية، متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الضيافة، وبما يدعم تحقيق التميز الحالي والنمو المستقبلي.

